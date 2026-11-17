تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال شركة «إنفيديا»، التي يُنظر إليها باعتبارها اختباراً لمدى استمرار الرهانات على قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد موجة بيع حادة شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية، وسط مخاوف من تباطؤ الإنفاق على مراكز البيانات، وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأثار خروج جنسن هوانغ المفاجئ من منصبه رئيساً تنفيذياً للشركة الأسبوع الماضي مزيداً من التساؤلات قبيل إعلان النتائج، لا سيما بشأن تقلص هوامش الربح، وتدفقات النقد الخارجة، في ظل النفوذ الواسع الذي تتمتع به «إنفيديا» في منظومة الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وتراجعت أسهم شركة الرقائق العملاقة، التي يُتوقع أن تعلن نتائجها بعد إغلاق جلسة التداول، بنسبة 0.4 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق. وفقدت الشركة نحو 410 مليارات دولار من قيمتها السوقية منذ استقالة هوانغ.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة «إكس تي بي»، إن نتائج الأعمال وما بعد رحيل هوانغ ليسا محورَي الاهتمام الوحيدين في تقرير الشركة المرتقب، مضيفة أن المستثمرين يريدون أيضاً معرفة المدة التي يمكن أن تستمر فيها دورة الإنفاق الرأسمالي القوية لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، ومدى قدرتها على دعم نمو مبيعات «إنفيديا».

وأفادت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» بأن مجلس إدارة «إنفيديا» لا يدرس عودة مؤسسها إلى منصب الرئيس التنفيذي، رغم حملة للمطالبة بإعادته حظيت بدعم إيلون ماسك، وشخصيات أخرى في وادي السيليكون. وكان هوانغ قد تنحى الأسبوع الماضي عقب الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع سيدة أعمال تشتبه السلطات الأميركية في أنها جاسوسة صينية.

وشددت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، القيود الرامية إلى الحد من وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركات، من بينها «إنفيديا»، بالتزامن مع توجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين لإجراء محادثات مع نظيره شي جينبينغ.

وقد تواجه شهية المستثمرين تجاه القطاع اختباراً جديداً في وقت لاحق من الأسبوع، مع توقعات بدء تداول أسهم شركة «أنثروبيك»، المطورة لروبوت المحادثة «كلود»، في السوق. ومن المقرر تحديد سعر الطرح العام الأولي للشركة يوم الأربعاء، على أن يبدأ تداول أسهمها في اليوم التالي.

وأظهرت إفصاحات تنظيمية تراجع حماس المستثمرين المؤسسيين لأسهم شركات مراكز البيانات خلال الربع الثالث، إذ تجاوز عدد الصناديق التي تخلت عن مراكزها الاستثمارية بالكامل عدد الصناديق التي فتحت مراكز جديدة.

وعند الساعة 5:23 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 231 نقطة، أو 0.45 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 25.25 نقطة، أو 0.34 في المائة، فيما هبطت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 94 نقطة، أو 0.34 في المائة.

ترقب تصريحات مسؤولي «الفيدرالي»

وعلى صعيد السياسة النقدية، يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، كريستوفر والر وبيث هاماك وجون ويليامز، في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وكان عدد من مسؤولي «الفيدرالي» قد أشاروا الأسبوع الماضي إلى انفتاح البنك المركزي على اتباع مسار أكثر تشدداً في رفع أسعار الفائدة، في ظل تفاقم الضغوط التضخمية.

وتُظهر بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر احتمالاً شبه مؤكد، يبلغ 97.4 في المائة، لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

كما تتجه الأنظار إلى محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المقرر صدوره يوم الأربعاء.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، يوم الاثنين، إن التقنيات الناشئة قد تفضي إلى نتائج اقتصادية متفاوتة، تتراوح بين تعزيز النمو وتوزيع مكاسبه على نطاق أوسع، وبين ارتفاع البطالة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، إذا جاءت عوائد الاستثمارات دون التوقعات.

وفي تحركات أخرى، تراجع سهم «إنتل» بنسبة 3.3 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، بعدما خفضت «إنفيديا» حصتها في الشركة بنسبة 25 في المائة.

وسجلت أسهم شركات الرقائق الأخرى تحركات محدودة، فيما تراجعت أسهم شركتي الحوسبة السحابية الناشئتين «كور ويف» و«نيبيوس» بنسبة 2 في المائة و0.6 في المائة على التوالي.