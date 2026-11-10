عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل ترتفع مع دعوة والر إلى رفع الفائدة

قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل في تعاملات لندن، يوم الثلاثاء، بعدما قال عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، إن البنك المركزي الأميركي ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل الشهر المقبل، حتى إذا أظهرت البيانات الحكومية تباطؤ التضخم.

وأضاف والر أن على «الاحتياطي الفيدرالي» النظر أيضاً في زيادة أكبر للفائدة، بواقع 50 نقطة أساس، إذا ساءت مؤشرات التضخم.

وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) في وقت لاحق يوم الثلاثاء. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة معتدلة تبلغ 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بسبتمبر (أيلول)، مقابل زيادة نسبتها 0.3 في المائة في الشهر السابق.

وقال والر إنه إذا ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.3 في المائة أو أكثر مقارنة بسبتمبر، «فقد تكون هناك حاجة إلى تحرك أقوى في السياسة النقدية». وأضاف: «في هذه الحالة، أعتقد أنه ينبغي النظر في رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر (كانون الأول)».

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.61 في المائة في تعاملات لندن، فيما صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو نقطتي أساس إلى 4.88 في المائة.

وجاء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية على خلاف الاتجاه السائد في أوروبا، حيث تراجعت عوائد السندات الحكومية عموماً خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع استمرار انخفاض أسعار النفط.

وفي أسواق المال، بات المتعاملون يسعّرون بالكامل احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقارنة باحتمال بلغ نحو 80 في المائة الأسبوع الماضي.