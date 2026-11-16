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الاقتصاد

«دار غلوبال» تطور مشروعاً عقارياً في جدة بقيمة 267 مليون دولار

ضمن خطة لتوسيع محفظتها بالسعودية بنحو 1.07 مليار دولار… ومشاريعها تستقطب مشترين من 61 جنسية

رسم تخيلي للمشروع الجديد بمدينة جدة غرب السعودية الذي أعلنت عنه شركة «دار غلوبال» العقارية (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي للمشروع الجديد بمدينة جدة غرب السعودية الذي أعلنت عنه شركة «دار غلوبال» العقارية (الشرق الأوسط)
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«دار غلوبال» تطور مشروعاً عقارياً في جدة بقيمة 267 مليون دولار

رسم تخيلي للمشروع الجديد بمدينة جدة غرب السعودية الذي أعلنت عنه شركة «دار غلوبال» العقارية (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي للمشروع الجديد بمدينة جدة غرب السعودية الذي أعلنت عنه شركة «دار غلوبال» العقارية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «دار غلوبال» العقارية عزمها تطوير مشروع عقاري جديد متعدد الاستخدامات في مدينة جدة (غرب السعودية)، بقيمة تطويرية إجمالية تبلغ نحو مليار ريال (267 مليون دولار)، في خطوة تعزز توسع الشركة في السوق العقارية السعودية، مستفيدة من تنامي الطلب المحلي والدولي والتطورات التنظيمية المتعلقة بتملك الأجانب للعقارات.

وأوضحت الشركة المتخصصة في تطوير العقارات الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن، في بيان، الاثنين، أن المشروع سيقام على أرض استحوذت عليها بقيمة تقارب 56 مليون دولار، ضمن برنامج استثماري يستهدف توسيع محفظتها العقارية في المملكة بقيمة تصل إلى 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار)، مع خطط للإعلان عن صفقات إضافية للاستحواذ على أراضٍ خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت «دار غلوبال» أن ترتفع القيمة الإجمالية لمحفظة مشاريعها التطويرية حول العالم إلى نحو 24 مليار دولار عند استكمال البرنامج التوسعي في السعودية؛ بما يعكس الأهمية المتزايدة للسوق السعودية ضمن استراتيجية نمو الشركة الدولية.

ومن المقرر أن يتضمن المشروع الجديد وحدات سكنية فاخرة تحمل علامة تجارية عالمية تدخل السوق العقارية في جدة، إلى جانب مكونات متعددة الاستخدامات، في إطار توجه الشركة نحو تطوير مشاريع تستهدف المشترين المحليين والمستثمرين الدوليين.

ويأتي التوسع الجديد في أعقاب الطلب الذي شهدته مشاريع الشركة القائمة في جدة، ومن بينها «ترمب بلازا» و«بادل ليفينغ ريزيدنسز»، في وقت يشهد فيه القطاع العقاري السعودي تحولات تنظيمية واستثمارية تستهدف تعزيز جاذبيته لرؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع فرص التملك والاستثمار بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال»، إن السعودية تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى أهم أسواق النمو لأعمال الشركة، مشيراً إلى أن مدينة جدة تتمتع بمقومات استثمارية قوية وفرص واعدة تدعم خطط التوسع.

وأضاف أن نجاح المشاريع القائمة يعزز ثقة الشركة بالسوق السعودية، ويدعم التزامها بتطوير وحدات سكنية وفق المعايير العالمية، لافتاً إلى أن مشاريع «دار غلوبال» في المملكة استقطبت مشترين من 61 جنسية؛ وهو ما يعكس، حسب قوله، تنامي ثقة المستثمرين الدوليين بالقطاع العقاري السعودي.

وأكد الشعار أن المشروع الجديد يمثل محطة إضافية في استراتيجية الشركة للتوسع العالمي، والاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الاقتصادي والعمراني في المملكة.

وتعتزم «دار غلوبال» الكشف خلال الفترة المقبلة عن التفاصيل المتعلقة بالتصميم المعماري للمشروع، وأنواع الوحدات السكنية، والعلامة التجارية العالمية التي سيحملها، إلى جانب الموعد الرسمي لإطلاق عمليات البيع.

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عوائد السندات البريطانية لعامين تتجاوز 5 % في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
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عوائد السندات البريطانية لعامين تتجاوز 5 % في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين، الاثنين، متجاوزة مستوى 5 في المائة، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مواصلة مكاسبها خلال الجلسات الأخيرة، وسط توقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من جانب «بنك إنجلترا».

وكان «بنك إنجلترا» قد رفع أسعار الفائدة، خلال الشهر الحالي، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، في حين أشار عدد من أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى إمكانية تصويتهم لمصلحة زيادة جديدة خلال اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، وفق «رويترز».

وصعدت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بأكثر من 4 نقاط أساس خلال تعاملات الاثنين، لتبلغ ذروتها عند 5.015 في المائة بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش. وفي الوقت نفسه، رفعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة تقديراتها لاحتمال زيادة الفائدة الشهر المقبل إلى 91 في المائة، مقابل 86 في المائة يوم الجمعة.

وقال كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» نُشرت السبت، إن توقعات الأسواق بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 0.9 نقطة مئوية خلال العام المقبل «ليست مُبالغاً فيها»، مضيفاً أنه يتوقع مزيداً من الزيادات.

من جهتها، قالت ميغان غرين، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية، التي كانت قد دعت، شأنها شأن بيل، إلى بدء رفع الفائدة قبل الزيادة التي أُقرّت هذا الشهر، خلال مؤتمر عُقد السبت، إن «هناك فائدة من التحرك الاستباقي لتقليل احتمالات ارتكاب الأخطاء إلى أدنى حد ممكن».

وارتفعت أيضاً عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 5 و20 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر، في حين سجلت عوائد الديون السيادية في منطقة اليورو والولايات المتحدة تحركات محدودة.

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البنك المركزي التضخم فائدة سندات الاقتصاد البريطاني بريطانيا
الاقتصاد

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي والديون السيادية من أبرز مخاطر الاستقرار المالي

بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
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نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي والديون السيادية من أبرز مخاطر الاستقرار المالي

بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)

قال بوريس فوجيتش، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن مخاطر الذكاء الاصطناعي والديون السيادية برزت بصورة لافتة ضمن التهديدات التي تواجه الاستقرار المالي في منطقة اليورو، ما يستدعي اهتمام صانعي السياسات ومتابعتهم.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد حذّر مراراً من مخاطر استدامة الديون في الدول الأضعف مالياً داخل التكتل، إلى جانب المبالغة في تقييم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من أبرز مواطن الضعف في النظام المالي. وقد ازدادت حدة هذه المخاوف خلال العام الماضي، وفق «رويترز».

وأوضح فوجيتش، في كلمة ألقاها في فرانكفورت، أن مخاطر الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على تقييمات الأسهم، بل تحولت إلى مصدر قلق على مستوى النظام المالي ككل، مع تداعيات محتملة على أسواق الأسهم والديون، والأمن السيبراني، والسلامة التشغيلية.

وقال: «إن مخاطر إعادة تسعير الأصول في الأسواق لم تتراجع، بل ازدادت حدة، بينما باتت المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على مستوى استقرار النظام المالي تنبع من عوامل إضافية، تشمل توسع التمويل الخارجي من أسواق الأسهم إلى أسواق الديون، وتركيز الانكشافات، وتسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحتمال وقوع هجمات سيبرانية».

وفيما يتعلق بأسواق الديون، أشار إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في الاحتياجات التمويلية غير المسبوقة لشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، التي يُتوقع أن تبلغ 5.5 تريليون دولار حتى عام 2030.

وأضاف أن هذه الاحتياجات تدفع نحو زيادة إصدارات الديون والأسهم، لكنها أدت أيضاً إلى ظهور هياكل تمويل غير واضحة خارج الميزانيات العمومية، وترتيبات مالية دائرية.

ولفت فوجيتش إلى أن الشركات تواجه كذلك مخاطر تشغيلية متزايدة نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الأنظمة الأكثر تطوراً واستقلالية تسهم في زيادة حجم الهجمات السيبرانية وسرعتها وتعقيدها، كما تجعل هجمات الهندسة الاجتماعية أكثر فاعلية.

وحذّر من أن هذه التطورات قد ترجح كفة المهاجمين، في وقت قد تواجه فيه المؤسسات المالية تكاليف أعلى وقيوداً أكبر عند استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الحماية والدفاع السيبراني.

أما فيما يتعلق بالديون السيادية، فأوضح أن المخاطر ليست جديدة، لكنها ازدادت حدة بعدما أدت المخاوف بشأن استدامة الديون إلى ارتفاع كبير في تكاليف الاقتراض طويل الأجل.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلى جانب ضعف النمو المحتمل، قد يزيد الضغوط على الأوضاع المالية العامة ويعيد إشعال المخاوف في الدول ذات مستويات الدين المرتفعة.

وقال فوجيتش إن الاحتياجات التمويلية الكبيرة المرتبطة بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تثير، في الوقت نفسه، تساؤلات بشأن احتمال التنافس على رأس المال بين المقترضين من القطاعين العام والخاص.

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البنك المركزي الأوروبي التضخم فائدة ديون الذكاء الاصطناعي ألمانيا
الاقتصاد

الأنشطة الصناعية تدعم نمو الاقتصاد السويسري 0.2 % في الربع الثالث

العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)
العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)
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الأنشطة الصناعية تدعم نمو الاقتصاد السويسري 0.2 % في الربع الثالث

العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)
العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أن الاقتصاد سجل نمواً يُقدّر بنحو 0.2 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق عليه، مدفوعاً بنمو الأنشطة الصناعية.

وأظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، المعدّلة وفقاً للعوامل الموسمية وتأثير الأحداث الرياضية، تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة النمو الاقتصادي، مقارنة بالتوسع الذي بلغ 1.5 في المائة خلال الربع الثاني، وفق «رويترز».

ويمثل هذا الأداء أضعف معدل نمو فصلي للاقتصاد السويسري منذ الربع الرابع من عام 2025.

وقالت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية إن التقديرات الأولية أظهرت ارتفاعاً في أنشطة القطاع الصناعي، في حين سجل قطاع الخدمات حالة من الركود.

ومن المقرر أن تُصدر سويسرا البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

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