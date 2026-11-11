«أليانز تريد»: أضرار حرب إيران في الخليج تتجاوز 200 مليار دولار

تُقدّر تكلفة الأضرار المادية التي خلفتها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في دول الخليج بأكثر من 200 مليار دولار، فيما قد تصل الخسائر الاقتصادية التراكمية إلى نحو 790 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق تقرير لشركة التأمين «أليانز تريد» صدر يوم الأربعاء.

وتحمّلت دول الخليج العبء الأكبر من الرد الإيراني، عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، وأشعلت الحرب. وردّت طهران بتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، واستهداف منشآت مدنية شملت المطارات والموانئ البحرية ومرافق الطاقة والمعالم البارزة، إلى جانب أصول أميركية في دول حليفة لواشنطن، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الشركة في تقريرها إن الأضرار المادية في أنحاء المنطقة تُقدّر بأكثر قليلاً من 200 مليار دولار، تركز معظمها في الاقتصادات المطلة على مضيق هرمز، ولا سيما في البنية التحتية لقطاع الطاقة.

وأضاف التقرير أن أكثر من 80 منشأة للطاقة تعرضت للاستهداف خلال الحرب، تركز معظمها في الكويت وقطر والبحرين، مشيراً إلى أن نحو ثلث هذه المنشآت لحقت به أضرار جسيمة.

ولم تقتصر تداعيات الحرب على الأضرار المادية التي أصابت البنية التحتية للطاقة، بل امتدت إلى قطاعات أخرى، من بينها السياحة والعقارات، التي يُتوقع أن تشهد تباطؤاً في النمو خلال السنوات المقبلة.

وقدّرت «أليانز تريد» إجمالي تكلفة الحرب على دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 790 مليار دولار، بما يعادل فجوة تراكمية تبلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمسار النمو الذي كان متوقعاً قبل الحرب وحتى عام 2030.

وأوضح التقرير أن هذه التقديرات تعكس الخسائر التراكمية في الناتج الاقتصادي خلال الفترة بين عامي 2026 و2030، أي الفارق بين حجم الإنتاج الذي كان متوقعاً وفق مسار النمو السابق للحرب، وما يُرجح أن تحققه اقتصادات المنطقة بعد اندلاعها.

ولتعويض جانب من هذه الخسائر، يُتوقع أن تعيد دول الخليج توجيه جزء من استثمارات صناديقها السيادية نحو مشروعات محلية. ورجّح التقرير أن يتراجع الفائض الخارجي إلى النصف، على أن يُعوّض ذلك جزئياً بزيادة إعادة استثمار أصول الصناديق السيادية داخل المنطقة، بما يوفر نحو 120 مليار دولار من الاستثمارات المحلية الإضافية حتى عام 2030، على حساب الاستثمارات الدولية.

وأضاف التقرير أن الحرب تسرّع الحاجة إلى زيادة الإنفاق المحلي، في ظل تحول أولويات الحكومات من المشروعات العملاقة إلى تعزيز القدرة على الصمود والمشروعات المرتبطة بالأمن.

وتوقع أن ترفع دول الخليج إنفاقها على البنية التحتية والدفاع محلياً إلى ما بين 380 و400 مليار دولار حتى عام 2030، بما يتيح فرصاً استثمارية تُقدّر بنحو 160 مليار دولار أمام المستثمرين من القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.