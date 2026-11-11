تراجع حاد في أرباح «ألبا» البحرينية خلال الربع الثالث وسط ضغوط تشغيلية

​يتجه الاهتمام في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، إلى مستوى الحضور السياسي للقادة الدوليين، مع غياب عدد من أبرز زعماء العالم عن القمة، رغم تصاعد تداعيات التغير المناخي، وازدياد الضغوط على الحكومات لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لمواجهة الأزمة.

ومن المقرر أن يلقي عشرات القادة كلماتهم خلال الشق رفيع المستوى من المؤتمر، الأربعاء والخميس، يتقدمهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

لكن قائمة الحضور تفتقد عدداً من القادة البارزين؛ إذ يُعد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام الزعيم الوحيد من دول مجموعة السبع المقرر أن يخاطب المؤتمر. وفي حين تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أنطاليا، يغيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي.

وقالت كوزيما كاسل، المتخصصة في الدبلوماسية المناخية لدى مركز البحوث «إي 3 جي»، إن غياب بعض القادة الأوروبيين البارزين أمر مؤسف، مؤكدة حاجة أوروبا إلى حضور قوي في المؤتمر، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

متطوع يصوِّر شروق الشمس في اليوم الثالث من مؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)

في المقابل، قال المفوض الأوروبي للمناخ فوبكه هوكسترا، إن غياب بعض القادة ليس أمراً استثنائياً تماماً؛ إذ قد تحُول أسباب عملية دون مشاركتهم في القمم الدولية؛ لكنه أقر بأن التوقعات بشأن نتائج المؤتمر ليست مرتفعة بالضرورة.

ومن جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قبيل مغادرته إلى تركيا، إنه سيستغل مشاركته للتعبير عن موقف طهران من الأضرار البيئية الناجمة عن الحروب؛ مشيراً إلى أنه سيتحدث عن دور الولايات المتحدة وإسرائيل في تدمير البيئة، وفق التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأوضحت الحكومة الفرنسية أن غياب ماكرون يعود إلى ارتباطه بإحياء ذكرى هدنة الحرب العالمية الأولى في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، فضلاً عن مشاركته في قمة أوروبية في آيرلندا الخميس.

وقالت كيارا مارتينيلي، مديرة شبكة العمل المناخي في أوروبا، إن حضور القادة يمثل خطوة أساسية للتأثير في مسار التحول العالمي في قطاع الطاقة، معربة عن خشيتها من أن تجد فون دير لاين نفسها وحيدة على منصة المؤتمر في ظل غياب قادة أكبر الاقتصادات الأوروبية.

غياب أميركي وصيني

ويغيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن المؤتمر، في ظل انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، وعدم إرسالها مسؤولين إلى محادثات المناخ منذ إعادة انتخابه في عام 2024.

كما لا يشارك الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي نادراً ما يحضر مؤتمرات المناخ؛ إذ تمثَّل بلاده في القمة بنائب الرئيس هان تشنغ.

ويكتسب غياب واشنطن وبكين أهمية خاصة، بوصفهما أكبر اقتصادين في العالم وأكبر مَصدَرين للانبعاثات المسببة لارتفاع حرارة الكوكب، ما يجعل مشاركتهما عاملاً أساسياً في مسار المفاوضات المناخية.

وفي المقابل، يمثل حضور الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا نقطة بارزة في القمة؛ إذ رحَّب ناشطون من أجل المناخ بفوزه على منافسه اليميني فلافيو بولسونارو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية الشهر الماضي، نظراً إلى تبنيه سياسات للحد من إزالة الغابات.

وتسعى تركيا، الدولة المستضيفة للمؤتمر، إلى الدفع بمبادرة طوعية لتسريع التحول نحو الكهرباء في قطاعات النقل والمباني والصناعة، تستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035.

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تكون عملية التوسع في استخدام الكهرباء قائمة على مصادر نظيفة، وهو ما قد يفتح نقاشاً حول دور النفط والغاز والفحم في المبادرة التركية.

ومنذ الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المشاركة في مؤتمر «كوب 28» عام 2023، للمرة الأولى، على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، بوصفه المحرك الرئيسي لتغير المناخ، واجهت المفاوضات السنوية صعوبات في إحراز تقدم ملموس نحو تنفيذ هذا الهدف.