بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339964-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-2027
بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027
مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)
أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «زين» تقدُّم الرئيس التنفيذي للمجموعة، بدر ناصر الخرافي، باستقالته من منصبه، على أن تسري خلال الربع الأول من عام 2027، بعد إعلان النتائج المالية السنوية لعام 2026، واستكمال متطلبات إغلاق السنة المالية.
وقالت الشركة، في إفصاح لبورصة الكويت، إن مجلس الإدارة بدأ منذ مطلع العام تنفيذ خطة التعاقب القيادي المعتمدة لدى المجموعة، وشرع في إجراءات اختيار الرئيس التنفيذي الجديد، التي وصلت إلى مراحلها النهائية بعد استكمال عدد من الخطوات والإجراءات، على أن يُعلن القرار بعد استيفاء المتطلبات اللازمة.
وأضافت أن الخرافي سيواصل مهامه وصلاحياته رئيساً تنفيذياً للمجموعة حتى موعد سريان الاستقالة، كما سيشارك في استكمال المراحل النهائية لاختيار الرئيس التنفيذي الجديد، والإشراف على تسليم المسؤوليات التنفيذية إليه، بما يضمن انتقالاً سلساً واستمرارية الأعمال.
وأوضحت «زين» أن الخرافي سيواصل أداء دوره نائباً لرئيس مجلس الإدارة بعد انتهاء مهامه التنفيذية، بما يتيح للمجموعة الاستفادة من خبراته ورؤيته الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.
ويمثل القرار نهاية مرحلة قيادية امتدت لأكثر من 10 سنوات في منصب الرئيس التنفيذي؛ إذ تولى الخرافي قيادة المجموعة في عام 2016، بعد انضمامه إلى مجلس إدارتها في عام 2010، لتصل مدة ارتباطه بالمجموعة إلى 17 عاماً.
وأشاد مجلس الإدارة بدوره في قيادة مرحلة التحول والنمو، وتعزيز الحضور الإقليمي للمجموعة وترسيخ مكانتها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب تطوير ثقافتها المؤسسية، والاستثمار في الكوادر البشرية، وإعداد القيادات المستقبلية.
استدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على بيان أصدرته السفارة بشأن أحكام قضائية بإعدام 3 متهمين.
ميرزا الخويلدي (الكويت)
قادة العالم يلقون كلماتهم في «كوب 31» الأربعاء وسط غياب أسماء بارزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339973-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%A8-31-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A9
قادة العالم يلقون كلماتهم في «كوب 31» الأربعاء وسط غياب أسماء بارزة
إردوغان يعانق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يشارك في مؤتمر «كوب 31» (رويترز)
يتجه الاهتمام في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، إلى مستوى الحضور السياسي للقادة الدوليين، مع غياب عدد من أبرز زعماء العالم عن القمة، رغم تصاعد تداعيات التغير المناخي، وازدياد الضغوط على الحكومات لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لمواجهة الأزمة.
ومن المقرر أن يلقي عشرات القادة كلماتهم خلال الشق رفيع المستوى من المؤتمر، الأربعاء والخميس، يتقدمهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
لكن قائمة الحضور تفتقد عدداً من القادة البارزين؛ إذ يُعد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام الزعيم الوحيد من دول مجموعة السبع المقرر أن يخاطب المؤتمر. وفي حين تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أنطاليا، يغيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي.
وقالت كوزيما كاسل، المتخصصة في الدبلوماسية المناخية لدى مركز البحوث «إي 3 جي»، إن غياب بعض القادة الأوروبيين البارزين أمر مؤسف، مؤكدة حاجة أوروبا إلى حضور قوي في المؤتمر، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
في المقابل، قال المفوض الأوروبي للمناخ فوبكه هوكسترا، إن غياب بعض القادة ليس أمراً استثنائياً تماماً؛ إذ قد تحُول أسباب عملية دون مشاركتهم في القمم الدولية؛ لكنه أقر بأن التوقعات بشأن نتائج المؤتمر ليست مرتفعة بالضرورة.
ومن جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قبيل مغادرته إلى تركيا، إنه سيستغل مشاركته للتعبير عن موقف طهران من الأضرار البيئية الناجمة عن الحروب؛ مشيراً إلى أنه سيتحدث عن دور الولايات المتحدة وإسرائيل في تدمير البيئة، وفق التلفزيون الإيراني الرسمي.
وأوضحت الحكومة الفرنسية أن غياب ماكرون يعود إلى ارتباطه بإحياء ذكرى هدنة الحرب العالمية الأولى في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، فضلاً عن مشاركته في قمة أوروبية في آيرلندا الخميس.
وقالت كيارا مارتينيلي، مديرة شبكة العمل المناخي في أوروبا، إن حضور القادة يمثل خطوة أساسية للتأثير في مسار التحول العالمي في قطاع الطاقة، معربة عن خشيتها من أن تجد فون دير لاين نفسها وحيدة على منصة المؤتمر في ظل غياب قادة أكبر الاقتصادات الأوروبية.
غياب أميركي وصيني
ويغيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن المؤتمر، في ظل انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، وعدم إرسالها مسؤولين إلى محادثات المناخ منذ إعادة انتخابه في عام 2024.
كما لا يشارك الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي نادراً ما يحضر مؤتمرات المناخ؛ إذ تمثَّل بلاده في القمة بنائب الرئيس هان تشنغ.
ويكتسب غياب واشنطن وبكين أهمية خاصة، بوصفهما أكبر اقتصادين في العالم وأكبر مَصدَرين للانبعاثات المسببة لارتفاع حرارة الكوكب، ما يجعل مشاركتهما عاملاً أساسياً في مسار المفاوضات المناخية.
وفي المقابل، يمثل حضور الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا نقطة بارزة في القمة؛ إذ رحَّب ناشطون من أجل المناخ بفوزه على منافسه اليميني فلافيو بولسونارو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية الشهر الماضي، نظراً إلى تبنيه سياسات للحد من إزالة الغابات.
وتسعى تركيا، الدولة المستضيفة للمؤتمر، إلى الدفع بمبادرة طوعية لتسريع التحول نحو الكهرباء في قطاعات النقل والمباني والصناعة، تستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035.
وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تكون عملية التوسع في استخدام الكهرباء قائمة على مصادر نظيفة، وهو ما قد يفتح نقاشاً حول دور النفط والغاز والفحم في المبادرة التركية.
ومنذ الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المشاركة في مؤتمر «كوب 28» عام 2023، للمرة الأولى، على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، بوصفه المحرك الرئيسي لتغير المناخ، واجهت المفاوضات السنوية صعوبات في إحراز تقدم ملموس نحو تنفيذ هذا الهدف.
معهد بريطاني: التضخم لن يعود إلى مستهدف «المركزي» قبل نهاية 2030https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339967-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2030
معهد بريطاني: التضخم لن يعود إلى مستهدف «المركزي» قبل نهاية 2030
مشاة يسيرون خارج بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
تواجه بريطانيا فترة أطول من التضخم المرتفع؛ إذ لن يتمكن بنك إنجلترا من إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة قبل أواخر عام 2030، وفق توقعات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، الذي أرجع استمرار الضغوط التضخمية إلى التداعيات غير المباشرة لحرب إيران، ولا سيما انعكاس ارتفاع أسعار الطاقة على الأجور.
وتوقع المعهد، في تقرير صدر الثلاثاء، أن يبلغ التضخم ذروته عند 4.4 في المائة في فبراير (شباط) 2027، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.8 في المائة الصادرة في يوليو (تموز). ورجح أن يظل التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي خلال أعوام 2027 و2028 و2029، قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف في أواخر 2030، أي بعد عام من تقديراته السابقة.
وقال ديفيد أيكمان، مدير المعهد، إن الاقتصاد البريطاني أظهر أداءً أفضل مما كان متوقعاً خلال العام الحالي، ولكنه يواجه الآن ضغوطاً مزدوجة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الاقتراض عالمياً، مضيفاً أن كيفية استجابة السياسات النقدية والمالية لهذه التحديات تظل قراراً داخلياً، ولكن اتخاذ القرارات اللازمة يجري تأجيله على الجبهتين.
ورفع المعهد توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2026 إلى 1.6 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 1.1 في المائة، مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي واستثمارات الشركات، التي يأتي جزء منها مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي.
في المقابل، توقع تباطؤ النمو إلى 1.1 في المائة في 2027، ثم إلى 0.9 في المائة في 2028. كما رجَّح ارتفاع معدل البطالة تدريجياً من 4.8 في المائة خلال 2026 إلى ذروة تبلغ 5.1 في المائة في 2031، بينما يُتوقع أن يبلغ متوسط نمو الأجور 3.9 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، رأى المعهد أن موازنة أكتوبر (تشرين الأول) التي قدمها وزير المالية جون هيلي لم تحقق تقدماً يُذكر في تعزيز أوضاع المالية العامة؛ مشيراً إلى تأجيل قرارات صعبة تتعلق بالضرائب والإنفاق، وإلى أن الخطط الرامية إلى خفض الاقتراض تفتقر إلى المصداقية.
وعلى صعيد السياسة النقدية، تسعّر الأسواق حالياً زيادتين أو 3 زيادات في أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها، حتى نهاية العام المقبل. ولكن المعهد يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة مرة واحدة فقط، في فبراير المقبل.
وأشار المعهد إلى أن إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي على المدى المتوسط، قد تتطلب رفع تكاليف الاقتراض إلى نحو 5 في المائة.
وكان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي من 3.75 إلى 4 في المائة، في أول زيادة منذ أكثر من 3 سنوات.
بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339964-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-2027
بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027
مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)
أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «زين» تقدُّم الرئيس التنفيذي للمجموعة، بدر ناصر الخرافي، باستقالته من منصبه، على أن تسري خلال الربع الأول من عام 2027، بعد إعلان النتائج المالية السنوية لعام 2026، واستكمال متطلبات إغلاق السنة المالية.
وقالت الشركة، في إفصاح لبورصة الكويت، إن مجلس الإدارة بدأ منذ مطلع العام تنفيذ خطة التعاقب القيادي المعتمدة لدى المجموعة، وشرع في إجراءات اختيار الرئيس التنفيذي الجديد، التي وصلت إلى مراحلها النهائية بعد استكمال عدد من الخطوات والإجراءات، على أن يُعلن القرار بعد استيفاء المتطلبات اللازمة.
وأضافت أن الخرافي سيواصل مهامه وصلاحياته رئيساً تنفيذياً للمجموعة حتى موعد سريان الاستقالة، كما سيشارك في استكمال المراحل النهائية لاختيار الرئيس التنفيذي الجديد، والإشراف على تسليم المسؤوليات التنفيذية إليه، بما يضمن انتقالاً سلساً واستمرارية الأعمال.
وأوضحت «زين» أن الخرافي سيواصل أداء دوره نائباً لرئيس مجلس الإدارة بعد انتهاء مهامه التنفيذية، بما يتيح للمجموعة الاستفادة من خبراته ورؤيته الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.
ويمثل القرار نهاية مرحلة قيادية امتدت لأكثر من 10 سنوات في منصب الرئيس التنفيذي؛ إذ تولى الخرافي قيادة المجموعة في عام 2016، بعد انضمامه إلى مجلس إدارتها في عام 2010، لتصل مدة ارتباطه بالمجموعة إلى 17 عاماً.
وأشاد مجلس الإدارة بدوره في قيادة مرحلة التحول والنمو، وتعزيز الحضور الإقليمي للمجموعة وترسيخ مكانتها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب تطوير ثقافتها المؤسسية، والاستثمار في الكوادر البشرية، وإعداد القيادات المستقبلية.