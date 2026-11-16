«دار غلوبال» تطور مشروعاً عقارياً في جدة بقيمة 267 مليون دولار

أعلنت شركة «دار غلوبال» العقارية عزمها تطوير مشروع عقاري جديد متعدد الاستخدامات في مدينة جدة (غرب السعودية)، بقيمة تطويرية إجمالية تبلغ نحو مليار ريال (267 مليون دولار)، في خطوة تعزز توسع الشركة في السوق العقارية السعودية، مستفيدة من تنامي الطلب المحلي والدولي والتطورات التنظيمية المتعلقة بتملك الأجانب للعقارات.

وأوضحت الشركة المتخصصة في تطوير العقارات الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن، في بيان، الاثنين، أن المشروع سيقام على أرض استحوذت عليها بقيمة تقارب 56 مليون دولار، ضمن برنامج استثماري يستهدف توسيع محفظتها العقارية في المملكة بقيمة تصل إلى 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار)، مع خطط للإعلان عن صفقات إضافية للاستحواذ على أراضٍ خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت «دار غلوبال» أن ترتفع القيمة الإجمالية لمحفظة مشاريعها التطويرية حول العالم إلى نحو 24 مليار دولار عند استكمال البرنامج التوسعي في السعودية؛ بما يعكس الأهمية المتزايدة للسوق السعودية ضمن استراتيجية نمو الشركة الدولية.

ومن المقرر أن يتضمن المشروع الجديد وحدات سكنية فاخرة تحمل علامة تجارية عالمية تدخل السوق العقارية في جدة، إلى جانب مكونات متعددة الاستخدامات، في إطار توجه الشركة نحو تطوير مشاريع تستهدف المشترين المحليين والمستثمرين الدوليين.

ويأتي التوسع الجديد في أعقاب الطلب الذي شهدته مشاريع الشركة القائمة في جدة، ومن بينها «ترمب بلازا» و«بادل ليفينغ ريزيدنسز»، في وقت يشهد فيه القطاع العقاري السعودي تحولات تنظيمية واستثمارية تستهدف تعزيز جاذبيته لرؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع فرص التملك والاستثمار بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال»، إن السعودية تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى أهم أسواق النمو لأعمال الشركة، مشيراً إلى أن مدينة جدة تتمتع بمقومات استثمارية قوية وفرص واعدة تدعم خطط التوسع.

وأضاف أن نجاح المشاريع القائمة يعزز ثقة الشركة بالسوق السعودية، ويدعم التزامها بتطوير وحدات سكنية وفق المعايير العالمية، لافتاً إلى أن مشاريع «دار غلوبال» في المملكة استقطبت مشترين من 61 جنسية؛ وهو ما يعكس، حسب قوله، تنامي ثقة المستثمرين الدوليين بالقطاع العقاري السعودي.

وأكد الشعار أن المشروع الجديد يمثل محطة إضافية في استراتيجية الشركة للتوسع العالمي، والاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الاقتصادي والعمراني في المملكة.

وتعتزم «دار غلوبال» الكشف خلال الفترة المقبلة عن التفاصيل المتعلقة بالتصميم المعماري للمشروع، وأنواع الوحدات السكنية، والعلامة التجارية العالمية التي سيحملها، إلى جانب الموعد الرسمي لإطلاق عمليات البيع.