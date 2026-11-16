أسهم آسيا تتراجع قبل اختبار «إنفيديا» وطرح «أنثروبيك»

تراجعت الأسهم الآسيوية في مستهل تعاملات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين أسبوعاً حاسماً لأسواق التكنولوجيا العالمية، تتصدره نتائج شركة «إنفيديا» المرتقبة الثلاثاء، وبدء تداول أسهم شركة «أنثروبيك» الخميس، في اختبار جديد لقدرة موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على مواصلة دفع الأسواق نحو مستويات قياسية، وسط تصاعد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة وتغير توقعات أسعار الفائدة الأميركية.

وجاءت التحركات بعد أسبوع اتسم بتقلبات حادة في الأسواق، وانتهى بتطور مفاجئ تمثل في خروج جنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لـ«إنفيديا»، ما زاد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة التي شكلت أحد أبرز محركات الصعود في أسواق الأسهم الأميركية خلال السنوات الأربع الماضية.

وفي التعاملات الآسيوية الاثنين، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.6 في المائة، وتراجع مؤشر كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 في المائة، فيما هبط مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 0.5 في المائة، في إشارة إلى محاولة أسهم التكنولوجيا استعادة بعض الزخم بعد موجة التراجع الأخيرة.

«إنفيديا» في اختبار القيادة والنمو

وتتركز الأنظار على نتائج «إنفيديا» المالية للربع الثالث من سنتها المالية، المقرر إعلانها الثلاثاء، باعتبارها مؤشراً رئيسياً على استمرار قوة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، وقدرة الشركات العاملة في هذا المجال على تبرير تقييماتها السوقية المرتفعة.

وتراجعت القيمة السوقية للشركة من نحو 5.8 تريليون دولار في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) إلى 3.9 تريليون دولار بنهاية تعاملات الجمعة، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص مراكزهم عقب الإعلان عن مغادرة هوانغ منصبه.

ويتوقع المحللون نمواً في الأرباح بنسبة 90 في المائة، وإيرادات تبلغ 109 مليارات دولار خلال الربع المالي الثالث، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. لكن الاختبار لا يقتصر على الأرقام الفصلية، بل يمتد إلى قدرة الإدارة الجديدة على الحفاظ على توقعات النمو للعام المقبل، في ظل غياب الشخصية التي ارتبطت ببناء الميزة التنافسية للشركة وقيادة توسعها في سوق الذكاء الاصطناعي.

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث لدى شركة «بيبرستون» للوساطة في العملات الأجنبية، إن أسواق الخيارات تتوقع تحرك سهم «إنفيديا» بنحو 7 في المائة صعوداً أو هبوطاً يوم إعلان النتائج، لكنه شكك في أن تحمل الأرقام الفصلية الأهمية المعتادة، مشيراً إلى أن المستثمرين بدأوا ينظرون إلى آفاق الشركة في عامي 2028 و2029، مع تساؤلات بشأن مستقبلها في غياب هوانغ.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن هوانغ ناقش مع مقربين منه إمكانية العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي، فيما قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الشركة تحتاج إلى البحث عن رئيس تنفيذي من خارجها.

وبعد يومين من إعلان نتائج «إنفيديا»، من المقرر بدء تداول أسهم «أنثروبيك»، المطورة لروبوت المحادثة «كلود»، في خطوة يُنتظر أن تشكل مؤشراً مباشراً على شهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي. ونقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة أن الطرح جذب اهتماماً من المؤسسات الاستثمارية يفوق ما استقطبه طرح «سبايس إكس».

الفائدة والدولار يزيدان الضغوط

وبالتوازي مع اختبار شركات التكنولوجيا، تترقب الأسواق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر، المقرر صدوره الأربعاء، إلى جانب سلسلة من تصريحات مسؤولي البنك المركزي خلال الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات بشأن مدى استعدادهم لمواصلة تشديد السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات الأسعار الأميركية الصادرة الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين في أكتوبر بوتيرة أقل قليلاً من توقعات الأسواق، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن اتساع نطاق الضغوط التضخمية. ومع بيانات أسعار المستهلكين التي جاءت أعلى من المتوقع، رفع محللون تقديراتهم لزيادة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر، وهو ما سيمثل الارتفاع الشهري الثالث المتتالي بالمعدل نفسه.

ويُعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتشير العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي إلى أن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر (كانون الأول) أصبح شبه محسوم في تسعير الأسواق، فيما تراجع احتمال زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس إلى 6 في المائة، مقابل 12 في المائة قبل يوم واحد. كما تسعّر الأسواق تشديداً تراكمياً للسياسة النقدية بنحو 90 نقطة أساس حتى نهاية العام المقبل.

وفي هذا السياق، يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في منتدى عام بمدينة سان فرانسيسكو الاثنين، حيث من المتوقع أن يتناول تأثير الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي، في وقت لا يزال فيه توقيت تطور الطفرة التكنولوجية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي غير واضحين، وهو ما يمثل تحدياً لصناع السياسة النقدية.

وانعكست توقعات رفع الفائدة على أسواق السندات الأميركية، التي استقرت عوائدها الاثنين بعد أكبر تراجع أسبوعي منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي. وبلغ عائد سندات الخزانة لأجل عامين 4.8652 في المائة، بعد ارتفاعه 35 نقطة أساس الأسبوع الماضي، فيما استقر عائد السندات لأجل عشر سنوات عند 5.1433 في المائة، بعدما صعد 29 نقطة أساس، متجاوزاً مستوى 5 في المائة.

واستفاد الدولار من ارتفاع العوائد، بعدما سجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.1 في المائة أمام العملات الرئيسية، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أبريل من العام الماضي. واستقر مؤشر الدولار الاثنين عند 103.42 نقطة.

وفي أسواق السلع، استقرت أسعار النفط إلى حد كبير بعد أسبوعين من التراجع، إذ انخفض خام برنت 0.2 في المائة إلى 95.69 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.1 في المائة إلى 88.68 دولار.

كما ارتفع الذهب، الذي لا يدر عائداً، بنسبة 0.3 في المائة إلى 3891 دولاراً للأونصة، بعدما خسر 4.6 في المائة خلال الأسبوع الماضي.