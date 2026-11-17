تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور نتائج شركة «إنفيديا» بعد إغلاق الأسواق، التي قد تشكل عاملاً حاسماً في تحديد شهية المستثمرين للمخاطرة، وبالتالي مستوى الطلب على الديون السيادية في الأجل القريب.

وتعتزم ألمانيا أيضاً طرح سندات بقيمة 5 مليارات يورو (5.50 مليار دولار) لأجل عامَين، ضمن مزاد استكمال لإصدار سندات تُستحق في ديسمبر (كانون الأول) 2028، وذلك قبل طرح سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 3 مليارات يورو يوم الأربعاء، وفق «رويترز».

وتراجعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامَين بمقدار نقطتي أساس إلى 3.114 في المائة، قبيل المزاد. وكانت عملية البيع الأخيرة للسندات المستحقة في 2028 قد شهدت إخفاقاً فنياً، وفقاً لخدمة «آي إف آر»؛ ويحدث ذلك عندما تقل قيمة العطاءات المقبولة عن المبلغ المستهدف للطرح.

وبلغ العائد في المزاد السابق، الذي أُجري في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، 3.08 في المائة، مقارنة بذروة بلغت 3.27 في المائة في مزاد سبتمبر (أيلول)، لكنه ظل أعلى بكثير من عائد 2.11 في المائة المسجل في أول طرح لسندات العام لأجل عامين، مطلع يناير (كانون الثاني).

وقد تُسهم نتائج «إنفيديا» في تجديد التفاؤل حيال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما قد يقلص الطلب على السندات الحكومية التي تُعد ملاذاً آمناً، أو تزيد المخاوف القائمة بشأن قدرة القطاع على تأمين التمويل اللازم لاستثماراته وتحقيق عوائد مجزية منها، في وقت تتصاعد فيه مطالب المشرعين والأفراد بوضع ضوابط أكثر صرامة لهذا المجال.

ومن المقرر أيضاً أن تطرح شركة «أنثروبيك»، المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، أسهمها في سوق الأسهم في وقت لاحق من الأسبوع، في اختبار آخر لمدى ثقة المستثمرين بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي سوق الدين الألمانية، تراجعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 3.367 في المائة. وقال الخبير الاستراتيجي لدى «كومرتس بنك»، كريستوف ريغر، إن فريقه أوصى باتخاذ مراكز شراء «تكتيكية» في السندات الألمانية، في ضوء مستويات عدم اليقين المرتفعة المرتبطة بالاقتصاد والتوترات الجيوسياسية وأسواق الأسهم.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تعتزم المفوضية الأوروبية إصدار توقعاتها الاقتصادية لفصل الخريف بشأن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، فيما ينشر معهد «زد إي دبليو» الألماني مؤشره لقياس المعنويات الاقتصادية.

وتشير استطلاعات «رويترز» لآراء الاقتصاديين إلى توقع ارتفاع مؤشر المعنويات الاقتصادية إلى 28.3 نقطة، من 28.1 نقطة في أكتوبر، فيما يُتوقع أن يسجل المؤشر الآخر 35.2 نقطة بالسالب، مقارنة بـ35.9 نقطة بالسالب في الشهر السابق، بما يشير إلى تحسن طفيف.

ومن المقرر أن يتحدّث عدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء. ويلقي عضو مجلس المحافظين ألفارو سانتوس بيريرا، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ بنك البرتغال، كلمة خلال فعالية في لشبونة في وقت لاحق، فيما يلقي كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين محاضرة في جامعة هارفارد.

وقال ريغر: «من المؤكد أن أياً من الأحداث المذكورة لا يبدو مرشحاً لإحداث تغيير جوهري في مسار السندات الألمانية»، مضيفاً أن هذه التطورات تذكّر، بدلاً من ذلك، بالمخاطر التي ستواجه الأسواق مع دخول العام المقبل، وهو ما يعزّز مبررات الاحتفاظ بالسندات الحكومية باعتبارها أداة للتحوط من تلك المخاطر.