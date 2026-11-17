استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في أكثر من عام، خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في ظل صعود الدولار الأميركي وتزايد رهانات المستثمرين على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3869.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:01 بتوقيت غرينتش، دون تغير يذكر، بعدما تعرض لموجة بيع قوية في الجلسة السابقة. في المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.5 في المائة إلى 3872.10 دولار.
وجاء استقرار المعدن الأصفر في وقت واصل فيه الدولار مكاسبه، مسجلاً مستوى مرتفعاً جديداً لم يشهده منذ 19 شهراً، وقريباً من أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2025، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، وأضعف جاذبيته في الأسواق العالمية.
وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»، إن تداولات الذهب باتت مرتبطة بتوقعات السياسة النقدية الأميركية خلال العام المقبل، ومحاولات الأسواق تقدير المستوى الذي يمكن أن تصل إليه أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مضيفاً أن موجة البيع الحادة التي شهدها المعدن في الجلسة السابقة تعكس هذه التوقعات.
رهانات رفع الفائدة تتصاعد
وتُظهر بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر احتمالاً بنسبة 95.5 في المائة لرفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر، مقابل احتمال لا يتجاوز 4.5 في المائة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.
وتشكل توقعات رفع الفائدة ضغطاً إضافياً على الذهب، الذي لا يدر عائداً لحائزيه، إذ تزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، مقارنة بالأصول الاستثمارية التي تحقق عوائد.
وتترقب الأسواق نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي عقد يومي 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول)، والمقرر صدوره الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية وتوجهات صانعي القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.
وفي قراءة لتأثير الظروف الاقتصادية الكلية، حذر محللو بنك «إيه إن زد» من أن الطلب على الذهب ظل متماسكاً حتى الآن، لكن تصاعد الرياح المعاكسة على مستوى الاقتصاد الكلي قد يضعف الطلب الاستثماري، ويحرم السوق أحد أهم مصادر الدعم للأسعار.
الفضة تراهن على تعافي الذهب
وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 في المائة إلى 47.57 دولار للأونصة، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
وقال محللو «إيه إن زد» إن الفضة لا تزال تتحرك بوصفها استثماراً أكثر حساسية لتقلبات الذهب، مشيرين إلى أن الأسس المرتبطة بالطلب الخاص بها لا تزال ضعيفة، وأن أي تعافٍ مستدام في أسعارها سيعتمد على عودة الذهب إلى الصعود.
كما ارتفع البلاتين بنسبة 1.6 في المائة إلى 1472.65 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 978.19 دولار.