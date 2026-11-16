السعودية تفوز بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

انتُخبت السعودية لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2027–2030، ضمن 48 دولة من أصل 194 دولة عضواً في الاتحاد، وذلك خلال انتخابات مؤتمر المندوبين المفوضين المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

ويعزز الفوز حضور السعودية في صياغة التوجهات الاستراتيجية للاتحاد، والمشاركة في تحديد أولويات العمل الدولي في قطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تقليص الفجوة الرقمية وتوسيع إتاحة التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، المهندس عبد الله السواحه، إن انتخاب السعودية يجسد ثقة المجتمع الدولي بدورها وإسهاماتها في تطوير قطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية، وتعزيز الشراكات الدولية، مشيراً إلى أن المملكة تعمل مع شركائها على توسيع فرص الاستفادة من التقنية وتمكين الدول من بناء قدراتها الرقمية.

من جهته، قال محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، المهندس هيثم العوهلي، إن عضوية المجلس تعكس الثقة بإسهامات السعودية في أعمال الاتحاد وقدرتها على التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق أهدافه.

وأضاف أن المملكة ستعمل خلال الدورة المقبلة مع شركائها على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتنمية القدرات، ودعم الدول النامية في توسيع الوصول إلى خدمات الاتصالات، بما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية وإتاحة فرص التقنية والذكاء الاصطناعي.

ويشرف مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات على أعمال المنظمة بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، ويتولى متابعة سياساتها واستراتيجياتها وخططها المالية، بما يمنح الدول الأعضاء دوراً في توجيه العمل الدولي في قطاع الاتصالات والتقنية.

وانضمت السعودية إلى الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949، وانتُخبت لعضوية مجلسه للمرة الأولى عام 1965، وأسهمت منذ ذلك الحين في دعم أعماله ومبادراته وصياغة سياساته واستراتيجياته.