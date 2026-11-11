النفط يرتد صعوداً مع تجدد مخاوف الملاحة في هرمز وتعثر آمال التهدئة مع إيران

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، لتعوض جزءاً من خسائر الجلسة السابقة التي دفعتها إلى أدنى مستوياتها في شهرين، وسط تجاذب بين آمال التوصل إلى تهدئة في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ومخاوف استمرار الهجمات على السفن في مضيق هرمز، بما يهدد تدفقات النفط عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وصعد خام برنت 1.04 دولار، أو 1.1 في المائة، إلى 92.53 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتاً، أو 0.8 في المائة، إلى 86.71 دولار.

وتأتي المكاسب في ظل استمرار المخاوف بشأن سلامة الملاحة في الخليج، بعدما أظهرت بيانات حديثة عدم وجود مؤشرات تُذكر على تراجع الهجمات على السفن خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، عقب تسجيل 37 هجوماً في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى عدد شهري منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وفق بيانات معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وقالت جون غو، كبيرة المحللين في شركة «سبارتا كوموديتيز»، إن الهجمات على السفن في ممرات الشحن الخليجية شهدت زيادة في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالمحادثات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن العامل الأهم في تحديد اتجاه أسعار النفط يتمثل في مدى استعداد إيران للاستجابة للمطالب الأميركية والتوصل إلى اتفاق دبلوماسي.

وكانت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت، الثلاثاء، بتعرض ناقلة لهجوم شمال شرقي ليما في سلطنة عُمان. وفي بيان منفصل، قالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إن ناقلتين اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية على ما وصفته بأنه «مسار غير مصرح به» في المضيق.

وحذرت وحدة أبحاث النفط في مجموعة «إل إس إي جي» من أن التوصل إلى اتفاق لن يعني بالضرورة عودة سريعة لتدفقات الشحن عبر المضيق، إذ ستظل وتيرة استئناف الملاحة مرتبطة بإزالة الألغام البحرية وتكاليف التأمين، فضلاً عن مدى استعداد مالكي السفن لتحمل مخاطر العبور.

وكانت أسعار النفط قد هبطت بأكثر من 3 دولارات للبرميل في بداية تعاملات الثلاثاء، بعدما قلل مسؤولون أميركيون من الحاجة إلى شن ضربات عسكرية إضافية على إيران، قبل أن تقلص الأسعار خسائرها إثر تصريح مسؤول أمني إيراني بعدم وجود محادثات جارية بين الجانبين.

وفي تطور آخر، تسبب هجوم بطائرة مسيّرة في اندلاع حريق بمنطقة الميناء في أوست لوغا على بحر البلطيق شمال غربي روسيا، الأربعاء، وفق ما أفاد به حاكم المنطقة، مشيراً إلى إصابة ثلاثة عمال.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام بنحو 9 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر، وفق بيانات معهد البترول الأميركي، بحسب مصادر في السوق.

أما في روسيا، فقد تراجعت طاقة تكرير النفط بنحو 30 في المائة منذ أواخر أكتوبر، نتيجة تجدد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة، وفق مصادر في القطاع. ويأتي ذلك بالتزامن مع لقاء مسؤولين روس وأوكرانيين في أبوظبي، الثلاثاء، في أول محادثات سلام بين الجانبين منذ فبراير، وسط تحرك جديد من مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب.