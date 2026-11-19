أعلنت هيئة الاتصالات الباكستانية، الأربعاء، عن عطل فني في أحد أنظمة الكابلات البحرية الدولية، محذِّرة من احتمال تعرُّض بعض مستخدمي الإنترنت في البلاد لانقطاعات متقطعة وتراجع في جودة الخدمة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن العطل أصاب كابل «سي مي وي 5 (SEA-ME-WE 5)»، على مسافة نحو 11 كيلومتراً من الساحل الباكستاني، مشيرة إلى أن شركة «ترانس وورلد أسوشيتس (Transworld Associates)» تنسق مع تحالف الشركات المشغلة للكابل لتحديد سبب الخلل وتقدير الوقت اللازم لإصلاحه.

One of the international submarine cable systems, the SEA-ME-WE 5 (SMW5), have reported a fault at about 11 KM from Pakistan shore which may cause some internet users to experience intermittent connectivity issues and a decline in service quality.Transworld Associates (TWA) is... pic.twitter.com/JIdoy9Vbi6 — PTA (@PTAofficialpk) November 18, 2026

وأضافت أن حركة الإنترنت يجري تحويلها إلى مسارات دولية بديلة للحدِّ من تأثير العطل وضمان استمرار الخدمات قدر الإمكان، مؤكدة أنها تتابع التطورات بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتسريع استعادة الخدمة بصورة طبيعية. ولم تعلن الهيئة موعداً محدداً لإتمام الإصلاح.

ويُعدُّ كابل «سي مي وي 5» أحد مسارات البنية التحتية للاتصالات الدولية، إذ يمتد لنحو 20 ألف كيلومتر، ويربط 17 دولة عبر مسار يبدأ من سنغافورة في جنوب شرقي آسيا، ويمر بالشرق الأوسط، وصولاً إلى فرنسا وإيطاليا في أوروبا الغربية.

ودخل الكابل الخدمة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، بطاقة تصميمية أولية تبلغ 24 تيرابت في الثانية، قبل أن ترتفع سعته التصميمية إلى نحو 38 تيرابت في الثانية عقب تحديث تقني أُنجز في عام 2019.

وسبق أن تعرَّض الكابل نفسه لعطل في يوليو (تموز) 2026، تسبب في اضطرابات واسعة في خدمات الإنترنت داخل باكستان، قبل إصلاحه بعد يومين، وفقاً لصحيفة «داون» الباكستانية.