تراجعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية، يوم الثلاثاء، بعدما واصلت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي خسائرها في «وول ستريت»، وسط ترقب المستثمرين نتائج أعمال شركة «إنفيديا».

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف، بينما تراجعت أسعار النفط، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.8 في المائة إلى 26387.92 نقطة، وتراجع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5 في المائة إلى 8307.83 نقطة، بينما انخفض مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.7 في المائة إلى 10805.92 نقطة.

ومن المقرر أن تعلن بريطانيا، يوم الأربعاء، بيانات التضخم لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، التي ستوفر مؤشرات على ما إذا كان بنك إنجلترا سيتجه إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة. وكان معدل التضخم في البلاد قد ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له في نحو عام.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة.

تراجعات واسعة في آسيا

وفي آسيا، هبط مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.6 في المائة إلى 4968.48 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له في 6 أشهر. وتراجع سهم شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، بنسبة 3.1 في المائة، بينما انخفض سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 1.8 في المائة. وأغلق المؤشر الرئيسي في سيول دون مستوى 5000 نقطة للمرة الأولى منذ فبراير (شباط) الماضي.

وفي اليابان، خسر مؤشر «نيكي 225» القياسي 1.3 في المائة ليصل إلى 58860.43 نقطة. وهبط سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمر في شركة «أوبن إيه آي»، بنسبة 3.9 في المائة، لتتجاوز خسائره 33 في المائة خلال شهر. كما تراجع سهم شركة «أدفانتست» المصنعة لمعدات اختبار أشباه الموصلات بنسبة 4.4 في المائة.

ومن المقرر أن تصدر اليابان، يوم الأربعاء، بيانات التجارة لشهر أكتوبر، بعد أن أظهرت بيانات رسمية انكماش اقتصادها خلال الربع الثالث من العام، الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، منهياً بذلك 3 فصول متتالية من النمو.

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 1 في المائة إلى 23508.17 نقطة، بينما تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.5 في المائة إلى 3584.58 نقطة.

كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 1.8 في المائة إلى 8883.20 نقطة، وتراجع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 2.3 في المائة. في المقابل، ارتفع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.6 في المائة.

ويتجمع قادة دول المنطقة هذا الأسبوع للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في مانيلا بالفلبين، وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنتشن بالصين. ويترقب المستثمرون مؤشرات على تعزيز التعاون عبر الحدود، وإحراز تقدم في اتفاقات التجارة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الفلبين، يوم الثلاثاء، على أن يتوجه إلى شنتشن في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

ضغوط على أسهم الذكاء الاصطناعي

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد تراجع بنسبة 1.9 في المائة، يوم الاثنين، بينما خسر مؤشر «ناسداك» المركب 2.5 في المائة. كما انخفض مؤشر «داو جونز» بنسبة 1.4 في المائة، مع امتداد الخسائر إلى قطاعات أخرى.

وهبط سهم «إنفيديا» بنسبة 4.1 في المائة، ليكون مجدداً العامل الأكبر ضغطاً على «وول ستريت»، في أعقاب أزمة قيادية داخل الشركة. وحسب التقرير، فقدت الشركة 735 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ الكشف عن علاقة عاطفية خارج إطار الزواج للرئيس التنفيذي جنسن هوانغ، وصلاته بشخص يُشتبه في تجسسه لمصلحة الصين.

ويشكل تنحي هوانغ عن منصبه رئيساً تنفيذياً لـ«إنفيديا» أحدث التحديات التي تواجه قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي تعرض أيضاً لانتقادات بسبب المخاوف من تشكل فقاعة في أسعار أسهم شركاته. كما تساور المستثمرين مخاوف من أن يؤدي تنامي نفوذ الديمقراطيين، عقب مكاسبهم في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، إلى دعم فرض قيود إضافية على التوسع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وقال تشيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت لإدارة الأصول»، في تعليق: «كان السوق يشعر بالقلق بالفعل إزاء هذه المخاطر قبل ما حدث في «إنفيديا». والآن أصبحت المخاطر أكثر خطورة».

ويواجه القطاع أيضاً تدقيقاً متزايداً من الحكومة الأميركية. فقد أصدرت إدارة ترمب، يوم الاثنين، قواعد جديدة تهدف إلى تقييد الوصول عن بُعد إلى رقائق الحوسبة المتقدمة والخوادم الأميركية.

وبعيداً عن «إنفيديا»، تراجعت أسهم شركات أخرى لصناعة الرقائق، بعدما كانت قد ارتفعت في الأيام الأولى من هبوط سهم الشركة، وسط آمال بأن تستفيد من اكتساب ميزة تنافسية.

ومن المقرر أن تعلن «إنفيديا» نتائجها الفصلية الأخيرة، يوم الثلاثاء، بينما تستعد الرئيسة التنفيذية المؤقتة كوليت كريس للتحدث إلى المستثمرين في «وول ستريت». وقد اعتاد المستثمرون أن تتجاوز نتائج الشركة الفصلية توقعات المحللين، وأن تقدم في الوقت نفسه توقعات للإيرادات المقبلة تفوق تقديرات السوق بفارق كبير.

تراجع عوائد سندات الخزانة

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي على خلفية صدور بيانات تضخم أميركية جاءت أعلى من المتوقع.

وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.13 في المائة، مقارنة بـ5.15 في المائة في وقت متأخر من يوم الجمعة، ولكنه ظل أعلى بكثير من أدنى مستوى سجله في وقت سابق من هذا الشهر عند 4.80 في المائة.

وفي تعاملات أخرى، تراجع سعر خام برنت، المعيار العالمي للنفط، بنسبة 0.7 في المائة إلى 91.80 دولار للبرميل، بينما انخفض سعر الخام الأميركي القياسي بنسبة 0.6 في المائة إلى 85.20 دولار للبرميل.

وتراجع الدولار الأميركي إلى 159.24 ين، مقارنة بـ159.52 ين، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1004 دولار، مقابل 1.1001 دولار.