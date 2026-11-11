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الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تقترب من مستويات قياسية بدعم توقعات «سيمنز إنرجي» و«كورويف»

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
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الأسهم الأوروبية تقترب من مستويات قياسية بدعم توقعات «سيمنز إنرجي» و«كورويف»

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات يوم الأربعاء، مقتربة من مستويات قياسية، بدعم توقعات قوية للأداء من شركتي «سيمنز إنرجي» الألمانية و«كورويف» الأميركية، مما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن مخاطر التضخم.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة إلى 662.83 نقطة بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، مقترباً بفارق طفيف من مستوياته القياسية المسجلة في أغسطس (آب)، وفق «رويترز».

وقفز سهم «سيمنز إنرجي»، المتخصصة في معدات الذكاء الاصطناعي والطاقة، بنسبة 6.5 في المائة، وسط توقعات بتحسن هوامش أرباحها في عام 2027. وأعلنت الشركة خططاً لزيادة توزيعات الأرباح إلى أكثر من ثلاثة أمثالها.

كما ارتفعت أسهم منافستيها «شنايدر إلكتريك» و«ليغراند» بنحو 2.6 في المائة لكل منهما، بينما صعد مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقاً بنسبة 1.7 في المائة.

وفي قطاع الحوسبة السحابية، أعلنت شركة «كورويف» أنها تتوقع تحقيق أرباح على أساس معدل خلال النصف الأول من عام 2028.

في المقابل، تراجعت أسهم شركة «فيستاس» الدنماركية لصناعة توربينات الرياح بنسبة 6 في المائة، لتكون من بين أكبر الخاسرين على المؤشر، بعدما أعلنت أرباحاً تشغيلية للربع الثالث جاءت دون تقديرات السوق.

كما هبط سهم شركة «سي إس جي» التشيكية المتخصصة في إنتاج الذخائر والأسلحة بنسبة 18 في المائة، عقب خفض توقعاتها لهامش الأرباح التشغيلية للعام بأكمله.

وأدى انتعاش أسعار خام برنت، عقب هجمات استهدفت سفناً في مضيق هرمز، إلى زيادة حذر المستثمرين، وذلك بعد يوم من صدور بيانات تضخم أميركية تجاوزت التوقعات، عززت رهانات الأسواق على رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

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«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 % بدعم متانته

رجل يمر أمام مجسّم لشعار الروبية الهندية وعملات معدنية خارج مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام مجسّم لشعار الروبية الهندية وعملات معدنية خارج مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
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«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 % بدعم متانته

رجل يمر أمام مجسّم لشعار الروبية الهندية وعملات معدنية خارج مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام مجسّم لشعار الروبية الهندية وعملات معدنية خارج مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 في المائة، مقارنة بـ6.5 في المائة سابقاً، خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2027، مدفوعة باتساع قاعدة النمو الاقتصادي وقدرة البلاد على مواجهة صدمة إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقالت الوكالة إن قوة الاستهلاك وتحسن الاستثمار ومتانة المؤشرات الاقتصادية الكلية من شأنها أن تساعد الهند على الحفاظ على معدل نمو يقترب من 7 في المائة على المدى المتوسط، وفق «رويترز».

وأوضحت «موديز» أن الهند تعاملت مع صدمة ارتفاع أسعار الطاقة بصورة أفضل مما كانت تتوقعه في السابق، مستفيدة من قدرتها على تنويع مصادر إمدادات النفط الخام والغاز، فضلاً عن الحد من انتقال الأثر الفوري لارتفاع الأسعار إلى المستهلكين، من خلال شركات تسويق النفط المدعومة من الدولة والتخفيضات الضريبية.

وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، تشمل قوة إنتاج السلع الرأسمالية وزيادة وارداتها، وتسارع نمو الائتمان الموجه إلى القطاع الصناعي، وارتفاع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، تشير إلى أن الاقتصاد الهندي قد يكون على أعتاب دورة جديدة من الإنفاق الاستثماري الخاص.

وكان الاقتصاد الهندي قد سجل نمواً بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، متجاوزاً التوقعات، بدعم من طفرة الاستثمار وقوة قطاع التصنيع، إلى جانب استمرار متانة الطلب الاستهلاكي.

في المقابل، حذرت «موديز» من عدد من المخاطر التي قد تؤثر على آفاق النمو، من بينها اتساع الضغوط التضخمية، وضعف موسم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، فضلاً عن احتمال أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى تأخير تعافي الاستثمار الخاص.

وكان البنك المركزي الهندي قد رفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، فيما تتوقع الأسواق حالياً تشديد السياسة النقدية بواقع 90 نقطة أساس إضافية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

الشركات الهندية تجمع 3 مليارات دولار من السندات

ومن جهة أخرى، تسارع الشركات الهندية إلى دخول سوق السندات، بعد تراجع حاد في العوائد أتاح فرصة للاقتراض بتكلفة أقل، وذلك قبيل مراجعة السياسة النقدية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) من جانب بنك الاحتياطي الهندي، وفقاً لما قاله خمسة مصرفيين استثماريين يوم الأربعاء.

وقال المصرفيون إن شركات، من بينها مؤسسات مملوكة للدولة وشركات تمويل غير مصرفية، تستعد لجمع نحو 280 مليار روبية (3 مليارات دولار) من خلال إصدارات سندات خلال النصف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني).

وأظهرت بيانات شركة «برايم ديتابيز» أن الشركات جمعت نحو 350 مليار روبية خلال الأيام العشرة الأولى من نوفمبر، بعدما تراجعت عمليات جمع التمويل إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، عند 609 مليارات روبية، خلال أكتوبر.

وقال نيششاي ناث، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «بوند سكانر» للتداول الإلكتروني في السندات، إن التراجع الأخير في العوائد أتاح للمقترضين فرصة لم تكن متاحة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، مضيفاً أن عدداً من الشركات التي أرجأت إصدارات سندات أو سحبتها عندما كانت العوائد مرتفعة قد يعجل الآن بتنفيذ تلك الخطط.

وتراجعت عوائد السندات المرجعية للشركات ذات التصنيف الائتماني «إي إي إي»، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، بمقدار 30 نقطة أساس للسندات لأجل ثلاث سنوات و35 نقطة أساس للسندات لأجل خمس سنوات منذ بداية الشهر الحالي، مواكبةً انخفاض عوائد السندات الحكومية.

لكن المشاركين في السوق حذروا من أن فرصة الاقتراض بتكلفة أقل قد تكون قصيرة الأجل، في ظل توقعات بأن يرفع كل من بنك الاحتياطي الهندي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال ديسمبر.

وكان بنك الاحتياطي الهندي قد رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 5.50 في المائة في أكتوبر، واعتمد نهجاً تدريجياً نحو التشديد النقدي، في إشارة إلى احتمال إجراء مزيد من الزيادات.

وقال فينكاتاكريشنان سرينيفاسان، مؤسس وشريك إداري في شركة «روكفورت فين كاب» للاستشارات المتعلقة بالديون، إن الشركات الهندية تتجه بصورة متزايدة إلى إصدار سندات لأجل ثلاث وخمس سنوات، في ظل ما توفره سوق الدين المحلية من أقل تكاليف الاقتراض، مضيفاً أن الطلب على السندات الطويلة الأجل سيظل قوياً من جانب كبار المستثمرين المؤسسيين.

تباطؤ تدفقات الاستثمار إلى صناديق الذهب والأسهم الهندية

وفي سياق متصل، تراجعت الاستثمارات في صناديق الذهب المتداولة في البورصة بالهند بنسبة 22 في المائة خلال أكتوبر، فيما تباطأت أيضاً التدفقات إلى صناديق الاستثمار المشتركة للأسهم، وفقاً لبيانات جمعية صناديق الاستثمار المشتركة في الهند.

وانخفض صافي التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة إلى 34.74 مليار روبية (370.57 مليون دولار) الشهر الماضي، بينما تراجع صافي التدفقات إلى صناديق الاستثمار المشتركة للأسهم بنحو 14 في المائة على أساس شهري، إلى 329.9 مليار روبية (3.52 مليار دولار).

وفي المقابل، استقطبت صناديق الدين صافي تدفقات بلغ 1.13 تريليون روبية خلال أكتوبر، بدعم من الصناديق القصيرة الأجل وصناديق السيولة، بعد أن سجلت هذه الفئة صافي سحوبات بلغ 1.83 تريليون روبية في سبتمبر.

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نمو اقتصاد الهند شركات الذهب استثمار أسواق الهند
الاقتصاد

الذكاء الاصطناعي يخوض اختباراً تجارياً في «عيد العزاب» الصيني

إعلانات ترويجية في مدينة شنغهاي الصينية لعروض «يوم العزاب» (رويترز)
إعلانات ترويجية في مدينة شنغهاي الصينية لعروض «يوم العزاب» (رويترز)
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الذكاء الاصطناعي يخوض اختباراً تجارياً في «عيد العزاب» الصيني

إعلانات ترويجية في مدينة شنغهاي الصينية لعروض «يوم العزاب» (رويترز)
إعلانات ترويجية في مدينة شنغهاي الصينية لعروض «يوم العزاب» (رويترز)

تحول مهرجان «عيد العزاب» للتسوق في الصين هذا العام إلى اختبار واسع لقدرة الذكاء الاصطناعي على تحفيز الاستهلاك، مع انتشار روبوتات المحادثة التي تساعد المتسوقين على اختيار المنتجات ومقارنتها وإتمام شرائها، إلى جانب الإقبال المتزايد على الألعاب والروبوتات الذكية وخدمات الذكاء الاصطناعي المدفوعة.

وفي وقت تواجه فيه شركات التجارة الإلكترونية الصينية منافسة محتدمة وحذراً مستمراً من المستهلكين، تراهن منصات مثل «علي بابا» و«جيه دي دوت كوم» و«بي دي دي هولدينغز» على التقنيات الجديدة لتعزيز المبيعات وتحويل تجربة التسوق من البحث التقليدي عن المنتجات إلى عملية أكثر تفاعلاً وتخصيصاً.

من البحث عن المنتجات إلى إتمام الشراء

تتيح منصتا «تاوباو» و«تي مول»، التابعتان لمجموعة «علي بابا»، أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للبحث عن المنتجات وتجربة الملابس افتراضياً والعثور على الخصومات المناسبة.

ولم تعد مهمة المساعد الذكي مقتصرة على اقتراح سلعة؛ إذ أصبح بإمكانه مقارنة المواصفات وتطبيق قسائم التخفيض وترتيب عمليات التوصيل، بل وإتمام المعاملة دون حاجة المستخدم إلى التنقل بين تطبيقات متعددة.

ويقول ليو شينغليانغ، المحلل التكنولوجي المستقل في بكين، إن المستهلك يستطيع مثلاً أن يطلب من روبوت محادثة العثور على غسالة تناسب شرفة ضيقة، وتعمل بهدوء خلال الليل، ولا تتجاوز ميزانية محددة.

ويعكس ذلك تحولاً في طريقة اكتشاف المنتجات، خصوصاً في الصين، حيث تسمح هيمنة التطبيقات الشاملة بدمج خدمات البحث والدفع والتوصيل في بيئة رقمية واحدة.

المساعدون الأذكياء يجذبون الملايين

أعلنت «جيه دي دوت كوم» أن مساعد التسوق الذكي التابع لها، «دونغ دونغ»، استقطب نحو 80 مليون مستخدم طلبوا المشورة خلال مهرجان هذا العام، بما يزيد على ثلاثة أمثال عدد المستخدمين في العام الماضي.

وفي منصة «دوين» للفيديوهات القصيرة والتجارة الاجتماعية، ساهمت الروابط التي توفرها روبوتات المحادثة في نحو 5 في المائة من المشتريات خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وفق بيانات شركة «دبليو بي آي سي ماركتينغ آند تكنولوجيز».

وتجاوزت هذه النسبة 20 في المائة في بعض فئات المنتجات التي تتطلب بحثاً ومقارنة قبل الشراء، مثل المكملات الغذائية.

وقال جاكوب كوك، الرئيس التنفيذي للشركة البحثية، إن التسوق عبر المساعدين الأذكياء لا يزال قناة جديدة لاكتشاف المنتجات، لكنه توقع أن يستحوذ تدريجياً على حصة متزايدة من المشتريات المباشرة، على غرار التسوق عبر البث المباشر ومنصات التواصل الاجتماعي.

طفرة في مبيعات الأجهزة والخدمات الذكية

لم يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على تسهيل التسوق، بل امتد إلى المنتجات المعروضة نفسها.

فقد أعلنت «علي بابا» أن مبيعات الألعاب المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجاوزت 100 مليون يوان، أي نحو 15 مليون دولار، خلال عام واحد من إطلاقها فئة تجارية جديدة على منصاتها.

ومن بين هذه المنتجات كاميرا تعليمية للأطفال من «دكتور لوك»، تتيح تصوير ورقة نبات أو حشرة والتعرف عليها، ثم تقديم شرح مبسط لخصائصها.

كما ارتفعت مبيعات روبوتات الرفقة الذكية بنحو خمسة أضعاف خلال النصف الثاني من أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات «علي بابا»، دون الإفصاح عن أعداد الوحدات المبيعة.

وفي مؤشر آخر على تنامي الطلب، أعلنت «تي مول» ارتفاع مبيعات وحدات الاستخدام المدفوعة لنماذج الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم «التوكنز»، بأكثر من 700 في المائة خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بالفترة من 15 سبتمبر (أيلول) إلى 5 أكتوبر.

وتمكن مؤثر التسوق الشهير أوستن لي من بيع 100 ألف اشتراك شهري في خدمة «كوين وورك» التابعة لـ«علي بابا» خلال 30 دقيقة، بعدما عرض منتجات ذكاء اصطناعي للمرة الأولى في بثه المباشر.

نمو المبيعات لا يزال محدوداً

رغم هذا الزخم التكنولوجي، لم يتضح بعد مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث انتعاش واسع في الإنفاق الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات منصة «سينتون» ارتفاع مبيعات مهرجان «عيد العزاب» بنسبة 2.4 في المائة خلال الفترة من 7 إلى 31 أكتوبر، على أن تصدر الأرقام النهائية للمهرجان الخميس.

وتأتي هذه الزيادة مقارنة بنمو مبيعات التجزئة الصينية بنسبة 1.1 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وكان «عيد العزاب» قد بدأ مناسبة تسوق ليوم واحد، قبل أن يتحول إلى مهرجان يمتد قرابة شهر، مع اختلاف مواعيد انطلاق العروض بين المنصات.

وحذر بن كافندر، المدير الإداري لمجموعة «تشاينا ماركت ريسيرش» في شنغهاي، من أن الاعتماد المتزايد على المساعدين الأذكياء قد يفيد علامات تجارية على حساب أخرى، بحسب آليات توصية المنصات وأسعار المنتجات.

وأوضح أن بعض الشركات قد تفقد فرص الظهور أمام المستهلكين إذا أصبحت قرارات الشراء تعتمد على توصيات المساعد الذكي بدلاً من نتائج البحث التقليدية.

وبينما تتوسع التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في التجارة الصينية، يبقى الاختبار الأهم هو ما إذا كانت هذه التقنيات ستنجح في زيادة إجمالي الإنفاق، أم ستكتفي بإعادة توزيع المبيعات بين المنصات والعلامات التجارية.

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اقتصاد الصين
الاقتصاد

الأسهم العالمية ترتفع بدعم رقائق الذكاء الاصطناعي وصعود أسعار النفط

رجل يسير أمام شاشة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم في مؤشر «نيكي» الياباني داخل قاعة مؤتمرات في طوكيو (رويترز)
رجل يسير أمام شاشة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم في مؤشر «نيكي» الياباني داخل قاعة مؤتمرات في طوكيو (رويترز)
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الأسهم العالمية ترتفع بدعم رقائق الذكاء الاصطناعي وصعود أسعار النفط

رجل يسير أمام شاشة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم في مؤشر «نيكي» الياباني داخل قاعة مؤتمرات في طوكيو (رويترز)
رجل يسير أمام شاشة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم في مؤشر «نيكي» الياباني داخل قاعة مؤتمرات في طوكيو (رويترز)

ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الأربعاء، مدعومة باستمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي، في أعقاب تراجع الأسهم الأميركية في الجلسة السابقة، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع. وفي المقابل، سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مكاسب محدودة، بينما ارتفعت أسعار النفط.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1 في المائة إلى 26621.01 نقطة، بعدما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي تراجع التضخم إلى 2.8 في المائة خلال أكتوبر على أساس سنوي. كما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.6 في المائة إلى 8331.94 نقطة، وزاد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.7 في المائة إلى 10825.97 نقطة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة.

وفي آسيا، تصدرت تايوان مكاسب الأسواق الإقليمية، مع ارتفاع مؤشر «تايكس» الرئيسي بنسبة 3.6 في المائة. وصعد سهم شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (تي إس إم سي) بنسبة 3.1 في المائة، بعدما أعلنت الشركة، المتخصصة في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، ارتفاع إيراداتها خلال أكتوبر إلى نحو ستة أمثال مستواها قبل عام، في مؤشر على استمرار قوة الطلب على هذه الرقائق.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق أيضاً على استثمارات تصل قيمتها إلى مليار دولار في شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، وفقاً لبيان صادر عنها يوم الثلاثاء.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.3 في المائة إلى 61248.59 نقطة. وقلص سهم مجموعة «سوفت بنك» خسائره ليغلق منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة، بعدما أعلنت المجموعة الاستثمارية، عقب إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء، تسجيل خسارة صافية فصلية بلغت 1.1 تريليون ين (7 مليارات دولار).

كما صعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.4 في المائة إلى 5365.75 نقطة، مدعوماً بارتفاع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 3.4 في المائة، وقفزة سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 5.4 في المائة.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.1 في المائة إلى 24296.22 نقطة، بينما ارتد مؤشر «شنغهاي» المركب صعوداً بنسبة 0.5 في المائة إلى 3680.64 نقطة.

وبدأ يوم الأربعاء أكبر مهرجان للتسوق الإلكتروني في الصين، المعروف باسم «يوم العزاب»، وسط ترقب بيانات المبيعات التي ستوفر مؤشراً على قوة الطلب الاستهلاكي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.3 في المائة إلى 9153.20 نقطة، بينما صعد مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.9 في المائة، مسجلاً أعلى مستوياته في ستة أشهر.

وفي «وول ستريت»، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة يوم الثلاثاء، ليتخلى عن جزء من مكاسبه القوية التي حققها في الجلسة السابقة. كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، وهبط مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.7 في المائة.

وزادت ضغوط سوق السندات على الأسهم عقب صدور بيانات التضخم المخيبة للآمال، التي أظهرت ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكهرباء وغيرها من تكاليف المعيشة في أكتوبر بأكثر مما توقعه الاقتصاديون. وقد تدفع هذه البيانات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول).

وأشار أحد مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمال أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في ديسمبر بمقدار يعادل مثلي الزيادة المعتادة، في ضوء استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة على مدى سنوات.

وقفز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.99 في المائة، مقارنة بـ4.88 في المائة في نهاية تعاملات يوم الاثنين. ويُعد هذا التحرك ملحوظاً في سوق السندات، نظراً إلى أن عائد هذه السندات يسهم في تحديد أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري وغيرها من القروض المقدمة للأسر والشركات الأميركية.

وجاء ارتفاع العوائد يوم الثلاثاء رغم تراجع أسعار النفط مجدداً، إذ انخفض سعر خام برنت بنسبة 1.2 في المائة إلى 91.49 دولار للبرميل. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال في وقت متأخر يوم الاثنين إن الحرب في إيران، التي دفعت أسعار النفط إلى مستويات أعلى بكثير، «انتهت فعلياً من الناحية العسكرية».

وكان سهم شركة «إنفيديا» أكبر عامل ضغط على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بعدما تراجع بنسبة 5.5 في المائة. وتتعرض الشركة المصممة لرقائق الذكاء الاصطناعي لضغوط منذ إعلان مجلس إدارتها فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، عقب تقارير عن علاقة له مع شخص يُشتبه في أنه عميل صيني. وقال ترمب إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يحقق في القضية، بينما أقر هوانغ بالعلاقة وقدم اعتذاراً عنها.

وأثارت التقلبات الأخيرة في أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الذكاء الاصطناعي تساؤلات بشأن احتمال تأجيل شركة «أنثروبيك»، المطورة لروبوت المحادثة «كلود»، طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي.

لكن الشركة أفادت، في إفصاح قدمته إلى الجهات التنظيمية الأميركية يوم الثلاثاء، بأنها تستهدف تقييماً بنحو 1.3 تريليون دولار، وهو ما سيضعها بين الشركات الأعلى قيمة في «وول ستريت»، متجاوزة القيمة السوقية لشركات كبرى مثل «وول مارت» و«جي بي مورغان تشيس» و«إكسون موبيل» و«كوكاكولا».

ومن المقرر أن تُغلق سوق السندات الأميركية يوم الأربعاء بمناسبة يوم المحاربين القدامى، فيما تظل أسواق الأسهم مفتوحة.

وفي أسواق السلع والعملات يوم الأربعاء، ارتفع سعر خام برنت، المعيار العالمي للنفط، بنسبة 0.2 في المائة إلى 91.71 دولار للبرميل، كما صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.1 في المائة إلى 86.12 دولار للبرميل.

وارتفع الدولار إلى 158.88 ين، مقارنة بـ158.70 ين، فيما تراجع اليورو إلى 1.1150 دولار، مقابل 1.1171 دولار.

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