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الرياضة رياضة سعودية

مصادر: أندية السد وفنربخشة وأياكس تلاحق ثنائي الهلال «مالكوم وليوناردو»

جناح الهلال البرازيلي فيليب مالكوم (أ.ف.ب)
جناح الهلال البرازيلي فيليب مالكوم (أ.ف.ب)
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مصادر: أندية السد وفنربخشة وأياكس تلاحق ثنائي الهلال «مالكوم وليوناردو»

جناح الهلال البرازيلي فيليب مالكوم (أ.ف.ب)
جناح الهلال البرازيلي فيليب مالكوم (أ.ف.ب)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تلقي إدارة نادي الهلال عرضين رسميين للتعاقد مع الجناح البرازيلي فيليب مالكوم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من ناديي فنربخشة التركي والسد القطري.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة الهلال تدرس مستقبل اللاعب بالتنسيق مع الجهاز الفني والإدارة الرياضية، في ظل تبقي موسم واحد فقط في عقده مع النادي، ما يجعل المرحلة الحالية حاسمة في تحديد مصيره، سواء باستمراره أو الاستفادة من بيعه قبل دخوله الفترة الحرة.

ويُعد مالكوم أحد أبرز اللاعبين الأجانب الذين مثّلوا الهلال خلال المواسم الأخيرة، إذ أسهم في تحقيق خمسة ألقاب محلية، تمثلت في الدوري السعودي للمحترفين، وكأس السوبر السعودية مرتين، وكأس الملك مرتين.

مهاجم الهلال البرازيلي ماركوس ليوناردو (نادي الهلال)

وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن إدارة الهلال تلقت أيضاً عرضاً رسمياً من نادي أياكس أمستردام الهولندي للتعاقد مع المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي يسعى النادي الهولندي إلى تدعيم خط هجومه بخدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويأتي اهتمام أياكس بليوناردو بعد المستويات المميزة التي قدمها بقميص الهلال، إذ تُوج مع الفريق بلقب كأس الملك 2026، ولفت الأنظار بأدائه في بطولة كأس العالم للأندية الصيف الماضي، التي بلغ خلالها الهلال الدور ربع النهائي.

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الشباب يتفق مع لاعبه عبد الله معتوق على التمديد لـ3 أعوام

عبد الله معتوق (نادي الشباب)
عبد الله معتوق (نادي الشباب)
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الشباب يتفق مع لاعبه عبد الله معتوق على التمديد لـ3 أعوام

عبد الله معتوق (نادي الشباب)
عبد الله معتوق (نادي الشباب)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الشباب أنهت إجراءات تجديد عقد لاعب الفريق عبد الله معتوق لمدة 3 مواسم، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين يقضي باستمرار اللاعب مع النادي حتى صيف 2029.

وبحسب المصادر نفسها، فإن معتوق كان قد دخل الفترة الحرة منذ الانتقالات الشتوية الماضية؛ ما أتاح له التفاوض مع الأندية الأخرى، قبل أن تنجح إدارة الشباب في حسم ملف تجديد عقده والإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق.

ويأتي التجديد ضمن تحركات الإدارة للحفاظ على العناصر المحلية، وضمان الاستقرار الفني للفريق استعداداً للموسم الجديد، في إطار خطة تستهدف تعزيز استمرارية الركائز الأساسية، ودعم طموحات النادي في المنافسات المقبلة.

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مصادر: الاتحاد يسعى لضم علي البليهي من الهلال

علي البليهي (نادي الهلال)
علي البليهي (نادي الهلال)
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مصادر: الاتحاد يسعى لضم علي البليهي من الهلال

علي البليهي (نادي الهلال)
علي البليهي (نادي الهلال)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي الاتحاد يريد التعاقد مع مدافع الهلال علي البليهي المتبقي من عقده موسم واحد، وذلك في إطار تحركات الإدارة الرياضية لتدعيم الخط الخلفي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب المصادر، جاء اهتمام الاتحاد عقب الإصابة التي تعرض لها المدافع أحمد شراحيلي في وتر القدم، والتي دفعت النادي إلى البحث عن مدافع محلي يمتلك الخبرة والقدرة على تقديم الإضافة الفنية في مركز قلب الدفاع.

وفي المقابل، لا يزال موقف الهلال من إمكانية التفريط في البليهي محل دراسة، في ظل المستجدات التي شهدها خط الدفاع، بعد إصابة الدولي حسان تمبكتي، وهو ما جعل الإدارة الرياضية تعيد تقييم احتياجات الفريق الدفاعية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبل اللاعب.

وتشير المصادر إلى أن الاتحاد يواصل تقييم عدد من الخيارات المحلية في مركز قلب الدفاع وأبرزها ناصر الهليل مدافع فريق النجمة، بينما يرتبط حسم ملف البليهي بقرار الهلال النهائي بشأن احتياجاته الفنية، خصوصاً مع اقتراب انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

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الحزم يتفق مبدئياً مع اللاعب الغيني موري كوناتي

موري كوناتي (دورتموند الألماني)
موري كوناتي (دورتموند الألماني)
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الحزم يتفق مبدئياً مع اللاعب الغيني موري كوناتي

موري كوناتي (دورتموند الألماني)
موري كوناتي (دورتموند الألماني)

كشفت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الحزم أتمت اتفاقاً مبدئياً مع اللاعب الغيني موري كوناتي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الحالية، وتترقب الإدارة الحزماوية في الوقت الراهن الحصول على الضوء الأخضر والموافقة الرسمية من لجنة الرقابة المالية، وذلك لإنهاء الإجراءات النظامية المتبعة، وإعلان الصفقة بشكل رسمي لجماهير النادي.

وتأتي هذه التحركات الإدارية ليكون النجم الغيني بديلاً مباشراً للمدافع المغربي عبد المنعم بوطويل، الذي استقرت القناعات الفنية داخل النادي على عدم استمراره ورحيله عن صفوف الفريق، وجاء هذا القرار بعد موسم ماضٍ لم يقدم فيه بوطويل المستويات المأمولة منه، ولم ينجح خلاله في تقديم الإضافة الدفاعية المطلوبة لـ«حزم الصمود»؛ ما دفع بصناع القرار إلى البحث عن خيار أجنبي يمتلك مقومات أعلى لإعادة ترتيب الأوراق الخلفية.

ويملك الوافد الجديد موري كوناتي سيرة ذاتية مميزة عززت من رغبة الحزم في استقطابه، حيث يعد لاعباً دولياً في صفوف منتخب غينيا الأول، ويتميز بمرونة تكتيكية عالية تجعله قادراً على اللعب كقلب دفاع وفي مركز المحور الدفاعي، ويأتي كوناتي إلى الملاعب السعودية بعد رحلة احترافية في الدوري البلجيكي الممتاز رفقة نادي ميخلين، وقبلها خاض تجربة مع نادي سينت ترويدن البلجيكي؛ ما يمنحه خبرة أوروبية كبيرة في التعامل مع المباريات القوية.

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