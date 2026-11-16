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الاقتصاد

السعودية تفوز بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

ضمن 48 دولة من أصل 194 عضواً

جانب من أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين «PP26» في الدوحة (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)
جانب من أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين «PP26» في الدوحة (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)
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السعودية تفوز بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

جانب من أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين «PP26» في الدوحة (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)
جانب من أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين «PP26» في الدوحة (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)

انتُخبت السعودية لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2027–2030، ضمن 48 دولة من أصل 194 دولة عضواً في الاتحاد، وذلك خلال انتخابات مؤتمر المندوبين المفوضين المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

ويعزز الفوز حضور السعودية في صياغة التوجهات الاستراتيجية للاتحاد، والمشاركة في تحديد أولويات العمل الدولي في قطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تقليص الفجوة الرقمية وتوسيع إتاحة التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، المهندس عبد الله السواحه، إن انتخاب السعودية يجسد ثقة المجتمع الدولي بدورها وإسهاماتها في تطوير قطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية، وتعزيز الشراكات الدولية، مشيراً إلى أن المملكة تعمل مع شركائها على توسيع فرص الاستفادة من التقنية وتمكين الدول من بناء قدراتها الرقمية.

من جهته، قال محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، المهندس هيثم العوهلي، إن عضوية المجلس تعكس الثقة بإسهامات السعودية في أعمال الاتحاد وقدرتها على التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق أهدافه.

وأضاف أن المملكة ستعمل خلال الدورة المقبلة مع شركائها على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتنمية القدرات، ودعم الدول النامية في توسيع الوصول إلى خدمات الاتصالات، بما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية وإتاحة فرص التقنية والذكاء الاصطناعي.

ويشرف مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات على أعمال المنظمة بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، ويتولى متابعة سياساتها واستراتيجياتها وخططها المالية، بما يمنح الدول الأعضاء دوراً في توجيه العمل الدولي في قطاع الاتصالات والتقنية.

وانضمت السعودية إلى الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949، وانتُخبت لعضوية مجلسه للمرة الأولى عام 1965، وأسهمت منذ ذلك الحين في دعم أعماله ومبادراته وصياغة سياساته واستراتيجياته.

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الاقتصاد

«واشنطن بوست»: ترمب يرفع استثماراته في «إنفيديا» إلى 62 مليون دولار

ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
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«واشنطن بوست»: ترمب يرفع استثماراته في «إنفيديا» إلى 62 مليون دولار

ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)

أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، الاثنين، بأن تعاملات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعلنة، خلال العام الحالي، تشير إلى امتلاكه أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تتراوح بين 13 و62 مليون دولار حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي.

وقالت الصحيفة، استناداً إلى مراجعتها الإفصاحات المالية لترمب، إن هذه البيانات لا تشمل التعاملات التي جرت خلال الشهرين الماضيين، بسبب التأخر في الإبلاغ عنها، مشيرة إلى أن حجم حيازته من أسهم «إنفيديا» ارتفع بشكل ملحوظ، مقارنة بنهاية عام 2024، حين تراوحت قيمتها بين 615 ألف دولار و1.3 مليون دولار.

ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق بصورة مستقلة من تقرير الصحيفة، كما لم يردَّ البيت الأبيض أو شركة «إنفيديا» فوراً على طلبات الوكالة للتعليق.

ويأتي الكشف عن هذه الاستثمارات في وقت تزداد فيه التدقيقات بشأن شركة «إنفيديا» وعلاقاتها بإدارة ترمب، بعدما استقال المؤسس المشارك للشركة، جنسن هوانغ، الأسبوع الماضي، من منصب الرئيس التنفيذي، على خلفية فضيحة تتصل بعلاقته بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بأجهزة استخبارات في بكين.

في سياق متصل، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأحد، بأن إدارة ترمب تعتزم تصنيف «إنفيديا» وأكثر من 24 شركة أخرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن قائمة «الأبطال الوطنيين»، في إطار توجه لتعزيز قدرة الشركات الأميركية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ومن المقرر أن تعلن «إنفيديا» نتائجها المالية الفصلية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ويُعد هوانغ أحد أقرب حلفاء ترمب في وادي السيليكون، وتعود العلاقة بينهما إلى عام 2025 على الأقل.

وكان مراسل لـ«رويترز» قد شاهد اسم هوانغ يظهر على هاتف ترمب، خلال مكالمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي الشهر نفسه، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة ستسمح لـ«إنفيديا» بتصدير معالجات «إتش 200» (H200)، وهي ثاني أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي لدى الشركة، إلى الصين، مقابل حصول الحكومة الأميركية على رسوم تعادل 25 في المائة من قيمة المبيعات.

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دونالد ترمب الاقتصاد الأميركي شركات الذكاء الاصطناعي أميركا
الاقتصاد

مؤشر السوق السعودية يرتفع 0.06 % عند 10264 نقطة

مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)
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مؤشر السوق السعودية يرتفع 0.06 % عند 10264 نقطة

مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06 في المائة، ليغلق عند 10264 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 10293 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى عند 10199 نقطة.

وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة، بمكاسب بلغت 0.62 في المائة، ليغلق عند 8210 نقاط، مدعوماً بصعود سهم «اتحاد اتصالات» بنسبة 1.45 في المائة، ليغلق عند 59.45 ريال.

وفي قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً، تصدر سهم «الإعادة السعودية» المكاسب، مرتفعاً بنسبة 8.63 في المائة، ليغلق عند 26.82 ريال، تلاه سهم «رؤوم» بنسبة 5.60 في المائة، عند 85.80 ريال، ثم سهم «هرفي للأغذية» بمكاسب بلغت 5.48 في المائة، ليغلق عند 13.66 ريال.

في المقابل، جاءت الشركات الأكثر انخفاضاً يتصدرها سهم «أسلاك» ليغلق عند 17.67 ريال، تلاه سهم «كيمانول» ليغلق عند 21.94 ريال، ثم سهم «الاتحاد» الذي أغلق عند 4.91 ريال، وسط خسائر تتراوح بين 9.62 في المائة و5.21 في المائة.

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الاقتصاد

السعودية تصدر أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال 9 أشهر

مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)
مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)
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السعودية تصدر أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال 9 أشهر

مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)
مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)

أصدرت السعودية أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في إطار جهود تنظيم النمو العمراني ورفع كفاءة المدن، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع العمراني.

وقالت وزارة البلديات والإسكان إن إصدار التراخيص يتم عبر منصة «بلدي» بإجراءات إلكترونية ميسّرة، تشمل تحديد نوع الرخصة وإدخال بيانات مقدم الطلب، واختيار القرار المساحي، واستكمال المخططات والمستندات المطلوبة من خلال المكتب الهندسي، وصولاً إلى إصدار الرخصة بعد استيفاء المتطلبات.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تسهم في تنظيم أعمال البناء والتطوير العمراني، وتسهيل التراخيص بما يدعم الاستثمار، إلى جانب تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الخدمات البلدية، من خلال تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.

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