نادي ضمك يعلن استقالة مجلس إدارته رسمياً

أعلنت إدارة نادي ضمك، الهابط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استقالتها رسمياً من قيادة النادي.

جاء الإعلان عبر بيان، نشرته عبر الحساب الرسمي في منصة «إكس»، أكدت فيه أن القرار جاء عقب اجتماع غير عادي ناقش أوضاع النادي ومتطلبات المرحلة المقبلة، وعدَّت أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الكيان وتُمهد الطريق أمام مجلس إدارة منتخب لتولِّي المسؤولية وقيادة المرحلة المقبلة.

وأوضح البيان أن مجلس الإدارة قرر تقديم استقالته عن المدة المتبقية من دورته الحالية، مشيراً إلى أن القرار يأتي انطلاقاً من الحرص على مصلحة النادي، والرغبة في تمكين إدارة جديدة من مباشرة أعمالها مبكراً، بما يتيح لها الإعداد الأمثل للموسم المقبل واتخاذ القرارات الفنية والإدارية والمالية اللازمة لتعزيز استقرار النادي وتحقيق مستهدفاته.

وأكد المجلس أن الاستقالة جاءت استشعاراً للمسؤولية تجاه مستقبل النادي، وإيماناً بأهمية منح الإدارة المقبلة الوقت الكافي للتخطيط والإعداد، بما يخدم مصلحة «ضمك» ويواكب تطلعات جماهيره وأعضائه.

كما وجّه مجلس الإدارة الإدارةَ التنفيذية باستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة والتنسيق مع الجهات المختصة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، قبل أن يختتم بيانه بتوجيه الشكر لوزارة الرياضة، والأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وأعضاء الجمعية العمومية ومنسوبي النادي، وجماهيره، والداعمين، والشركاء.

يُذكر أن الإدارة الحالية، برئاسة المهندس خالد بن مشعط، كانت تنتهي دورتها الانتخابية بنهاية عام 2026، إلا أن قرار الاستقالة جاء بهدف إتاحة الفرصة أمام إدارة جديدة لتولّي زمام الأمور مبكراً والعمل على إعداد الفريق بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، ويطمح المحبون لانتشال النادي في المرحلة المقبلة، والعمل بكل جد خلال هذه المرحلة الانتقالية في تاريخ النادي.