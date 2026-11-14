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الاقتصاد

كندا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً نحو اتفاق تجاري

كارني يتحدث عن مباحثات مطولة مع ترمب... ويؤكد أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى تفاهم نهائي

رئيس الوزراء الكندي يعقد مؤتمراً صحافياً على هامش قمة «آسيان» 2026 (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي يعقد مؤتمراً صحافياً على هامش قمة «آسيان» 2026 (د.ب.أ)
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TT

كندا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً نحو اتفاق تجاري

رئيس الوزراء الكندي يعقد مؤتمراً صحافياً على هامش قمة «آسيان» 2026 (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي يعقد مؤتمراً صحافياً على هامش قمة «آسيان» 2026 (د.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إحراز تقدم في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، عقب مباحثات وصفها بالمطوّلة والمهمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رغم عدم توصل البلدين إلى اتفاق حتى الآن.

وقال كارني، يوم السبت، إنه أجرى محادثات مطولة وجوهرية مع ترمب، وإن البلدين يحرزان تقدماً باتجاه إبرام اتفاق تجاري، من دون أن يحدد موعداً للتوصل إليه.

وجاءت تصريحات كارني خلال زيارته الرسمية إلى الفلبين، حيث يشارك أيضاً في اجتماعات مع قادة دول جنوب شرقي آسيا.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لن تنسحب من حلف شمال الأطلسي، مشدداً على أن تحديد الترتيبات الأمنية لأوروبا الحرة يجب أن يكون بيد الأوروبيين والحلف، وليس روسيا.

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الاقتصاد

بنك إنجلترا يتجه إلى مزيد من رفع الفائدة في 2027 لمواجهة التضخم

مشاة يسيرون أمام بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون أمام بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
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بنك إنجلترا يتجه إلى مزيد من رفع الفائدة في 2027 لمواجهة التضخم

مشاة يسيرون أمام بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون أمام بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)

رجَّح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هوو بيل، أن يضطر البنك إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال عام 2027، إلى جانب الزيادة المتوقعة في اجتماعه المقبل خلال ديسمبر (كانون الأول)، لمواجهة استمرار الضغوط التضخمية، في ظل مخاطر انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الأجور والأسعار.

وقال بيل، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» نُشرت يوم السبت، إن زيادة الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) كانت «خطوة مهمة» نحو وضع السياسة النقدية في المسار المناسب، لكنه أضاف: «لا يزال أمامنا المزيد لنفعله»، مشيراً إلى أنه يتوقع ظهور مؤشرات تبرر زيادات إضافية في أسعار الفائدة العام المقبل.

وكان بنك إنجلترا قد رفع سعر الفائدة إلى 4 في المائة من 3.75 في المائة خلال اجتماعه في نوفمبر، في أول زيادة منذ أغسطس (آب) 2023. وأكد بيل أن البنك سيتخذ ما يلزم لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يرجح فيه البنك أن يرتفع التضخم البريطاني إلى نحو 5 في المائة في منتصف العام المقبل، أي أكثر من ضعف المستهدف، بفعل الآثار غير المباشرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب الإيرانية، ولا سيما انتقالها إلى الأجور.

واعتبر بيل أن انتهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وما قد يرافقه من تراجع في أسعار الطاقة، احتمال ضعيف للغاية، وهو ما يعزز ترجيحات تصويته لمصلحة زيادة جديدة للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.

وأقرّ بيل بأن البنك تأخر في التحرك لمواجهة التضخم، قائلاً: «في رأيي، انتظرنا وقتاً أطول مما ينبغي»، محذراً من أن التأخر في رفع تكاليف الاقتراض قلّص قدرة البنك على الاكتفاء بزيادات محدودة.

وتُسعّر الأسواق حالياً تشديداً نقدياً تراكمياً بنحو 90 نقطة أساس بحلول نهاية 2027، بما قد يدفع أسعار الفائدة إلى الاقتراب من 5 في المائة. ووصف بيل هذه التوقعات بأنها «ليست مبالغاً فيها».

وفي سياق منفصل، أشار التقرير إلى أن بيل لا يعتزم السعي إلى ولاية ثالثة في منصب كبير الاقتصاديين لدى البنك، عند انتهاء ولايته الحالية في سبتمبر (أيلول) 2027.

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البنك المركزي الاقتصاد البريطاني التضخم فائدة بريطانيا
الاقتصاد

كندا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً نحو اتفاق تجاري

رئيس الوزراء الكندي يعقد مؤتمراً صحافياً على هامش قمة «آسيان» 2026 (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي يعقد مؤتمراً صحافياً على هامش قمة «آسيان» 2026 (د.ب.أ)
TT
TT

كندا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً نحو اتفاق تجاري

رئيس الوزراء الكندي يعقد مؤتمراً صحافياً على هامش قمة «آسيان» 2026 (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي يعقد مؤتمراً صحافياً على هامش قمة «آسيان» 2026 (د.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إحراز تقدم في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، عقب مباحثات وصفها بالمطوّلة والمهمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رغم عدم توصل البلدين إلى اتفاق حتى الآن.

وقال كارني، يوم السبت، إنه أجرى محادثات مطولة وجوهرية مع ترمب، وإن البلدين يحرزان تقدماً باتجاه إبرام اتفاق تجاري، من دون أن يحدد موعداً للتوصل إليه.

وجاءت تصريحات كارني خلال زيارته الرسمية إلى الفلبين، حيث يشارك أيضاً في اجتماعات مع قادة دول جنوب شرقي آسيا.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لن تنسحب من حلف شمال الأطلسي، مشدداً على أن تحديد الترتيبات الأمنية لأوروبا الحرة يجب أن يكون بيد الأوروبيين والحلف، وليس روسيا.

مواضيع
رسوم جمركية الاقتصاد الأميركي اقتصاد اقتصاد أميركا كندا
الاقتصاد

الصين والولايات المتحدة تبحثان الرسوم الجمركية والتجارة الزراعية

أوراق نقدية من الدولار واليوان وفي الخلفية علما أميركا والصين (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليوان وفي الخلفية علما أميركا والصين (رويترز)
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TT

الصين والولايات المتحدة تبحثان الرسوم الجمركية والتجارة الزراعية

أوراق نقدية من الدولار واليوان وفي الخلفية علما أميركا والصين (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليوان وفي الخلفية علما أميركا والصين (رويترز)

عقدت الصين والولايات المتحدة، يوم الجمعة، أول اجتماع لمجلس التجارة المشترك المنبثق عن آلية المشاورات الاقتصادية والتجارية الثنائية، عبر الاتصال المرئي، في خطوة تهدف إلى متابعة تنفيذ التفاهمات التجارية بين البلدين ومعالجة الخلافات العالقة.

وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم السبت، إن الجانبين أجريا مناقشات وصفتها بأنها «صريحة ومعمقة وبناءة»، تناولت تنفيذ نتائج المشاورات السابقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية، والترتيب المتبادل لخفض الرسوم بقيمة 30 مليار دولار لكل جانب، إلى جانب التجارة الزراعية وعدد من القضايا الأخرى.

وأضافت الوزارة أن الطرفين سيواصلان استخدام المجلس لمعالجة الشواغل التجارية، وتوسيع مجالات التعاون، وتسوية المسائل العالقة.

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