مصادر: أندية السد وفنربخشة وأياكس تلاحق ثنائي الهلال «مالكوم وليوناردو»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تلقي إدارة نادي الهلال عرضين رسميين للتعاقد مع الجناح البرازيلي فيليب مالكوم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من ناديي فنربخشة التركي والسد القطري.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة الهلال تدرس مستقبل اللاعب بالتنسيق مع الجهاز الفني والإدارة الرياضية، في ظل تبقي موسم واحد فقط في عقده مع النادي، ما يجعل المرحلة الحالية حاسمة في تحديد مصيره، سواء باستمراره أو الاستفادة من بيعه قبل دخوله الفترة الحرة.

ويُعد مالكوم أحد أبرز اللاعبين الأجانب الذين مثّلوا الهلال خلال المواسم الأخيرة، إذ أسهم في تحقيق خمسة ألقاب محلية، تمثلت في الدوري السعودي للمحترفين، وكأس السوبر السعودية مرتين، وكأس الملك مرتين.

مهاجم الهلال البرازيلي ماركوس ليوناردو (نادي الهلال)

وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن إدارة الهلال تلقت أيضاً عرضاً رسمياً من نادي أياكس أمستردام الهولندي للتعاقد مع المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي يسعى النادي الهولندي إلى تدعيم خط هجومه بخدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويأتي اهتمام أياكس بليوناردو بعد المستويات المميزة التي قدمها بقميص الهلال، إذ تُوج مع الفريق بلقب كأس الملك 2026، ولفت الأنظار بأدائه في بطولة كأس العالم للأندية الصيف الماضي، التي بلغ خلالها الهلال الدور ربع النهائي.