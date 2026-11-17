تتجه الأنظار إلى المديرة المالية والرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «إنفيديا»، كوليت كريس، التي تظهر للمرة الأولى أمام المستثمرين في منصبها الجديد، مع إعلان النتائج المالية الفصلية للشركة، الثلاثاء، في اختبار يتجاوز الأرقام إلى قدرتها على طمأنة «وول ستريت» بأن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي قادر على مواصلة نموه المتسارع من دون مؤسسه جنسن هوانغ.

وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» إن كريس ستتولى تقديم النتائج في ظل ضغوط متزايدة، بعدما تنحى هوانغ بصورة مفاجئة الخميس الماضي، قبل أقل من أسبوع على إعلان النتائج، لتتولى هي المنصب مؤقتاً. ويأتي هذا التحول القيادي في وقت كانت فيه النتائج المرتقبة تُعد مؤشراً مهماً على صحة طفرة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع تزايد التساؤلات بشأن قدرة الشركات على مواصلة الإنفاق الضخم على مراكز البيانات، وهي البنية التحتية الأساسية لهذه التكنولوجيا.

وتتوقع تقديرات إجماع المحللين، وفق بيانات «إس آند بي غلوبال فيزيبل ألفا»، أن ترتفع مبيعات «إنفيديا» الفصلية بنسبة 92 في المائة على أساس سنوي، إلى 109.5 مليار دولار، بالتوازي مع تحقيق صافي دخل يبلغ 60.1 مليار دولار.

المديرة المالية والرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «إنفيديا» كوليت كريس (رويترز)

وكانت التوقعات القوية للنتائج قد سبقت أزمة هوانغ، إذ بدأت تساؤلات المستثمرين تتزايد بشأن المدة التي يمكن أن يستمر خلالها الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الذي تُقدّر استثماراته بنحو تريليون دولار، بالوتيرة الحالية. كما أضافت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية مخاوف جديدة بشأن احتمال تباطؤ تطوير مراكز البيانات.

ووفق «فاينانشال تايمز»، فإن تداعيات رحيل هوانغ تأتي في وقت تواجه فيه الشركة تحديات تتعلق بتمويل عملائها، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضمان إمدادات المكونات اللازمة لتصنيع رقائقها الجديدة.

استراتيجية الاستثمار تحت المراجعة

كان هوانغ يؤدي دوراً محورياً في تسهيل حصول مطوري مراكز البيانات على التمويل، سواء من خلال تقديم ضمانات للقروض أو ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في شركات من عملاء «إنفيديا». لكن كريس، التي تشغل منصب المديرة المالية منذ عام 2013، يُرجح أن تتبنى نهجاً أكثر تحفظاً في إبرام الصفقات، على الأقل إلى حين تعيين رئيس تنفيذي دائم.

وتشير الصحيفة إلى أن كريس سبق أن حاولت الاعتراض على بعض استثمارات هوانغ، وفق أشخاص مطلعين على الأمر، ما يضع التوجه المستقبلي للشركة في صلب اهتمام المستثمرين، خصوصاً فيما يتعلق بالتزاماتها التمويلية تجاه شركات الذكاء الاصطناعي.

وكتب محللون في «غولدمان ساكس»، في مذكرة استباقية للنتائج، أن المستثمرين سيولون اهتماماً متزايداً لاستدامة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ولا سيما لدى الشركات الناشئة في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، التي تعتمد على التمويل الخارجي.

هوانغ خلال مؤتمر صحافي في باريس في 13 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

تكاليف الإنتاج تضغط على الهوامش

ولا تقتصر التحديات على مستقبل الاستثمارات، إذ تواجه «إنفيديا» ارتفاعاً في تكاليف المدخلات، يهدد هوامش أرباحها التي ظلت مرتفعة لسنوات. ويتوقع «غولدمان ساكس» تراجع هامش الربح الإجمالي للشركة من 74 في المائة خلال العام الحالي إلى 73 في المائة في العام المقبل، محذراً من أن الارتفاع السريع في أسعار الذاكرة ومكونات أشباه الموصلات الأخرى سيكون من أبرز المسائل التي سيراقبها المستثمرون.

وتأتي النتائج أيضاً مع زيادة الشركة إنتاج أحدث منصاتها لرقائق الذكاء الاصطناعي، التي تحمل اسم «فيرا روبن»، لكن مشكلات إمدادات الذاكرة قد تؤخر طرحها. ويتوقع محللون في «سيتي» أن تشحن «إنفيديا» مليوني وحدة من هذه الرقائق خلال سنتها المالية الحالية المنتهية في يناير (كانون الثاني)، مقارنة بـ7.7 مليون وحدة من رقائق «بلاكويل»، الجيل السابق.

وعلى الرغم من هذه التحديات، لا تزال توقعات النمو طويلة الأجل مرتفعة؛ إذ يتوقع المحللون أن تتجاوز المبيعات السنوية للشركة تريليون دولار بحلول سنتها المالية المنتهية في يناير 2030، وأن تتخطى أرباحها 500 مليار دولار، وفق تقديرات «فيزيبل ألفا».

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

قوة سلسلة الإمداد تتجاوز رحيل المؤسس

وفي المدى القريب، يرى محللون أن جزءاً كبيراً من نمو «إنفيديا» المقبل بات مدعوماً بالطلب القائم، إذ تبيع الشركة رقائقها إلى أبرز شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت لا يزال فيه الطلب يتجاوز المعروض.

كما تمنحها قوتها المالية، التي تشمل تدفقات نقدية حرة متوقعة بنحو 180 مليار دولار خلال العام الحالي، قدرة كبيرة على تأمين الطاقة الإنتاجية لدى الموردين، ومن بينهم شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات»، بما يحد من قدرة المنافسين على الحصول على حصص مماثلة من طاقتها التصنيعية.

وقال بن باجارين، المحلل لدى «كرييتف ستراتيجيز»، إن «إنفيديا» لا تزال الشركة الأقدر على تنفيذ خطط إنتاجها على نطاق واسع، بعدما أمضت سنوات في تأمين سلسلة الإمداد التي تعتمد عليها، مضيفاً أن هذه الميزة لن تختفي برحيل شخص واحد.

ووصف باجارين كريس بأنها شخصية مستقرة تحظى بقبول المستثمرين ومعروفة لديهم، لكنه أشار إلى أن مراقبين مخضرمين للشركة يرون أن الرئيس التنفيذي الدائم المقبل ينبغي أن يمتلك خلفية تقنية، لا مالية فحسب.

من جهته، قال مات وايتايلر، رئيس استثمارات النمو في المراحل المتأخرة لدى «ويلينغتون مانجمنت»، إنه لا يعتقد أن مغادرة هوانغ ستؤثر بالضرورة في قدرة «إنفيديا» على تلبية طلب العملاء أو تحقيق إيراداتها على المدى القريب. وأضاف أن الأسس المالية للشركة تبرر قيمتها السوقية، معتبراً أن حجم أعمالها يتجاوز قدرة أي فرد على تحديد مصيرها بمفرده.

وبذلك، لا يقتصر اختبار كريس على إدارة مرحلة انتقالية في قمة الهرم التنفيذي، بل يمتد إلى الحفاظ على ثقة المستثمرين في نموذج نمو «إنفيديا»، في وقت تتقاطع فيه ضغوط تكاليف الإنتاج ومخاطر الإمدادات مع التساؤلات بشأن استدامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.