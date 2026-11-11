عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:58 دقيقه
الاقتصاد

تراجع حاد في أرباح «ألبا» البحرينية خلال الربع الثالث وسط ضغوط تشغيلية

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
TT
TT

تراجع حاد في أرباح «ألبا» البحرينية خلال الربع الثالث وسط ضغوط تشغيلية

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

شهدت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إحدى أكبر شركات صهر الألمنيوم في العالم، انخفاضاً ملحوظاً في نتائجها المالية خلال الربع الثالث من عام 2026؛ متأثرة بالتطورات الإقليمية وضغوط السوق؛ حيث يأتي هذا الأداء المالي وسط تحديات تشغيلية وجيوسياسية شهدتها الفترة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2026.

وفق النتائج المالية المنشورة على موقع بورصة البحرين، سجلت الشركة تراجعاً في صافي الربح العائد لحاملي الأسهم بنسبة 72.5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى نحو 18.5 مليون دينار بحريني (49.3 مليون دولار)، مقارنة بنحو 67.3 مليون دينار بحريني (178.6 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما على صعيد أداء الأسطح المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2026، فقد خالفت الاتجاه الفصلي وسجلت نمواً إجمالياً؛ حيث بلغ صافي الربح نحو 158.7 مليون دينار بحريني (421.9 مليون دولار) مقارنة بنحو 110 ملايين دينار بحريني (292.3 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

انخفاض الإيرادات الفصلية

على صعيد الإيرادات الناتجة من عقود العملاء؛ بلغت إيرادات «ألبا» في الربع الثالث من عام 2026 نحو 309.1 مليون دينار بحريني (821.9 مليون دولار)، مسجلة تراجعاً بنسبة 31.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ449.4 مليون دينار بحريني (1.194 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2025.

وفي المقابل؛ بلغت الإيرادات الإجمالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026

نحو 1.152.1 مليون دينار بحريني (نحو 3 مليارات دولار)، بانخفاض طفيف مقارنة بنحو 1.29 مليار دينار بحريني (نحو 3.43 مليار دولار) للفترة المقابلة من العام السابق.

تحديات تشغيلية وجيوسياسية

أشارت القوائم المالية المراجعة إلى أن الفترة قد شهدت تحديات جوهرية تمثلت في التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين والتقلبات في سلاسل التوريد وأسواق الطاقة، إلى جانب تعرُّض المجموعة لحادث أمني أثَّر على بعض من منشآتها التشغيلية؛ حيث قامت الإدارة بتفعيل خطة استمرارية الأعمال واحتواء الحادث واستقرار العمليات، فضلاً عن تسجيل مخصص انخفاض في القيمة بقيمة 7.3 مليون دينار بحريني (19.3 مليون دولار) مرتبطة به.

مواضيع
أخبار الخليج شركات أرباح خسائر معادن البحرين

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027

الاقتصاد مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)

بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «زين» تقدُّم الرئيس التنفيذي للمجموعة، بدر ناصر الخرافي، باستقالته من منصبه، على أن تسري خلال الربع الأول من عام 2027.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
تحليل إخباري اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربية في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)
الخليج

تحليل إخباري ماذا يعني إقرار قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت؟

أقرّ وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، تدشين قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها.

غازي الحارثي (الرياض)
الخليج أكدت «أدنوك» أن الفرق المختصة تواصل حالياً جهود الاستجابة للحادث (وام)
الخليج

تعرُّض إحدى سفن «أدنوك» الإماراتية للهجوم في المياه الإقليمية

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، الثلاثاء، تعرض إحدى سفنها لهجوم في المياه الإقليمية لدولة الإمارات في الخليج العربي.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج جلسة وزارية استعرضت تكامل الجهود ورفع الجاهزية لإنجاح موسم الحج المقبل (المركز الإعلامي للمؤتمر)
الخليج

السعودية: ارتفاع أعداد معتمري الخارج من 8 إلى 18 مليوناً

كشفت جلسة وزارية شهدها مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة بمدينة جدة، الاثنين، عن حجم الاستعدادات السعودية لموسم الحج المقبل.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
الاقتصاد

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 %

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العُماني أظهر مرونة قوية في مواجهة تداعيات الحرب بالشرق الأوسط مدعوماً بعدم تأثر البنية الأساسية للطاقة على نطاق واسع

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد

قادة العالم يلقون كلماتهم في «كوب 31» الأربعاء وسط غياب أسماء بارزة

إردوغان يعانق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يشارك في مؤتمر «كوب 31» (رويترز)
إردوغان يعانق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يشارك في مؤتمر «كوب 31» (رويترز)
TT
TT

قادة العالم يلقون كلماتهم في «كوب 31» الأربعاء وسط غياب أسماء بارزة

إردوغان يعانق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يشارك في مؤتمر «كوب 31» (رويترز)
إردوغان يعانق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يشارك في مؤتمر «كوب 31» (رويترز)

​يتجه الاهتمام في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، إلى مستوى الحضور السياسي للقادة الدوليين، مع غياب عدد من أبرز زعماء العالم عن القمة، رغم تصاعد تداعيات التغير المناخي، وازدياد الضغوط على الحكومات لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لمواجهة الأزمة.

ومن المقرر أن يلقي عشرات القادة كلماتهم خلال الشق رفيع المستوى من المؤتمر، الأربعاء والخميس، يتقدمهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

لكن قائمة الحضور تفتقد عدداً من القادة البارزين؛ إذ يُعد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام الزعيم الوحيد من دول مجموعة السبع المقرر أن يخاطب المؤتمر. وفي حين تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أنطاليا، يغيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي.

وقالت كوزيما كاسل، المتخصصة في الدبلوماسية المناخية لدى مركز البحوث «إي 3 جي»، إن غياب بعض القادة الأوروبيين البارزين أمر مؤسف، مؤكدة حاجة أوروبا إلى حضور قوي في المؤتمر، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

متطوع يصوِّر شروق الشمس في اليوم الثالث من مؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)

في المقابل، قال المفوض الأوروبي للمناخ فوبكه هوكسترا، إن غياب بعض القادة ليس أمراً استثنائياً تماماً؛ إذ قد تحُول أسباب عملية دون مشاركتهم في القمم الدولية؛ لكنه أقر بأن التوقعات بشأن نتائج المؤتمر ليست مرتفعة بالضرورة.

ومن جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قبيل مغادرته إلى تركيا، إنه سيستغل مشاركته للتعبير عن موقف طهران من الأضرار البيئية الناجمة عن الحروب؛ مشيراً إلى أنه سيتحدث عن دور الولايات المتحدة وإسرائيل في تدمير البيئة، وفق التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأوضحت الحكومة الفرنسية أن غياب ماكرون يعود إلى ارتباطه بإحياء ذكرى هدنة الحرب العالمية الأولى في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، فضلاً عن مشاركته في قمة أوروبية في آيرلندا الخميس.

وقالت كيارا مارتينيلي، مديرة شبكة العمل المناخي في أوروبا، إن حضور القادة يمثل خطوة أساسية للتأثير في مسار التحول العالمي في قطاع الطاقة، معربة عن خشيتها من أن تجد فون دير لاين نفسها وحيدة على منصة المؤتمر في ظل غياب قادة أكبر الاقتصادات الأوروبية.

غياب أميركي وصيني

ويغيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن المؤتمر، في ظل انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، وعدم إرسالها مسؤولين إلى محادثات المناخ منذ إعادة انتخابه في عام 2024.

كما لا يشارك الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي نادراً ما يحضر مؤتمرات المناخ؛ إذ تمثَّل بلاده في القمة بنائب الرئيس هان تشنغ.

ويكتسب غياب واشنطن وبكين أهمية خاصة، بوصفهما أكبر اقتصادين في العالم وأكبر مَصدَرين للانبعاثات المسببة لارتفاع حرارة الكوكب، ما يجعل مشاركتهما عاملاً أساسياً في مسار المفاوضات المناخية.

وفي المقابل، يمثل حضور الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا نقطة بارزة في القمة؛ إذ رحَّب ناشطون من أجل المناخ بفوزه على منافسه اليميني فلافيو بولسونارو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية الشهر الماضي، نظراً إلى تبنيه سياسات للحد من إزالة الغابات.

وتسعى تركيا، الدولة المستضيفة للمؤتمر، إلى الدفع بمبادرة طوعية لتسريع التحول نحو الكهرباء في قطاعات النقل والمباني والصناعة، تستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035.

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تكون عملية التوسع في استخدام الكهرباء قائمة على مصادر نظيفة، وهو ما قد يفتح نقاشاً حول دور النفط والغاز والفحم في المبادرة التركية.

ومنذ الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المشاركة في مؤتمر «كوب 28» عام 2023، للمرة الأولى، على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، بوصفه المحرك الرئيسي لتغير المناخ، واجهت المفاوضات السنوية صعوبات في إحراز تقدم ملموس نحو تنفيذ هذا الهدف.

مواضيع
أخبار تركيا اقتصاد تركيا الاقتصاد العالمي تغير المناخ اتفاقية المناخ البيئة تركيا
الاقتصاد

معهد بريطاني: التضخم لن يعود إلى مستهدف «المركزي» قبل نهاية 2030

مشاة يسيرون خارج بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون خارج بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
TT
TT

معهد بريطاني: التضخم لن يعود إلى مستهدف «المركزي» قبل نهاية 2030

مشاة يسيرون خارج بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون خارج بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)

تواجه بريطانيا فترة أطول من التضخم المرتفع؛ إذ لن يتمكن بنك إنجلترا من إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة قبل أواخر عام 2030، وفق توقعات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، الذي أرجع استمرار الضغوط التضخمية إلى التداعيات غير المباشرة لحرب إيران، ولا سيما انعكاس ارتفاع أسعار الطاقة على الأجور.

وتوقع المعهد، في تقرير صدر الثلاثاء، أن يبلغ التضخم ذروته عند 4.4 في المائة في فبراير (شباط) 2027، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.8 في المائة الصادرة في يوليو (تموز). ورجح أن يظل التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي خلال أعوام 2027 و2028 و2029، قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف في أواخر 2030، أي بعد عام من تقديراته السابقة.

وقال ديفيد أيكمان، مدير المعهد، إن الاقتصاد البريطاني أظهر أداءً أفضل مما كان متوقعاً خلال العام الحالي، ولكنه يواجه الآن ضغوطاً مزدوجة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الاقتراض عالمياً، مضيفاً أن كيفية استجابة السياسات النقدية والمالية لهذه التحديات تظل قراراً داخلياً، ولكن اتخاذ القرارات اللازمة يجري تأجيله على الجبهتين.

ورفع المعهد توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2026 إلى 1.6 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 1.1 في المائة، مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي واستثمارات الشركات، التي يأتي جزء منها مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي.

في المقابل، توقع تباطؤ النمو إلى 1.1 في المائة في 2027، ثم إلى 0.9 في المائة في 2028. كما رجَّح ارتفاع معدل البطالة تدريجياً من 4.8 في المائة خلال 2026 إلى ذروة تبلغ 5.1 في المائة في 2031، بينما يُتوقع أن يبلغ متوسط نمو الأجور 3.9 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، رأى المعهد أن موازنة أكتوبر (تشرين الأول) التي قدمها وزير المالية جون هيلي لم تحقق تقدماً يُذكر في تعزيز أوضاع المالية العامة؛ مشيراً إلى تأجيل قرارات صعبة تتعلق بالضرائب والإنفاق، وإلى أن الخطط الرامية إلى خفض الاقتراض تفتقر إلى المصداقية.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تسعّر الأسواق حالياً زيادتين أو 3 زيادات في أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها، حتى نهاية العام المقبل. ولكن المعهد يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة مرة واحدة فقط، في فبراير المقبل.

وأشار المعهد إلى أن إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي على المدى المتوسط، قد تتطلب رفع تكاليف الاقتراض إلى نحو 5 في المائة.

وكان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي من 3.75 إلى 4 في المائة، في أول زيادة منذ أكثر من 3 سنوات.

مواضيع
الاقتصاد البريطاني التضخم فائدة البنك المركزي بريطانيا
الاقتصاد

بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027

مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)
مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)
TT
TT

بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027

مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)
مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «زين» تقدُّم الرئيس التنفيذي للمجموعة، بدر ناصر الخرافي، باستقالته من منصبه، على أن تسري خلال الربع الأول من عام 2027، بعد إعلان النتائج المالية السنوية لعام 2026، واستكمال متطلبات إغلاق السنة المالية.

وقالت الشركة، في إفصاح لبورصة الكويت، إن مجلس الإدارة بدأ منذ مطلع العام تنفيذ خطة التعاقب القيادي المعتمدة لدى المجموعة، وشرع في إجراءات اختيار الرئيس التنفيذي الجديد، التي وصلت إلى مراحلها النهائية بعد استكمال عدد من الخطوات والإجراءات، على أن يُعلن القرار بعد استيفاء المتطلبات اللازمة.

وأضافت أن الخرافي سيواصل مهامه وصلاحياته رئيساً تنفيذياً للمجموعة حتى موعد سريان الاستقالة، كما سيشارك في استكمال المراحل النهائية لاختيار الرئيس التنفيذي الجديد، والإشراف على تسليم المسؤوليات التنفيذية إليه، بما يضمن انتقالاً سلساً واستمرارية الأعمال.

وأوضحت «زين» أن الخرافي سيواصل أداء دوره نائباً لرئيس مجلس الإدارة بعد انتهاء مهامه التنفيذية، بما يتيح للمجموعة الاستفادة من خبراته ورؤيته الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

ويمثل القرار نهاية مرحلة قيادية امتدت لأكثر من 10 سنوات في منصب الرئيس التنفيذي؛ إذ تولى الخرافي قيادة المجموعة في عام 2016، بعد انضمامه إلى مجلس إدارتها في عام 2010، لتصل مدة ارتباطه بالمجموعة إلى 17 عاماً.

وأشاد مجلس الإدارة بدوره في قيادة مرحلة التحول والنمو، وتعزيز الحضور الإقليمي للمجموعة وترسيخ مكانتها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب تطوير ثقافتها المؤسسية، والاستثمار في الكوادر البشرية، وإعداد القيادات المستقبلية.

مواضيع
أخبار الكويت أخبار الخليج شركات الكويت