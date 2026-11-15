تمرد داخل حزب العمال البريطاني يهدّد خطط تطوير حقل «روزبانك» النفطي

يواجه رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، أول تمرد كبير داخل حزب العمال منذ توليه منصبه، على خلفية مساعي مجموعة من نواب الحزب لعرقلة الموافقة على عمليات التنقيب في حقل «روزبانك» النفطي في بحر الشمال، وفقاً لما أوردته صحيفة «صنداي تايمز».

وذكرت الصحيفة أن 75 نائباً من حزب العمال وقَّعوا رسالة تعارض تطوير الحقل، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 100 نائب. وتقول الرسالة إن المضي في المشروع سيقوِّض مصداقية المملكة المتحدة في مكافحة تغير المناخ، ولن يسهم في خفض فواتير الطاقة.

ويُنظر إلى مصير «روزبانك» بوصفه اختباراً لموقف بيرنهام من سياسات مواجهة الاحتباس الحراري، في وقت تؤيد فيه أغلبية أعضاء حكومته المشروع. وتقدر شركة «أدورا»، المشروع المشترك بين «إكوينور» و«شل» لتطوير الحقل، أن عمليات التنقيب ستجذب استثمارات مباشرة بقيمة 6.6 مليار جنيه إسترليني (8.7 مليار دولار) إلى الشركات العاملة في المملكة المتحدة.

وتصاعدت الضغوط المناهضة للمشروع بعد موافقة الحكومة البريطانية الشهر الماضي، على تطوير حقل «جاكدوا» للغاز في بحر الشمال، إذ كثف نشطاء المناخ حملتهم لمنع تطوير «روزبانك»، الأكبر حجماً.

ونقلت «صنداي تايمز» أن بيرنهام يواجه احتمال استقالة أعضاء في حكومته إذا وافق على المشروع، مشيرةً إلى أن أحد الأمناء البرلمانيين الخاصين لوزير في الحكومة، يدرس بالفعل الاستقالة.

وفي حال ارتفاع عدد الموقِّعين على الرسالة إلى 100 نائب، فسيشكلون نحو ربع نواب حزب العمال البالغ عددهم 404 في مجلس العموم.

وأضافت الصحيفة أن استراتيجية الحملة تستلهم تحركاً مماثلاً قاده نواب العام الماضي لدفع رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، إلى التخلي عن خطط خفض إعانات ذوي الإعاقة، وهي خطوة أسهمت في تسريع تراجع نفوذه السياسي.