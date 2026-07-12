الدرعية يفاوض النصر من أجل ضم سالم النجدي

تلقّت إدارة نادي النصر الأحد عرضاً رسمياً من نادي الدرعية للتعاقد مع الظهير سالم النجدي، سواء بنظام الإعارة أو عبر انتقال نهائي، في ظل اهتمام متزايد بالحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن الدرعية وضع النجدي على رأس أولوياته لتدعيم صفوف الفريق استعداداً لأول مواسمه في الدوري السعودي للمحترفين، حيث دخل في مفاوضات جادة مع إدارة النصر، بعد استفسارات سابقة بشأن إمكانية التعاقد مع اللاعب.
وأشارت المصادر إلى أن النجدي يحظى أيضاً باهتمام عدد من أندية الدوري، يتقدمها الشباب، إلى جانب أندية أخرى استفسرت عن وضع اللاعب وإمكانية ضمه خلال الصيف الجاري.
ويُعد عرض الدرعية الأكثر جدية حتى الآن، في ظل استمرار المفاوضات بين الناديين، مع ترجيحات بحسم مستقبل اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء بالانتقال النهائي أو على سبيل الإعارة، في حال التوصل إلى اتفاق حول الصيغة النهائية للصفقة.