«يونيكريديت» ترفع توقعاتها السنوية بعد نمو أرباحها الفصلية 24 % متجاوزة التوقعات

رفعت مجموعة «يونيكريديت»، ثاني أكبر بنك في إيطاليا، توقعاتها للعام كله، بعدما سجلت أرباحاً في الربع الثالث فاقت التوقعات، بزيادة سنوية بلغت 24 في المائة، في وقت تستعد فيه لتولي زمام تحديد الاستراتيجية في بنك «كومرتس بنك» الألماني.

وبعد عرض استحواذ منخفض القيمة أُغلق في يوليو (تموز)، واستخدام مدروس للمشتقات المالية، نجح الرئيس التنفيذي لـ«يونيكريديت»، أندريا أورسيل -وهو مصرفي مخضرم في صفقات الاستحواذ والاندماج- في تأمين حصة تقترب من 50 في المائة من حقوق التصويت في ثاني أكبر بنك في ألمانيا، وفق «رويترز».

وبعد حصول عرض الاستحواذ على موافقة البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول)، قالت «يونيكريديت» يوم الاثنين، إنها تتوقع استكمال الإجراءات التنظيمية المتبقية بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وأبلغ أورسيل المحللين أن هذه الإجراءات تسير بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً في البداية.

وعن فرص تعزيز الاندماج المصرفي في السوق الإيطالية، عقب اقتراح بنك «كريدي أغريكول» الفرنسي دمج وحدته المحلية مع «بانكو بي بي إم»، كرر أورسيل أن «يونيكريديت» تكتفي حالياً بمراقبة التطورات، بعدما درست في السابق الاستحواذ على كل من «مونتي دي باشي دي سيينا» و«بي بي إم»، قبل أن تتراجع عن الصفقتين.

واقتصر تحرك البنك في السوق المحلية على استثمار بمليارات اليورو في شركة التأمين «جنرالي»، بينما ركز جهوده على «كومرتس بنك» ووحدته البولندية «إم بنك»، إلى جانب استثماره في بنك «ألفا» اليوناني.

وساهمت زيادة سنوية بلغت 90 في المائة في توزيعات الأرباح المتأتية من الحصص الاستثمارية التي كوَّنها أورسيل في تعزيز إيرادات البنك بنسبة 12 في المائة خلال الربع.

خطة لتعزيز أرباح «كومرتس بنك»

وقالت: «يونيكريديت» في بيان، إن الربع الأول من عام 2027 هو الموعد المتوقع لإقرار هيكل حوكمة جديد، وبدء تنفيذ خطة «كومرتس بنك أنلوكد»، وهي خطة تستهدف تعزيز الأرباح عبر تكرار الاستراتيجية التي جعلت «يونيكريديت»، وفق وصفها، الأفضل في القطاع خلال السنوات الخمس التي قاد فيها أورسيل المجموعة.

ورأى محللو «جيه بي مورغان» أن هذا الموعد يأتي متأخراً قليلاً عن التوقعات، بعدما أشار أورسيل سابقاً إلى إمكانية بدء تنفيذ الخطة في يناير (كانون الثاني).

لكن «يونيكريديت» قالت إن دمج «كومرتس بنك» مع وحدته الألمانية المحلية «إتش في بي» قد يتم في وقت أبكر مما كان متوقعاً، بما يتيح تحقيق «قيمة إضافية كبيرة».

وقال أورسيل لقناة «سي إن بي سي» إن «يونيكريديت» تسعى إلى إقامة علاقة قوية وبنَّاءة مع الحكومة الألمانية، وإنها تبدي مرونة في هذا الشأن، ولكنها لن تقدم التزامات مسبقة حيال طلب برلين الإبقاء على إدراج «كومرتس بنك» في بورصة فرانكفورت.

وكانت «يونيكريديت» قد أشارت إلى أن عملية الدمج لن تتم قبل عام 2028، موضحة أنها تريد أولاً إتاحة المجال للإدارة الجديدة لتنفيذ التغييرات داخل «كومرتس بنك»، الذي لا تزال الحكومة الألمانية تمتلك حصة تبلغ 13.3 في المائة منه.

وللاستعاضة عن الرئيسة التنفيذية الحالية للبنك، بيتينا أورلوب، يتعين على «يونيكريديت» الدعوة إلى تصويت للمساهمين وتعيين مجلس إشرافي في «كومرتس بنك». وقال أورسيل إن المجموعة ستتخذ هذه الخطوات «فوراً» بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة.

وكانت أورلوب قد عارضت بشدة عرض «يونيكريديت»، ولكنها تحدثت الأسبوع الماضي بإيجابية عن احتمال التوصل إلى صفقة.

وارتفع صافي أرباح «يونيكريديت» خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) إلى 3.3 مليار يورو (3.7 مليار دولار)، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 2.8 مليار يورو، وفقاً لمتوسط تقديرات جمعتها الشركة.

وتتوقع المجموعة الآن أن تتجاوز أرباحها لعام 2026، قبل احتساب البنود الاستثنائية، بكثير المستوى الذي كانت قد توقعته سابقاً عند نحو 11.5 مليار يورو.