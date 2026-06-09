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الرياضة رياضة سعودية

نادي ضمك يعلن استقالة مجلس إدارته رسمياً

خالد بن مشعط (نادي ضمك)
خالد بن مشعط (نادي ضمك)
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نادي ضمك يعلن استقالة مجلس إدارته رسمياً

خالد بن مشعط (نادي ضمك)
خالد بن مشعط (نادي ضمك)

أعلنت إدارة نادي ضمك، الهابط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استقالتها رسمياً من قيادة النادي.

جاء الإعلان عبر بيان، نشرته عبر الحساب الرسمي في منصة «إكس»، أكدت فيه أن القرار جاء عقب اجتماع غير عادي ناقش أوضاع النادي ومتطلبات المرحلة المقبلة، وعدَّت أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الكيان وتُمهد الطريق أمام مجلس إدارة منتخب لتولِّي المسؤولية وقيادة المرحلة المقبلة.

وأوضح البيان أن مجلس الإدارة قرر تقديم استقالته عن المدة المتبقية من دورته الحالية، مشيراً إلى أن القرار يأتي انطلاقاً من الحرص على مصلحة النادي، والرغبة في تمكين إدارة جديدة من مباشرة أعمالها مبكراً، بما يتيح لها الإعداد الأمثل للموسم المقبل واتخاذ القرارات الفنية والإدارية والمالية اللازمة لتعزيز استقرار النادي وتحقيق مستهدفاته.

وأكد المجلس أن الاستقالة جاءت استشعاراً للمسؤولية تجاه مستقبل النادي، وإيماناً بأهمية منح الإدارة المقبلة الوقت الكافي للتخطيط والإعداد، بما يخدم مصلحة «ضمك» ويواكب تطلعات جماهيره وأعضائه.

كما وجّه مجلس الإدارة الإدارةَ التنفيذية باستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة والتنسيق مع الجهات المختصة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، قبل أن يختتم بيانه بتوجيه الشكر لوزارة الرياضة، والأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وأعضاء الجمعية العمومية ومنسوبي النادي، وجماهيره، والداعمين، والشركاء.

يُذكر أن الإدارة الحالية، برئاسة المهندس خالد بن مشعط، كانت تنتهي دورتها الانتخابية بنهاية عام 2026، إلا أن قرار الاستقالة جاء بهدف إتاحة الفرصة أمام إدارة جديدة لتولّي زمام الأمور مبكراً والعمل على إعداد الفريق بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، ويطمح المحبون لانتشال النادي في المرحلة المقبلة، والعمل بكل جد خلال هذه المرحلة الانتقالية في تاريخ النادي.

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الرياضة رياضة سعودية

مصادر: «شركة مالية» تقود صندوقاً يضم رونالدو والخريجي للاستحواذ على النصر السعودي

محمد الخريجي ورونالدو يحتفلان مع مسؤولي النصر بلقب الدوري السعودي (حساب الخريجي على إكس)
محمد الخريجي ورونالدو يحتفلان مع مسؤولي النصر بلقب الدوري السعودي (حساب الخريجي على إكس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مصادر: «شركة مالية» تقود صندوقاً يضم رونالدو والخريجي للاستحواذ على النصر السعودي

محمد الخريجي ورونالدو يحتفلان مع مسؤولي النصر بلقب الدوري السعودي (حساب الخريجي على إكس)
محمد الخريجي ورونالدو يحتفلان مع مسؤولي النصر بلقب الدوري السعودي (حساب الخريجي على إكس)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن إبداء تكتل استثماري اهتماماً رسمياً بالاستحواذ على حصة تبلغ 70 في المائة من ملكية نادي النصر السعودي، في وقت يجري فيه العمل على تكتل آخر يدرس دخول السباق على النادي؛ مما يرفع عدد المجموعات الراغبة في تملك الحصة الاستثمارية إلى 3 تكتلات.

ووفق المصادر، فإن صندوقاً استثمارياً تديره شركة مالية معروفة في سوق الأسهم السعودية «أبدى رسمياً اهتمامه» بالاستحواذ على الحصة المخصصة للمستثمر الجديد، فيما تحتفظ «الشرق الأوسط» باسم الشركة في الوقت الحالي.

وأوضحت المصادر أن هذا التكتل يضم عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين، يتقدمهم رجل الأعمال محمد الخريجي؛ مالك نادي ألميريا الإسباني، إلى جانب أسماء استثمارية أخرى، فيما يعدّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد الشركاء في التحالف الاستثماري الذي أبدى اهتمامه بالاستحواذ على نادي النصر.

وأضافت المصادر أن القائمين على التكتل يخططون لدعوة إبراهيم المهيدب، الرئيس السابق لنادي النصر، إلى تولي رئاسة النادي والدخول ضمن المشروع الاستثماري في حال نجاح التحالف في الفوز بالحصة الاستثمارية المخصصة للمستثمر الجديد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما نشرته «الشرق الأوسط»، الأحد الماضي، بشأن دراسة المهيدب، الرئيس السابق لنادي النصر، التقدم للاستحواذ على النادي عبر صندوق استثماري يضم 4 شخصيات بارزة؛ «بينها رئيس سابق للنادي»، في حين يتمثل التطور الجديد في تقدم التكتل الذي تقوده الشركة المالية بـ«إبداء اهتمام رسمي» للجهات المعنية.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن هناك تكتلاً ثالثاً قيد الترتيب تقوده شخصية نصراوية بارزة سبق لها الترشح لرئاسة النادي قبل عامين قبل أن تنسحب من السباق الانتخابي، في وقت يستند فيه المشروع إلى دعم عائلة نصراوية معروفة، يتقدمها والده الذي يعدّ من الشخصيات ذات الحضور التاريخي والتأثير الواسع داخل أروقة النادي، حيث تعمل المجموعة حالياً على دراسة إنشاء صندوق استثماري مستقل؛ بهدف المنافسة على الاستحواذ على الحصة الاستثمارية للنادي عند طرحها مستقبلاً.

وتعكس هذه التحركات حجم الاهتمام الاستثماري المتنامي بنادي النصر، الذي يعدّ من أعلى الأندية السعودية جاذبية للمستثمرين، بالنظر إلى قاعدته الجماهيرية الكبيرة وقيمته التجارية والتسويقية محلياً وخارجياً.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن نادي النصر يتجه ليكون ثاني الأندية الكبرى التي يتخارج منها «صندوق الاستثمارات العامة» بعد الهلال، وذلك في حال سارت إجراءات الطرح وفق الخطط الزمنية المتوقعة، وتم استكمال المتطلبات التنظيمية الخاصة بعملية البيع والاستحواذ، حيث ستنتقل ملكية 70 في المائة من النادي إلى المستثمر الفائز، فيما ستبقى نسبة 30 في المائة مملوكة لـ«الصندوق» وفق الهيكلة المنتظرة لعملية الاستحواذ.

وكان نادي الهلال قد أصبح أول الأندية الأربعة الكبرى التي يتخارج منها «صندوق الاستثمارات العامة»، بعدما استحوذ الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة «شركة المملكة القابضة»، على 70 في المائة من ملكية النادي مقابل 840 مليون ريال، بناءً على تقييم إجمالي بلغ 1.4 مليار ريال لرأسمال شركة النادي.

ووفق المصادر، فإن الأشهر المقبلة قد تشهد تصاعداً في وتيرة المنافسة بين الراغبين في الاستحواذ على النصر، مع وجود 3 تكتلات تتابع الملف؛ تقدم أحدها بالفعل بـ«إبداء اهتمام رسمي»، فيما يواصل تكتل إبراهيم المهيدب دراسة خياراته الاستثمارية، بينما لا يزال التكتل الثالث في مرحلة الترتيب والتجهيز استعداداً لأي طرح رسمي للحصة الاستثمارية للنادي.

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الرياضة رياضة سعودية

تحضيرات مونديال 2026: تذاكر ودية الأخضر والسنغال بأسعار من 49 إلى 191 دولاراً

يتوقع أن تشهد مواجهة الأخضر الودية إقبالاً جماهيريا كبيرا (المنتخب السعودي)
يتوقع أن تشهد مواجهة الأخضر الودية إقبالاً جماهيريا كبيرا (المنتخب السعودي)
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تحضيرات مونديال 2026: تذاكر ودية الأخضر والسنغال بأسعار من 49 إلى 191 دولاراً

يتوقع أن تشهد مواجهة الأخضر الودية إقبالاً جماهيريا كبيرا (المنتخب السعودي)
يتوقع أن تشهد مواجهة الأخضر الودية إقبالاً جماهيريا كبيرا (المنتخب السعودي)

تحظى المواجهة الودية الأخيرة للمنتخب السعودي أمام نظيره السنغالي باهتمام وإقبال ملحوظ من الجاليات العربية وعشاق اللعبة في مدينة سان أنطونيو، حيث تأكد رسمياً أن أسعار تذاكر اللقاء تبدأ من 49.95 دولاراً للفئات الاقتصادية، وتتدرج لتصل إلى 191.65 دولاراً للفئات المتميزة والمنصات الرئيسية؛ وستدور رحى هذه المواجهة على أرضية ملعب «تويوتا فيلد»، المعقل الرسمي لنادي سان أنطونيو الرياضي.

ويتميز هذا الملعب الذي تم تدشينه عام 2013 والمُشيّد خصيصاً لمباريات كرة القدم بطاقة استيعابية تتسع لنحو 8300 متفرج لكن يمكن أن تصل إلى نحو 9000 متفرج أو أكثر عند استخدام مناطق الوقوف والمساحات الإضافية المخصصة للأحداث الكبيرة.

والملعب قابل للتوسعة مستقبلاً ليتسع لأكثر من 18 ألف متفرج وفق التصميم الأصلي للمشروع، فضلاً عن امتلاكه لأرضية عشبية طبيعية من الفئة العالية وقرب مدرجاته من خطوط المستطيل الأخضر.

وسبق وأن أبدى خوسيه ليزاردو، المدير التنفيذي لملعب «تويوتا فيلد» ومجمع «ريكوس ستار» لكرة القدم، حماسه لمواجهة السعودية والسنغال.

وقال ليزاردو للموقع الرسمي لنادي سان أنطونيو: «نحن متحمسون لجلب مواجهة دولية رفيعة المستوى إلى تويوتا فيلد، لكي نستعرض من خلالها ليس فقط منشآت نادينا، بل لنسلط الضوء أيضاً على مدينة سان أنطونيو أمام الجمهور العالمي».

وأضاف: «إن كوننا جزءاً من حدث مرتبط بكأس العالم يمثل فرصة هائلة لمنظمتنا ومجتمعنا. نتطلع لرؤية جماهيرنا تحتشد بكامل قوتها لتُظهر الروح الترحيبية والشغوفة التي تجعل من سان أنطونيو مكاناً فريداً لاستضافة مثل هذه الأحداث. هذا نموذج رائع آخر يجسد التزامنا بجلب فعاليات رفيعة المستوى إلى ملعبنا، ومواصلة الارتقاء بمدينتنا على الساحة الدولية».

وتعد هذه المواجهة الودية الدولية الثالثة من نوعها التي يشهدها ملعب «تويوتا فيلد»؛ حيث سبق للملعب أن استضاف مباراة ودية بين الولايات المتحدة وسلوفينيا في يناير (كانون الثاني) 2024، كما استضاف منتخبي أستراليا والمكسيك للسيدات في أبريل (نيسان) من العام نفسه.

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رياضة سعودية كأس العالم السعودية السنغال
الرياضة رياضة سعودية

تحضيرات مونديال 2026: قبل ودية السنغال... دونيس يركز على الاستحواذ والبناء السريع

جانب من التحضيرات الأخيرة للأخضر السعودي قبل ودية السنغال (المنتخب السعودي)
جانب من التحضيرات الأخيرة للأخضر السعودي قبل ودية السنغال (المنتخب السعودي)
TT
TT

تحضيرات مونديال 2026: قبل ودية السنغال... دونيس يركز على الاستحواذ والبناء السريع

جانب من التحضيرات الأخيرة للأخضر السعودي قبل ودية السنغال (المنتخب السعودي)
جانب من التحضيرات الأخيرة للأخضر السعودي قبل ودية السنغال (المنتخب السعودي)

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته الميدانية الأخيرة في معسكره الإعدادي بمدينة أوستن، استعداداً لخوض مواجهته الودية المرتقبة أمام نظيره منتخب السنغال، والتي تأتي في ختام المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد الطويل لنهائيات كأس العالم 2026.

وميدانياً، احتضن مركز تدريب نادي أوستن الرياضي الحصة التدريبية الأخيرة للصقور تحت إشراف المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء اللياقية المتنوعة، تلتها مناورات تكتيكية مكثفة ركزت على أسلوب الاستحواذ والبناء السريع للهجمات من خلال مباريات مصغرة، قبل أن يختتم دونيس المران بتمارين خاصة ودقيقة لتنفيذ الكرات الثابتة في الشقين الهجومي والدفاعي.

وشهدت التدريبات الجماعية خبراً ساراً تمثل في مشاركة حارس المرمى نواف العقيدي في كامل الحصة التدريبية بفاعلية كبيرة بعد تعافيه التام، وتحت متابعة دقيقة من الجهاز الطبي، ليصبح أمر مشاركته بصفة أساسية في ودية السنغال بيد المدرب دونيس وحده بعد الجاهزية الطبية الكاملة، وهو مما يعزز خيارات الجهاز الفني قبل هذا المحك القوي.

وعلى الصعيد اللوجستي وبرنامج التنقلات، تقرر أن تغادر بعثة الأخضر برّاً عبر الحافلة الرسمية متجهةً إلى مدينة سان أنطونيو.

وحسب البرنامج المعتمد، ستنطلق الحافلة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، على أن تصل إلى الملعب خلال ساعة وفقاً للترتيبات الزمنية والدقيقة المقررة للبعثة، على أن تعود البعثة مباشرة إلى مقر إقامتها في أوستن فور نهاية المواجهة.

وبانتهاء هذه المباراة، يكون الأخضر قد طوى صفحة التدريبات على ملاعب نادي أوستن، ليبدأ فوراً معسكره الرسمي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على ملعب تدريبات «كيو تو»، والذي سيكون المقر التدريبي الثابت والمنشأة الحصرية للمنتخب طوال فترة منافسات كأس العالم.

وسعياً لتوفير أعلى درجات الراحة والتسهيلات اللوجستية، أمنّت منظومة الفيفا طائرة خاصة ستتولى نقل بعثة الأخضر بين المدن الثلاث التي ستحتضن مبارياته في دور المجموعات وهي ميامي وأتلانتا وهيوستن، وهو إجراء تنظيمي موحد يشمل المنتخبات الثمانية والأربعين المشاركة في هذه النسخة التاريخية.

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