استقالة رئيس «إنفيديا» تفاقم خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي عالمياً

انخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالمياً، الخميس، بعد استقالة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ، على خلفية فضيحة متفاقمة تتعلق بعلاقاته الشخصية، في تطور أربك قيادة الشركة مصنّعة الرقائق، وأثار مخاطر جديدة على قطاع يواجه بالفعل مخاوف بشأن التمويل والقيود التنظيمية.

وقالت الشركة إن المديرة المالية، كوليت كريس، ستتولى منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، فيما تبحث «إنفيديا» عن خليفة دائم لهوانغ، وفق «رويترز».

وتُعدّ «إنفيديا» محوراً أساسياً في منظومة الذكاء الاصطناعي؛ إذ تموّل البنية التحتية القائمة على رقائقها، وهي استراتيجية أثارت تدقيقاً بشأن التمويل الدائري، وقد تؤدي الأزمة الحالية إلى تداعيات إضافية على القطاع.

وتواجه أسهم الذكاء الاصطناعي صعوبات منذ فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، بما في ذلك بولايات تعارض إنشاء مراكز بيانات جديدة؛ مما أثار مخاوف من أن تؤدي القيود التنظيمية الأشد إلى إبطاء التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وهبطت أسهم «إنفيديا» بنسبة 10.3 في المائة خلال التعاملات المبكرة قبل افتتاح السوق؛ مما وضع قيمتها السوقية على مسار الانخفاض دون 4 تريليونات دولار لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2025.

وتراجعت أسهم شركة «كور ويف»، المختصة في خدمات الحوسبة السحابية والمدعومة من «إنفيديا»، بنسبة 13.6 في المائة، بعد ارتفاعها بأكثر من 27 في المائة خلال الجلسة السابقة، عندما أشعلت نتائج أعمالها موجة تعافٍ في أسهم الذكاء الاصطناعي.

كما انخفضت أسهم شركات أخرى في قطاع الحوسبة السحابية المختصة، من بينها «آيرين» و«أبلايد ديجيتال». وهبط سهم «نيبيوس» بنسبة 20 في المائة، بعدما أعلنت الشركة أن إيراداتها لعام 2026 ستأتي عند الحد الأدنى من توقعاتها السابقة.

وفقدت «إنفيديا» نحو 300 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ إعلان مجلس إدارتها، الأحد، فتح تحقيق بشأن علاقة هوانغ بسيدة أعمال تُدعى أليس هوانغ، يُزعم أنها جاسوسة صينية.

وقال جون بي ليو، مدير المحافظ الاستثمارية الرئيسي لدى «تين كاب»: «إنه الوجه الذي يمثل (إنفيديا)، كما أن الشركة كانت في صدارة التوسع بمجال الذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «إذا نظرنا إلى عدد شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات الجديدة التي حصلت على دعم في إطار منظومة التمويل الدائري هذه، فسنجد أن (إنفيديا) تقف وراءها جميعاً تقريباً، ولذلك؛ فإن ما يحدث ستكون له تداعيات مهمة للغاية على المرحلة المقبلة».

وتراجع سهم شركة «مايكرون تكنولوجي» المختصة في صناعة رقائق الذاكرة بنسبة 5.8 في المائة، كما انخفض سهما شركتَيْ تخزين البيانات «سانديسك» و«ويسترن ديجيتال» 8.5 و5.2 في المائة على التوالي. وهبطت أسهم؛ شركتَيْ المنتجات الفوتونية «لومينتوم» و«كوهيرنت»، وشركة خوادم الذكاء الاصطناعي «ديل»، بنحو 7 في المائة لكل منها.

كما تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، ومنها «مارفيل تكنولوجي» و«إنتل» و«آرم هولدينغز» و«تكساس إنسترومنتس»، بنسب تراوحت بين 4.5 و6.3 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهما «إيه إم دي» و«برودكوم»، اللتين تنتجان أيضاً رقائق للذكاء الاصطناعي وتنافسان «إنفيديا»، بنسبتَيْ اثنين و1.4 في المائة على التوالي، وسط توقعات بأن تتيح الاضطرابات التي تواجهها «إنفيديا» فرصاً لمنافسيها.

وامتدت حالة القلق إلى أسواق الأسهم ذات الثقل التكنولوجي حول العالم؛ إذ أغلقت الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية على انخفاض بنحو 0.7 في المائة، كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في أوروبا بنحو واحد في المائة.

وحقق المستثمرون الذين راهنوا على انخفاض سهم «إنفيديا» أرباحاً دفترية بلغت نحو 3.8 مليار دولار حتى إغلاق الجلسة السابقة. ومع تراجع سعر السهم إلى 163 دولاراً، فقد ترتفع هذه الأرباح إلى نحو 6.8 مليار دولار، وفق بيانات شركة «أورتكس» للتحليلات.

ويُتداول سهم «إنفيديا» عند نحو 12 ضعفاً من تقديرات أرباحها المتوقعة خلال الـ12 شهراً المقبلة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، وفق بيانات جمعتها «مجموعة بورصات لندن (إل إس إي جي)».