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الاقتصاد

تدفقات الاستثمار الأجنبي تقود انتعاش الروبية والأسهم الهندية

السندات تستقر وسط ترقب مسار الفائدة... وتضخم الجملة يقفز إلى 12.29 % في أكتوبر

مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
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تدفقات الاستثمار الأجنبي تقود انتعاش الروبية والأسهم الهندية

مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)

سجلت الروبية الهندية ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأميركي، يوم الاثنين، مدعومة بمبيعات العملة الأميركية المرتبطة بتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأسهم، إلى جانب مبيعات الشركات للدولار، مما ساعدها على تحقيق أداء أفضل من معظم العملات الآسيوية التي سجلت تراجعات.

وارتفعت الروبية إلى 94.1250 مقابل الدولار بحلول الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، بزيادة 0.1 في المائة مقارنة بسعر الإغلاق السابق، وفقاً لبيانات «رويترز».

وفي هذا السياق، تبنى بنك «غولدمان ساكس» نظرة إيجابية تجاه الروبية، معتبراً أن «الظروف العالمية قد تكون بدأت تميل لمصلحتها»، في ظل تراجع أسعار النفط وتحسن تدفقات استثمارات المحافظ المالية.

وقال البنك، في مذكرة، إن السلطات النقدية يُرجح أن تواصل السماح بمزيد من التقلبات في سعر صرف العملة في الاتجاهين، مع الاستفادة من تحسن الظروف الخارجية لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. وتوقع أن يصل سعر الروبية إلى 96 مقابل الدولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

كما أسهمت مبيعات الشركات للدولار في دعم العملة الهندية، إذ أشار متعاملون إلى ارتفاع الإقبال على بيع العملة الأميركية عند السعر المرجعي اليومي الذي يحدده البنك المركزي، ويُستخدم معياراً لعدد من معاملات المشتقات وتقييمات العملات.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بنحو 0.5 في المائة، وسط توقعات بوجود فائض في المعروض، مع اقتراب شحنات النفط عبر مضيق هرمز من العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، إلى جانب انخفاض معدلات تشغيل المصافي الصينية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يشير إلى تراجع الطلب على الخام.

الأسهم الهندية تواصل مكاسبها

وفي سوق الأسهم، واصلت المؤشرات الهندية مكاسبها المسجلة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وسط تحسن معنويات المستثمرين مع عودة التدفقات الأجنبية وتراجع أسعار النفط.

وجاء أداء الأسهم الهندية بين الأفضل في المنطقة، في وقت تراجع فيه مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الآسيوية بنحو 2 في المائة، وسط استمرار حذر المستثمرين إزاء آفاق الاستثمارات المتركزة في أسهم الذكاء الاصطناعي.

وصعد مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 0.76 في المائة إلى 25,334.80 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «سينسيكس» بنسبة 0.87 في المائة إلى 82,303.36 نقطة، بحلول الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وجاءت هذه المكاسب امتداداً لتعافي المؤشرات خلال الفترة الأخيرة، في تحول لافت لأداء السوق الهندية التي سجلت أداءً دون نظيراتها في الأسواق الناشئة خلال معظم العامين الماضيين.

وبحسب بيانات الإيداع المركزي للأوراق المالية الهندية، المتاحة منذ عام 2002، بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم الهندية 8.9 مليار دولار منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، في أكبر صافي مشتريات شهرية مسجل.

وأسهم ذلك في تقليص صافي تخارجات المستثمرين الأجانب من السوق الهندية منذ بداية العام إلى 22.5 مليار دولار، كما حدّ من خسائر مؤشر «نيفتي» خلال عام 2026 إلى أقل من 4 في المائة.

وقال في كيه فيجايكومار، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «جيوجيت إنفستمنتس»، إن استمرار عمليات الشراء القوية من جانب المستثمرين الأجانب أحدث تحولاً كبيراً في معنويات السوق الهندية، مضيفاً أن تدفقات رؤوس الأموال تستند إلى عوامل أساسية داعمة، في مقدمتها نمو الأرباح الذي جاء أفضل من التوقعات.

وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت أسهم 12 من أصل 16 قطاعاً رئيسياً. وفي المقابل، تراجعت أسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.3 في المائة، بينما ارتفعت أسهم الشركات المتوسطة بنسبة 0.3 في المائة.

وصعدت أسهم القطاعات ذات الوزن الكبير في المؤشرات، إذ ارتفعت أسهم الخدمات المالية والبنوك وتكنولوجيا المعلومات بنسب 0.6 و1 و0.8 في المائة، على التوالي.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم شركة تصنيع الإلكترونيات «ساينت دي إل إم» بنسبة 3.2 في المائة، عقب توقيع اتفاق مع شركة «هندوستان شيبيارد» للتعاون في تطوير حلول إلكترونية وتكنولوجية متقدمة للاستخدامات البحرية والدفاعية.

في المقابل، هبط سهم شركة «تاتا موتورز لمركبات الركاب» بنسبة 8 في المائة، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للسنة المالية 2027 المتعلقة بوحدتها للسيارات الفاخرة «جاغوار لاند روفر»، في إشارة إلى تحديات تواجه أعمالها على المدى القريب.

السندات الهندية تستقر

وفي سوق الدين، تحركت السندات الحكومية الهندية في نطاق محدود، يوم الاثنين، عقب الارتفاع الحاد في عوائدها خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بموجة بيع سندات الخزانة الأميركية، وسط ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة في الهند والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وفق «رويترز».

وبلغ عائد السندات الحكومية الهندية القياسية لأجل عشر سنوات، المستحقة في عام 2036 وبفائدة اسمية تبلغ 6.94 في المائة، نحو 7.3117 في المائة بحلول الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي. وكان العائد قد ارتفع 12 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي، منهياً تعاملات الجمعة عند 7.3079 في المائة، ليتخلى بذلك عن نصف التراجع الذي سجله خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.

وقال متعامل في أحد البنوك الحكومية إن العائد قد يواصل ارتفاعه تدريجياً باتجاه 7.35 في المائة، سواء خلال تعاملات الاثنين أو على امتداد الأسبوع.

ومن المرجح أن تواصل موجة البيع في سندات الخزانة الأميركية الضغط على السندات الهندية. فقد قفز عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 29 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع أسبوعي له في سبعة أشهر.

ويعكس هذا التحرك تصاعد المخاوف من اضطرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر، التي جاءت أعلى من المتوقع، إلى جانب التصريحات المتشددة لعدد من مسؤولي «الفيدرالي»، رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، وهي زيادة تفوق المعتاد.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، قدّر المتعاملون احتمال رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنحو 6 في المائة، في مؤشر على التحول في توقعات الأسواق نحو مسار أكثر تشدداً للسياسة النقدية.

وعلى الصعيد المحلي، تصاعدت المخاوف بشأن التضخم بعدما تجاوز معدل تضخم أسعار التجزئة في الهند مستوى 6 في المائة، وهو الحد الأعلى للنطاق المستهدف من بنك الاحتياطي الهندي.

وعزز ذلك توقعات الأسواق بإقدام البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة مجدداً في أوائل ديسمبر، بعدما نفذ زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، كانت الأولى من نوعها منذ نحو أربع سنوات.

وسيترقب المتعاملون ما إذا كان البنك المركزي سيشير إلى استمرار دورة التشديد النقدي لفترة أطول، وهو ما قد يدفع عوائد السندات قصيرة الأجل إلى الارتفاع.

أسعار الفائدة

شهدت عقود مبادلة أسعار الفائدة لليلة واحدة، المرتبطة بمؤشر، تداولات محدودة في بداية الجلسة. ولم تُسجل تعاملات على أسعار المبادلة لأجل عام وعامين، بينما استقر سعر المبادلة لأجل خمس سنوات عند 6.61 في المائة.

تضخم الجملة يتسارع في أكتوبر

وفي مؤشر على استمرار الضغوط السعرية، تسارع معدل التضخم في أسعار الجملة في الهند إلى 12.29 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط، وفقاً لبيانات حكومية صدرت يوم الاثنين.

وجاءت القراءة أعلى من المعدل المسجل في سبتمبر (أيلول)، والبالغ 11.39 في المائة، وكذلك من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 12.1 في المائة، وفق استطلاع أجرته «رويترز».

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بالجملة بنسبة 8.58 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 8.66 في المائة في سبتمبر.

كما صعدت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 9.54 في المائة على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بلغ 9.76 في المائة خلال الشهر السابق.

وسجلت أسعار الوقود والطاقة زيادة بنسبة 32.84 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع بلغ 25.85 في المائة في سبتمبر.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي بنسبة 7.80 في المائة خلال أكتوبر على أساس سنوي، بعد زيادة حادة بلغت 57.32 في المائة في سبتمبر.

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عوائد السندات البريطانية لعامين تتجاوز 5 % في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
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عوائد السندات البريطانية لعامين تتجاوز 5 % في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين، الاثنين، متجاوزة مستوى 5 في المائة، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مواصلة مكاسبها خلال الجلسات الأخيرة، وسط توقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من جانب «بنك إنجلترا».

وكان «بنك إنجلترا» قد رفع أسعار الفائدة، خلال الشهر الحالي، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، في حين أشار عدد من أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى إمكانية تصويتهم لمصلحة زيادة جديدة خلال اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، وفق «رويترز».

وصعدت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بأكثر من 4 نقاط أساس خلال تعاملات الاثنين، لتبلغ ذروتها عند 5.015 في المائة بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش. وفي الوقت نفسه، رفعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة تقديراتها لاحتمال زيادة الفائدة الشهر المقبل إلى 91 في المائة، مقابل 86 في المائة يوم الجمعة.

وقال كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» نُشرت السبت، إن توقعات الأسواق بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 0.9 نقطة مئوية خلال العام المقبل «ليست مُبالغاً فيها»، مضيفاً أنه يتوقع مزيداً من الزيادات.

من جهتها، قالت ميغان غرين، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية، التي كانت قد دعت، شأنها شأن بيل، إلى بدء رفع الفائدة قبل الزيادة التي أُقرّت هذا الشهر، خلال مؤتمر عُقد السبت، إن «هناك فائدة من التحرك الاستباقي لتقليل احتمالات ارتكاب الأخطاء إلى أدنى حد ممكن».

وارتفعت أيضاً عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 5 و20 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر، في حين سجلت عوائد الديون السيادية في منطقة اليورو والولايات المتحدة تحركات محدودة.

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الاقتصاد

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي والديون السيادية من أبرز مخاطر الاستقرار المالي

بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
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نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي والديون السيادية من أبرز مخاطر الاستقرار المالي

بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)

قال بوريس فوجيتش، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن مخاطر الذكاء الاصطناعي والديون السيادية برزت بصورة لافتة ضمن التهديدات التي تواجه الاستقرار المالي في منطقة اليورو، ما يستدعي اهتمام صانعي السياسات ومتابعتهم.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد حذّر مراراً من مخاطر استدامة الديون في الدول الأضعف مالياً داخل التكتل، إلى جانب المبالغة في تقييم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من أبرز مواطن الضعف في النظام المالي. وقد ازدادت حدة هذه المخاوف خلال العام الماضي، وفق «رويترز».

وأوضح فوجيتش، في كلمة ألقاها في فرانكفورت، أن مخاطر الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على تقييمات الأسهم، بل تحولت إلى مصدر قلق على مستوى النظام المالي ككل، مع تداعيات محتملة على أسواق الأسهم والديون، والأمن السيبراني، والسلامة التشغيلية.

وقال: «إن مخاطر إعادة تسعير الأصول في الأسواق لم تتراجع، بل ازدادت حدة، بينما باتت المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على مستوى استقرار النظام المالي تنبع من عوامل إضافية، تشمل توسع التمويل الخارجي من أسواق الأسهم إلى أسواق الديون، وتركيز الانكشافات، وتسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحتمال وقوع هجمات سيبرانية».

وفيما يتعلق بأسواق الديون، أشار إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في الاحتياجات التمويلية غير المسبوقة لشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، التي يُتوقع أن تبلغ 5.5 تريليون دولار حتى عام 2030.

وأضاف أن هذه الاحتياجات تدفع نحو زيادة إصدارات الديون والأسهم، لكنها أدت أيضاً إلى ظهور هياكل تمويل غير واضحة خارج الميزانيات العمومية، وترتيبات مالية دائرية.

ولفت فوجيتش إلى أن الشركات تواجه كذلك مخاطر تشغيلية متزايدة نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الأنظمة الأكثر تطوراً واستقلالية تسهم في زيادة حجم الهجمات السيبرانية وسرعتها وتعقيدها، كما تجعل هجمات الهندسة الاجتماعية أكثر فاعلية.

وحذّر من أن هذه التطورات قد ترجح كفة المهاجمين، في وقت قد تواجه فيه المؤسسات المالية تكاليف أعلى وقيوداً أكبر عند استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الحماية والدفاع السيبراني.

أما فيما يتعلق بالديون السيادية، فأوضح أن المخاطر ليست جديدة، لكنها ازدادت حدة بعدما أدت المخاوف بشأن استدامة الديون إلى ارتفاع كبير في تكاليف الاقتراض طويل الأجل.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلى جانب ضعف النمو المحتمل، قد يزيد الضغوط على الأوضاع المالية العامة ويعيد إشعال المخاوف في الدول ذات مستويات الدين المرتفعة.

وقال فوجيتش إن الاحتياجات التمويلية الكبيرة المرتبطة بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تثير، في الوقت نفسه، تساؤلات بشأن احتمال التنافس على رأس المال بين المقترضين من القطاعين العام والخاص.

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البنك المركزي الأوروبي التضخم فائدة ديون الذكاء الاصطناعي ألمانيا
الاقتصاد

الأنشطة الصناعية تدعم نمو الاقتصاد السويسري 0.2 % في الربع الثالث

العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)
العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)
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الأنشطة الصناعية تدعم نمو الاقتصاد السويسري 0.2 % في الربع الثالث

العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)
العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أن الاقتصاد سجل نمواً يُقدّر بنحو 0.2 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق عليه، مدفوعاً بنمو الأنشطة الصناعية.

وأظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، المعدّلة وفقاً للعوامل الموسمية وتأثير الأحداث الرياضية، تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة النمو الاقتصادي، مقارنة بالتوسع الذي بلغ 1.5 في المائة خلال الربع الثاني، وفق «رويترز».

ويمثل هذا الأداء أضعف معدل نمو فصلي للاقتصاد السويسري منذ الربع الرابع من عام 2025.

وقالت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية إن التقديرات الأولية أظهرت ارتفاعاً في أنشطة القطاع الصناعي، في حين سجل قطاع الخدمات حالة من الركود.

ومن المقرر أن تُصدر سويسرا البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

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