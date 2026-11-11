الأسهم الكورية تتراجع مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأميركية

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية، الأربعاء، مع تقييم المستثمرين المخاوف المحيطة بآفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فيما عززت بيانات التضخم الأميركية التي تجاوزت التوقعات رهانات رفع أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل. وفي المقابل، ارتفع الوون أمام الدولار، بينما صعدت عوائد السندات الحكومية.

وانخفض مؤشر «كوسبي» الرئيسي 17.99 نقطة، أو 0.34 في المائة، إلى 5221.14 نقطة بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، مع اتجاه المستثمرين الأجانب إلى البيع، بصافي مبيعات بلغ 92.8 مليار وون (نحو 69.3 مليون دولار).

وتتسم سوق الأسهم الكورية بتركيز كبير على شركات التكنولوجيا وصناعة الرقائق، ما يجعلها أكثر حساسية للمخاوف المتعلقة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

وتراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 0.96 في المائة، فيما انخفض سهم منافستها «إس كيه هاينكس» بنسبة 1.07 في المائة. وفي المقابل، ارتفع سهم شركة البطاريات «إل جي إنرجي سولوشن» بنسبة 1.51 في المائة، بينما هبط سهم «هيونداي موتور» بنسبة 1.27 في المائة، واستقر سهم «كيا».

وأظهرت بيانات أميركية ارتفاع أسعار المستهلكين خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، ما عزز التوقعات بأن يمضي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر (كانون الأول).

وقبيل صدور البيانات بساعات، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه يعتزم تأييد زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 8 و9 ديسمبر، ما لم يرتفع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة أو أكثر.

وفي تحركات الأسهم الأخرى، ارتفع سهم «بوسكو هولدينغز» لصناعة الصلب بنسبة 1.66 في المائة، بينما تراجع سهم «سامسونغ بيولوجيكس» للأدوية بنسبة 0.34 في المائة. ومن بين 899 سهماً جرى تداولها، ارتفعت أسعار 599 سهماً، مقابل تراجع 254 سهماً.

وفي سوق العملات، ارتفع الوون إلى 1339.5 مقابل الدولار، بزيادة 0.37 في المائة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند 1344.5 وون.

ومنذ بداية العام، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 23.89 في المائة، فيما عزز الوون مكاسبه أمام الدولار بنسبة 7.5 في المائة.

وفي أسواق الدين، تراجعت العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات تسليم ديسمبر بمقدار 0.19 نقطة إلى 103.64 نقطة. وارتفع عائد السندات الحكومية الكورية لأجل ثلاث سنوات، الأكثر تداولاً، بمقدار 5.9 نقطة أساس إلى 3.685 في المائة، فيما صعد عائد السندات لأجل عشر سنوات 4 نقاط أساس إلى 3.891 في المائة.