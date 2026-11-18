حققت شركة «إنفيديا» نتائج فصلية تجاوزت توقعات «وول ستريت»، مع تضاعف إيراداتها إلى 115.8 مليار دولار، فيما توقعت وصولها إلى 130 مليار دولار في الربع الحالي، في أداء يعكس استمرار قوة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي. لكن إعلان النتائج جاء وسط أزمة قيادية أعقبت استقالة رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ، الذي أعلن استعداده للعودة إلى منصبه إذا رأى مجلس الإدارة أن ذلك يصب في مصلحة الشركة ومساهميها وموظفيها، قبل أن يغلق رئيس المجلس هارفي جونز الباب أمام هذا الاحتمال، مؤكداً أن الشركة لا تعتزم إعادة تعيينه، وأنها ستبدأ البحث عن رئيس تنفيذي جديد.

وكان هوانغ قد قال إنه سيكون «ممتناً» للعودة إلى المنصب، وأقر بتحمله المسؤولية الكاملة عن أخطائه، مؤكداً استعداده للتعاون مع التحقيق المستقل الذي يجريه مجلس الإدارة. وفي المقابل، قال جونز إن هوانغ استقال طوعاً، وإن المجلس قبل استقالته بالإجماع، وسيبحث عن خليفة من داخل الشركة أو خارجها من دون التسرع في الاختيار.

وقد أظهرت النتائج المالية لشركة «إنفيديا» استمرار النمو القوي في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، إذ تجاوزت إيراداتها وأرباحها الفصلية توقعات «وول ستريت»، في وقت أعلنت فيه الشركة توسيع طاقاتها التصنيعية بالتعاون مع عدد من شركائها في سلسلة التوريد، عبر استثمارات بمليارات الدولارات تستهدف زيادة إنتاج الرقائق ومكونات الحوسبة المتقدمة.

وأعلنت تسجيل إيرادات بلغت 115.8 مليار دولار في الربع الثالث من سنتها المالية 2027، المنتهي في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 103 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و20 في المائة على أساس فصلي. وبلغ صافي الدخل وفق المعايير المحاسبية 65.3 مليار دولار، بارتفاع 105 في المائة، فيما وصلت ربحية السهم المخففة إلى 2.70 دولار.

وسجلت إيرادات قطاع مراكز البيانات، المحرك الرئيسي لنمو الشركة، 107.6 مليار دولار، بزيادة 110 في المائة على أساس سنوي، و21 في المائة مقارنة بالربع السابق، بما يعكس استمرار الإنفاق على البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وبلغ هامش الربح الإجمالي 74.8 في المائة وفق المعايير المحاسبية، فيما ارتفع الدخل التشغيلي إلى 77.5 مليار دولار، بزيادة 115 في المائة.

وتجاوزت النتائج متوسط توقعات المحللين، كما قدمت الشركة توقعات متفائلة للربع الرابع، إذ رجحت وصول الإيرادات إلى 130 مليار دولار، بهامش زيادة أو انخفاض 3 في المائة، مقارنة بمتوسط توقعات للمحللين يزيد قليلاً على 125 مليار دولار. وأكدت «إنفيديا» أن توقعاتها لا تتضمن أي إيرادات من مبيعات رقائق الحوسبة لمراكز البيانات في الصين، في ظل القيود المفروضة على الصادرات الأميركية.

وفي مؤشر إضافي على ثقتها باستمرار نمو القطاع، قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة والمديرة المالية كوليت كريس إن الشركة تتوقع نمو الإيرادات بنسبة 75 في المائة خلال السنة المالية 2028. ووصفت زخم الشركة بأنه قوي، مؤكدة أن منصة «فيرا روبن» بدأت انطلاقتها بوتيرة سريعة، وأن خارطة المنتجات المستقبلية تسير وفق المخطط.

هوانغ يصل إلى مبنى الكونغرس للمشاركة في منتدى حول الذكاء الاصطناعي في 13 سبتمبر 2023 (رويترز)

استثمارات بمليارات الدولارات لتوسيع الإنتاج

وبالتوازي مع إعلان النتائج، كشفت «إنفيديا» عن توسيع طاقاتها التصنيعية بالتعاون مع شركائها في سلسلة التوريد، بهدف تلبية الطلب طويل الأجل على منصات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وتشمل الشراكات شركات «أمكور تكنولوجي» و«فوكسكون» و«كينسوس إنتركُنكت تكنولوجي» و«سامسونغ إلكتروميكانيكس» و«سيليكونوير بريسيجن إندستريز» (إس بي آي إل)، إلى جانب «تي إس إم سي».

وتغطي خطط التوسع مراحل متعددة من التصنيع، تشمل إنتاج الركائز الإلكترونية المستخدمة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التغليف المتقدم، وتصنيع رقائق السيليكون، والتصنيع التعاقدي.

وفي تايوان، تعمل «إنفيديا» مع شركة «سيليكونوير بريسيجن إندستريز»، التابعة لمجموعة «إيه إس إي تكنولوجي»، على توسيع عمليات التغليف المتقدم بموجب اتفاق متعدد السنوات تدعمه تمويلات بمليارات الدولارات من «إنفيديا». ومن المتوقع توفير طاقات إنتاجية إضافية مخصصة للشركة الأميركية بحلول منتصف عام 2029، في إطار توسيع قدرات تقنية «كوس» (CoWoS) المستخدمة في تغليف الرقائق المتقدمة.

كما أعلنت شركة «كينسوس» التايوانية حصولها على استثمار يتجاوز مليار دولار من «إنفيديا»، بموجب اتفاق لتوسيع إنتاج ركائز «إيه بي إف» المتقدمة المخصصة لرقائق الشركة الأميركية في منشأتها بمدينة تاويوان. ومن المتوقع بدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2027، على أن تدخل الطاقات الإضافية الخدمة خلال الربع الثالث من عام 2028.

واتفقت «سامسونغ إلكتروميكانيكس» على تحسين العمليات في مصانعها القائمة ودعم زيادة إنتاج منصات الحوسبة المتسارعة التابعة لـ«إنفيديا». وفي المقابل، قالت «فوكسكون» إنها تعمّق تعاونها مع الشركة الأميركية في منصات الجيل المقبل من وحدات معالجة الرسومات وشبكات الاتصال، مستفيدة من منشآتها التصنيعية في آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا لزيادة إنتاج البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الاتفاقات في وقت بدأت فيه «إنفيديا» شحن كميات تجارية من منصة «فيرا روبن إن في إل 72» ومعالجات «فيرا» المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلي خلال الربع الثالث، باستخدام تقنيات التصنيع لدى «تي إس إم سي» بدقتي 5 و3 نانومتر، إلى جانب تقنية التغليف المتقدم «كوس».

أشخاص يسيرون أمام بورصة نيويورك في مانهاتن (أ.ف.ب)

النتائج القوية لا تبدد أسئلة القيادة

ورغم تفوق النتائج والتوقعات على تقديرات السوق، لم يكن الأداء المالي وحده محور اهتمام المستثمرين؛ إذ جاءت النتائج في أول إعلان مالي رئيسي للشركة منذ استقالة رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ، وسط تساؤلات بشأن مستقبل القيادة وقدرة الشركة على مواصلة زخمها في غيابه.

وخلال مؤتمر مع المحللين والمستثمرين، أعلنت «إنفيديا» أنها لن تتناول أسئلة بشأن استقالة هوانغ، كما أنها لا تعتزم إعادته إلى منصبه، في حين تتولى كريس القيادة مؤقتاً. وكانت الشركة قد شكلت في وقت سابق لجنة جديدة من مجلس الإدارة لمتابعة قضايا الأمن القومي وضوابط التصدير، في خطوة تعكس تنامي التدقيق في دورها المرتبط بالأمن القومي.

وانعكس هذا التباين بين قوة الأداء المالي والقلق بشأن مستقبل الشركة على تداولات السهم؛ إذ ارتفع بنحو 2 في المائة في التعاملات الممتدة بعد إغلاق السوق، بعدما تراجع 0.5 في المائة خلال الجلسة النظامية، في حين كان قد انخفض في 12 جلسة من أصل 15 جلسة سابقة، وتراجع بنحو 25 في المائة خلال الشهر.

وتباينت قراءات المحللين والمستثمرين لهذه النتائج. ورأى ديفيد واغنر، مدير المحافظ الاستثمارية في «أبتوس كابيتال أدفايزرز»، أن الأرقام تؤكد تماسك أعمال الشركة واستمرار الطلب، مشيراً إلى أن توقعات الربع المقبل تكتسب أهمية إضافية لأنها تستند إلى نمو الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من دون احتساب أي إيرادات من مبيعات رقائق مراكز البيانات إلى الصين.

في المقابل، لفت شاي بولور، كبير استراتيجيي الأسواق في «فيوتشروم إكويتيز»، إلى أن ارتفاع السهم المحدود بعد الإعلان عن نتائج قوية يعكس انشغال المستثمرين بأسئلة تتجاوز الأرقام الفصلية، وفي مقدمتها كيفية تمويل هذا النمو، واستدامة هوامش الربح، وقدرة «إنفيديا» على الحفاظ على موقعها التنافسي بعد رحيل الشخص الذي قاد بناء الشركة.

وقال جيل لوريا، رئيس أبحاث التكنولوجيا في «دي إيه ديفيدسون»، إن نتائج الربع جاءت امتداداً للأداء القوي الذي اعتادت الشركة تسجيله خلال السنوات الماضية، مرجحاً أن ينصب اهتمام المستثمرين في المرحلة المقبلة على التوقعات المستقبلية وعملية اختيار رئيس تنفيذي جديد.

أما جيمي كوكس، الشريك الإداري في «هاريس فاينانشال غروب»، فرأى أن التفوق على التوقعات ورفع التقديرات لم يكونا كافيين لتغيير المزاج السلبي المحيط بالسهم، رغم أن مستويات الإيرادات والأرباح والطلبيات لدى الشركة تظل استثنائية.

وبذلك، قدمت «إنفيديا» دليلاً جديداً على استمرار قوة الطلب على رقائق الحوسبة ومعدات الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تبدد التساؤلات المتعلقة بقدرتها على الحفاظ على وتيرة النمو نفسها، أو بمدى تأثير انتقال القيادة في ثقة المستثمرين، في وقت تعمل فيه على توسيع شبكة التصنيع العالمية لتأمين الإمدادات اللازمة للمرحلة المقبلة.