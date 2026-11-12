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الاقتصاد

الاقتصاد البريطاني يصمد بدعم الذكاء الاصطناعي... ونموه لا يحسم قرار الفائدة

الناتج المحلي ارتفع 0.7 % خلال الربع الثالث بأقوى وتيرة منذ مطلع 2024

مشاة يسيرون أمام أفق مدينة لندن (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون أمام أفق مدينة لندن (إ.ب.أ)
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الاقتصاد البريطاني يصمد بدعم الذكاء الاصطناعي... ونموه لا يحسم قرار الفائدة

مشاة يسيرون أمام أفق مدينة لندن (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون أمام أفق مدينة لندن (إ.ب.أ)

أظهر الاقتصاد البريطاني قدرة أكبر من المتوقع على الصمود أمام تداعيات الحرب الأميركية - الإيرانية وارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض، بعدما سجل نمواً فاق التقديرات خلال الربع الثالث من العام، مدعوماً بانتعاش قطاع الخدمات والأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

لكن قوة الأداء الاقتصادي لا تعني بالضرورة أن بنك إنجلترا سيتجه إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول)، إذ لا تزال المؤسسة النقدية بحاجة إلى أدلة أوضح على أن الضغوط التضخمية آخذة في الاتساع، وأن ارتفاع أسعار الطاقة بدأ ينتقل إلى الأجور وأسعار السلع والخدمات.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنةً بزيادة بلغت 0.5 في المائة في الربع الثاني، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. وتمثل هذه الوتيرة أقوى نمو فصلي منذ الربع الأول من عام 2024، كما تجاوزت توقعات بنك إنجلترا السابقة، التي كانت تشير إلى نمو لا يتعدى 0.1 في المائة، قبل أن يرفع البنك تقديراته لاحقاً إلى 0.7 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المائة، وهي أعلى وتيرة منذ الربع الأخير من عام 2024، فيما أظهرت البيانات تحسناً في النشاط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، مع تسجيل الاقتصاد نمواً شهرياً بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر نفسه، بعد فترة من الركود بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب).

الركاب يسيرون عبر جسر لندن وخلفهم جسر البرج وسط لندن (أ.ف.ب)

الذكاء الاصطناعي يعزز نشاط الخدمات

كان قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للنمو، بعدما ارتفع إنتاجه بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثالث، مدعوماً بنشاط الشركات والخدمات المهنية، إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة الحاسوبية والتصنيع.

ولفتت البيانات إلى تسارع نشاط البرمجة الحاسوبية إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، في وقت أسهمت فيه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم أداء القطاع. وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، غرانت فيتزْنر، إن النمو القوي جاء بصورة شبه كاملة من قطاع الخدمات، مشيراً إلى الدور الذي أدته الأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاج.

وكان بنك إنجلترا قد قدّر أن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي أسهم بما يقل قليلاً عن خُمس نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية عام 2026، مما يعكس تنامي تأثير الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بهذه التكنولوجيا في الاقتصاد البريطاني.

كما أظهرت البيانات تحسناً في إنفاق الأسر، إذ ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة بنسبة 0.7 في المائة، مستفيدةً من الطقس الأكثر دفئاً وزيادة مبيعات الوقود. ويشير ذلك إلى أن النشاط الاستهلاكي لم يتراجع بالقدر الذي كان متوقعاً، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة والاقتراض.

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 5 نوفمبر (أ.ف.ب)

نمو أقوى... لكنه لا يحسم قرار الفائدة

تأتي هذه البيانات بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 4 في المائة، في أول زيادة منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإيرانية، مع إشارته إلى أن استمرار ارتفاع التضخم قد يتطلب مزيداً من التشديد النقدي خلال الأشهر المقبلة.

غير أن النمو الأقوى من المتوقع لا يشكل، بمفرده، مبرراً كافياً لرفع الفائدة مجدداً في ديسمبر. فالمؤسسة النقدية تنظر إلى طبيعة النمو ومصادره، وليس إلى حجمه فقط، كما تراقب ما إذا كانت الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة ستتحول إلى تضخم مستدام في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وفي هذا السياق، قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا للسياسة النقدية، كلير لومبارديلي، إن صمود الاقتصاد يمثل تطوراً إيجابياً، لكنه يعني أيضاً أن الصدمة الاقتصادية قد تترك أثراً أقل في إبطاء النشاط، وبالتالي قد تكون أقل قدرة على تخفيف الضغوط التضخمية.

وكان البنك قد أشار إلى أن مرونة النشاط الاقتصادي قد تجعل احتواء التضخم أكثر تعقيداً، لكنه في الوقت نفسه حاول الحد من توقعات الأسواق بشأن سلسلة من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة، مؤكداً أن مسار السياسة النقدية سيظل مرتبطاً بتطور البيانات الاقتصادية.

وتكمن أهمية ذلك في أن جزءاً من النمو المسجل خلال الربع الثالث جاء من قطاعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في التكنولوجيا، وهو ما لا يعني تلقائياً أن الطلب الاستهلاكي أو الضغوط على الأسعار يتسعان بالوتيرة نفسها. لذلك، ستظل مؤشرات التضخم والأجور وسوق العمل أكثر أهمية في تحديد ما إذا كان الاقتصاد يحتاج إلى مزيد من التشديد النقدي.

مؤشرات تباطؤ تحد من فرص التشديد

في المقابل، لا تخلو الصورة الاقتصادية من مؤشرات تدعو إلى الحذر. فقد تراجعت ثقة المستهلكين في أكتوبر (تشرين الأول) بأكبر انخفاض شهري منذ جائحة «كوفيد-19»، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الضغوط على ميزانيات الأسر.

كما يتوقع بنك إنجلترا انخفاض الدخل الحقيقي المتاح للأسر خلال عامي 2026 و2027، في حين ارتفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 4 في المائة في أكتوبر، مع توقعات بزيادة أكبر في يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو ما قد يُضعف القدرة الشرائية ويحد من الإنفاق الاستهلاكي.

وتشير توقعات البنك إلى تباطؤ النمو خلال الربع الأخير من العام إلى نحو 0.3 في المائة، مقارنةً بالزيادة المسجَّلة في الربع الثالث. ويرى محللون أن الأداء القوي الأخير قد لا يمثل بداية مرحلة توسع مستدامة، بل ربما يكون ذروة مؤقتة قبل أن تظهر آثار ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل بصورة أوضح.

وفي اتجاه أكثر تشدداً، أوصى المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية برفع سعر الفائدة إلى 5 في المائة، متوقعاً أن يبلغ التضخم ذروته عند 4.4 في المائة في فبراير (شباط) المقبل. لكنَّ هذا التقدير يعكس سيناريو أكثر تشدداً، ولا يمثل بالضرورة المسار الذي سيختاره بنك إنجلترا.

الركاب يسيرون عبر جسر لندن وخلفهم جسر البرج وسط لندن (أ.ف.ب)

التضخم والأجور يحددان الخطوة المقبلة

كان بنك إنجلترا قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2026 إلى 1.6 في المائة، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 1.1 في المائة، في ضوء تحسن النشاط الاقتصادي. إلا أن هذا التعديل لا يعني أن البنك بات أكثر استعداداً تلقائياً لرفع الفائدة، إذ يتعين عليه الموازنة بين قوة النمو ومخاطر استمرار التضخم من جهة، واحتمالات تراجع الطلب والدخل الحقيقي من جهة أخرى.

وبذلك، لا تبدو زيادة الفائدة في ديسمبر مستبعدة، لكنها لا تزال رهناً ببيانات الأسابيع المقبلة، خصوصاً أرقام التضخم الأساسي وتطور أسعار الخدمات والأجور ومؤشرات سوق العمل. فإذا أظهرت هذه البيانات أن ارتفاع تكاليف الطاقة بدأ ينتقل إلى الأسعار المحلية ويؤثر في توقعات التضخم، فقد تتعزز مبررات التشديد النقدي. أما إذا بقيت الضغوط محصورة في الطاقة، بالتزامن مع تراجع الطلب الاستهلاكي، فقد يجد البنك مساحة للإبقاء على الفائدة دون تغيير.

وتتمثل المفارقة في أن الاقتصاد البريطاني أظهر صلابة أكبر مما توقعه البنك، لكن هذه الصلابة لا تحسم وحدها اتجاه السياسة النقدية. فالنمو يمنح بنك إنجلترا مجالاً أوسع للتحرك، إلا أن القرار سيعتمد في النهاية على ما إذا كان التضخم يتجه إلى ترسيخ نفسه داخل الاقتصاد، أم أن تباطؤ الطلب سيحد من آثاره.

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اليابان تلوّح بالتدخل مجدداً لوقف تراجع الين

مارة أمام شاشة تعرض حركة الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مارة أمام شاشة تعرض حركة الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
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اليابان تلوّح بالتدخل مجدداً لوقف تراجع الين

مارة أمام شاشة تعرض حركة الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مارة أمام شاشة تعرض حركة الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

حذّرت اليابان، الخميس، المتعاملين في أسواق العملات من تجاهل احتمال تدخل السلطات مجدداً لدعم الين، بعدما اقتربت العملة اليابانية من مستوى 160 يناً للدولار، في ظل قوة العملة الأميركية وتصاعد التوقعات برفع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» أسعار الفائدة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال أتسوشي ميمورا، كبير مسؤولي سياسة الصرف الأجنبي في وزارة المالية اليابانية، إن التحركات الأخيرة للعملات كانت سريعة بصورة مفرطة، مشدداً على أن الوقت لا يزال مبكراً لنسيان تدخلات الصيف الماضي. وأضاف ميمورا، في أول تصريحات له بشأن سوق الصرف منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي: «لا يزال من المبكر جداً نسيان ما حدث هذا الصيف»، في إشارة إلى عمليات شراء الين التي نفذتها السلطات اليابانية بين أواخر يوليو (تموز) وأوائل أغسطس (آب) الماضيين، وشملت تدخلاً مشتركاً مع الولايات المتحدة.

وجاء التحذير بعدما ارتفع الدولار إلى 159.94 ين في التعاملات المبكرة الخميس، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين، ليقترب مجدداً من الحاجز النفسي البالغ 160 يناً. ويعكس هذا المستوى تصاعد الضغوط على العملة اليابانية، مع اتساع الفجوة بين توقعات السياستين النقديتين الأميركية واليابانية، في وقت يراهن فيه المستثمرون على استمرار ارتفاع الفائدة الأميركية.

التضخم الأميركي يعزز قوة الدولار

استفاد الدولار من بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من التوقعات، إلى جانب تصريحات متشددة من مسؤولين في «الاحتياطي الفيدرالي»، عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وتدعم هذه التوقعات جاذبية الأصول المقيّمة بالدولار، مقارنة بالأصول اليابانية؛ مما يزيد الضغوط على الين، خصوصاً مع استمرار التدرج في تشديد السياسة النقدية لدى «بنك اليابان».

وتواجه طوكيو معضلة متصاعدة؛ إذ يؤدي ضعف الين إلى ارتفاع تكلفة الواردات، لا سيما الطاقة والمواد الخام؛ مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات ويضغط على القدرة الشرائية للأسر.

وأظهرت بيانات صدرت الخميس ارتفاع مؤشر أسعار الواردات المقيّمة بالين بنسبة 24.8 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وتشير هذه القفزة إلى أن تراجع العملة لم يعد مجرد تطور في أسواق الصرف، بل أصبح عاملاً مؤثراً في التضخم المحلي وتكاليف الإنتاج.

مستوى 160 يناً تحت المراقبة

يرى محللون أن اقتراب الدولار من مستوى 160 يناً يزيد احتمالات تحرك السلطات اليابانية، خصوصاً إذا استمر انخفاض العملة بوتيرة سريعة وأدى إلى مزيد من الضغوط التضخمية. وقال محللو «ميزوهو سيكيوريتيز»، في تقرير، إن الدولار مرشح لمواصلة الارتفاع أمام الين، مدعوماً بمتانة الاقتصاد الأميركي واستمرار التضخم المرتفع نسبياً، في ظل قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأضافوا أن تجاوز الدولار مستوى 160 يناً، وما قد يصاحبه من ارتفاع التضخم الياباني، يمكن أن يزيد الضغوط السياسية على حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ويدفع طوكيو إلى تنفيذ تدخل منفرد في سوق العملات.

وتكتسب تصريحات ميمورا أهمية خاصة؛ لأنها تربط التحذير الحالي بسابقة تدخل فعلية خلال الصيف، بما يذكّر المستثمرين بأن السلطات مستعدة لاستخدام احتياطاتها من العملات الأجنبية للحد من التحركات غير المرغوبة. ومع ذلك، فإن الاقتراب من مستوى معين لا يعني أن التدخل أصبح حتمياً؛ إذ تركز السلطات اليابانية عادة على سرعة تحركات العملة وحدّتها، وليس على سعر صرف محدد وحده.

اختبار للسياسة النقدية اليابانية

وتأتي هذه التطورات بينما يناقش «بنك اليابان» وتيرة رفع أسعار الفائدة، وسط تباين داخل مجلس إدارته بشأن قدرة الاقتصاد على تحمل مزيد من التشديد. ويزيد هذا التباين تعقيد مهمة السلطات؛ لأن رفع الفائدة قد يساعد في دعم الين، لكنه قد يضغط أيضاً على الاستهلاك والنمو الاقتصادي. وفي المقابل، فإن استمرار ضعف العملة يهدد بإبقاء أسعار الواردات مرتفعة؛ مما يجعل تحقيق استقرار الأسعار أصعب.

وتشير تحذيرات وزارة المالية إلى أن الحكومة تسعى إلى ردع المضاربات وإبطاء تراجع الين، حتى قبل اتخاذ قرار بالتدخل المباشر.

وبين قوة الدولار الأميركي وحذر «بنك اليابان» من تسريع رفع الفائدة، تبقى العملة اليابانية عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة. وسيترقب المستثمرون ما إذا كان الدولار سيتجاوز حاجز 160 يناً، وما إذا كانت السلطات اليابانية ستكتفي بالتحذيرات اللفظية، أم ستعود إلى التدخل الفعلي لحماية العملة والحد من الضغوط التضخمية.

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اقتصاد اليابان
الاقتصاد

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعلن موعداً جديداً لنسختها العاشرة في أكتوبر 2027

حضور خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)
حضور خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)
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«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعلن موعداً جديداً لنسختها العاشرة في أكتوبر 2027

حضور خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)
حضور خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)

أعلنت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الخميس، الموعد الجديد لانعقاد النسخة العاشرة من المبادرة، التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2027، بعدما كان مقرراً عقدها في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

وتُعقد النسخة العاشرة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تحت شعار «قوة الإرث»، احتفاءً بمرور عقد على انطلاق المبادرة وما شهدته من حوارات استثمارية وشراكات دولية، واستشرافاً للتوجهات التي ستشكل العقد المقبل.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الأميرة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود، إن نقل موعد النسخة العاشرة إلى أكتوبر 2027 يأتي حرصاً على ضمان أعلى مستويات المشاركة الدولية والحضور والأثر، مؤكدةً أن هذه النسخة تمثل محطة بارزة في مسيرة المبادرة، التي جمعت على مدى عقد قادة العالم والمستثمرين وصنّاع القرار.

وأضافت أن المؤسسة تتطلع إلى استقبال مجتمع المبادرة العالمي في الرياض ضمن نسخة استثنائية تحتفي بمرور عشر سنوات على انطلاقها، معربةً عن شكرها للقيادة السعودية على دعمها المتواصل.

الرئيسة التنفيذية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأميرة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود (مبادرة مستقبل الاستثمار)

وفي إطار استعداداتها للنسخة العاشرة، تواصل المؤسسة تنظيم فعالياتها الدولية، إذ تستضيف ميامي قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال الفترة من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان) 2027، فيما تعتزم المؤسسة تنظيم قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار في آسيا» خلال العام نفسه، على أن يُعلن موعدها ومكان انعقادها لاحقاً.

وتُعد مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» منظمة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثمارية، وتركز على دعم المبادرات والحلول التي تستهدف تحقيق أثر إيجابي في الإنسانية، من خلال محاور التفكير والتواصل والعمل، مع اهتمام بقطاعات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاستدامة والرعاية الصحية والتعليم.

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الاقتصاد

عقود «ناسداك 100» تتصدر خسائر «وول ستريت» بعد هبوط أسهم «إنفيديا»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
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عقود «ناسداك 100» تتصدر خسائر «وول ستريت» بعد هبوط أسهم «إنفيديا»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تصدرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» خسائر «وول ستريت» في تعاملات الخميس، بعدما هوت أسهم «إنفيديا» على خلفية تقارير أفادت بأن مجلس إدارة الشركة يدرس إقالة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ؛ مما أثار اضطرابات في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتراجع سهم «إنفيديا»؛ إحدى كبرى الشركات المؤثرة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بنحو 7 في المائة خلال تداولات ما قبل افتتاح السوق، عقب تقارير تناولت علاقتين خارج إطار الزواج يُزعم ارتباطهما برئيسها التنفيذي المخضرم، وفق «رويترز».

وأدى الدور المحوري الذي تؤديه «إنفيديا» في طفرة الذكاء الاصطناعي إلى ربط جزء كبير من آفاق القطاع بأداء الشركة؛ مما جعل المستثمرين أعلى حذراً إزاء التداعيات المحتملة لأي تغيير في قيادتها.

وقالت تيري لي بينيت، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة «سي إم إس برايم»، إن «الجدل يضع المستثمرين أمام مشكلة بالغة الصعوبة على نحو غير معتاد، بعدما أمضوا سنوات في تركيز استثماراتهم على شركات يُنظر إليها بوصفها أساسية لاقتصاد الذكاء الاصطناعي».

وبحلول الساعة الـ04:11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 20 نقطة، أو 0.04 في المائة، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 29.25 نقطة، أو 0.38 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 226.25 نقطة، أو 0.79 في المائة.

وامتدت الخسائر إلى شركات صناعة الرقائق؛ إذ تراجعت أسهم «إنتل» و«مارفيل تكنولوجي» و«مايكرون» بنسب تراوحت بين 2.6 و3.4 في المائة. كما هبطت أسهم شركتَي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي «كور ويف» و«نيبيوس» بنسبتَيْ 7.2 و4.7 في المائة على التوالي.

وهددت هذه التراجعات بمحو المكاسب التي حققتها الأسهم يوم الأربعاء، عندما ساعدت النتائج القوية لشركة «كور ويف» أسهم الذكاء الاصطناعي على استعادة بعض توازنها. وضمن مجموعة الشركات الـ7 الكبرى، انخفض سهم «تسلا» بنسبة 0.8 في المائة، في حين ارتفع سهم «ألفابت» بنسبة 0.5 في المائة.

وتعكس التقلبات الحادة حالة التجاذب في أسواق الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فقد تصاعدت المخاوف من تباطؤ تطوير مراكز البيانات عقب المكاسب التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي، بينما يرى بعض المستثمرين أن التراجعات الأخيرة تمثل فرصة للشراء.

وقال توم هوليك، الرئيس التنفيذي لشركة «استراتيجي أسيت مانجيرز»، إن الظروف لا تزال مواتية لشركات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن المستثمرين الأفراد، والتداولات الخوارزمية، قد يسهمان في انتقال التقلبات بين الأسهم، لكن الشركة لا ترى مؤشرات على تباطؤ الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن التصحيح الذي يشهده مؤشر «ناسداك» قد يشكل فرصة للدخول في بعض الأسهم، بعيداً عن مستويات المبالغة في تقييمها.

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