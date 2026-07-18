ترينكاو يتم اتفاقه مع الأهلي

أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، بعد توقيع العقود واستكمال جميع الإجراءات الرسمية، تمهيداً للإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وحسب مصادر خاصة، فإن إدارة الأهلي أغلقت ملف التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، عقب الانتهاء من كل الجوانب التعاقدية والإدارية، ليكون أحد أبرز تدعيمات الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

ويأتي التعاقد مع ترينكاو ضمن خطة الأهلي لتعزيز صفوفه بعناصر ذات جودة فنية عالية، في ظل الاستحقاقات المنتظرة محلياً وقارياً، حيث يسعى النادي للمنافسة على لقب دوري روشن السعودي، إلى جانب الظهور بصورة قوية في بطولة القارات.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن الصفقة رسمياً خلال الساعات المقبلة، بعد استكمال الترتيبات النهائية الخاصة بالإعلان.