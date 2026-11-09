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الاقتصاد

«يونيكريديت» ترفع توقعاتها السنوية بعد نمو أرباحها الفصلية 24 % متجاوزة التوقعات

وسط خططها لتعزيز نفوذها في «كومرتس بنك»

شعار مجموعة «يونيكريديت» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار مجموعة «يونيكريديت» في رسم توضيحي (رويترز)
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«يونيكريديت» ترفع توقعاتها السنوية بعد نمو أرباحها الفصلية 24 % متجاوزة التوقعات

شعار مجموعة «يونيكريديت» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار مجموعة «يونيكريديت» في رسم توضيحي (رويترز)

رفعت مجموعة «يونيكريديت»، ثاني أكبر بنك في إيطاليا، توقعاتها للعام كله، بعدما سجلت أرباحاً في الربع الثالث فاقت التوقعات، بزيادة سنوية بلغت 24 في المائة، في وقت تستعد فيه لتولي زمام تحديد الاستراتيجية في بنك «كومرتس بنك» الألماني.

وبعد عرض استحواذ منخفض القيمة أُغلق في يوليو (تموز)، واستخدام مدروس للمشتقات المالية، نجح الرئيس التنفيذي لـ«يونيكريديت»، أندريا أورسيل -وهو مصرفي مخضرم في صفقات الاستحواذ والاندماج- في تأمين حصة تقترب من 50 في المائة من حقوق التصويت في ثاني أكبر بنك في ألمانيا، وفق «رويترز».

وبعد حصول عرض الاستحواذ على موافقة البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول)، قالت «يونيكريديت» يوم الاثنين، إنها تتوقع استكمال الإجراءات التنظيمية المتبقية بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وأبلغ أورسيل المحللين أن هذه الإجراءات تسير بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً في البداية.

وعن فرص تعزيز الاندماج المصرفي في السوق الإيطالية، عقب اقتراح بنك «كريدي أغريكول» الفرنسي دمج وحدته المحلية مع «بانكو بي بي إم»، كرر أورسيل أن «يونيكريديت» تكتفي حالياً بمراقبة التطورات، بعدما درست في السابق الاستحواذ على كل من «مونتي دي باشي دي سيينا» و«بي بي إم»، قبل أن تتراجع عن الصفقتين.

واقتصر تحرك البنك في السوق المحلية على استثمار بمليارات اليورو في شركة التأمين «جنرالي»، بينما ركز جهوده على «كومرتس بنك» ووحدته البولندية «إم بنك»، إلى جانب استثماره في بنك «ألفا» اليوناني.

وساهمت زيادة سنوية بلغت 90 في المائة في توزيعات الأرباح المتأتية من الحصص الاستثمارية التي كوَّنها أورسيل في تعزيز إيرادات البنك بنسبة 12 في المائة خلال الربع.

خطة لتعزيز أرباح «كومرتس بنك»

وقالت: «يونيكريديت» في بيان، إن الربع الأول من عام 2027 هو الموعد المتوقع لإقرار هيكل حوكمة جديد، وبدء تنفيذ خطة «كومرتس بنك أنلوكد»، وهي خطة تستهدف تعزيز الأرباح عبر تكرار الاستراتيجية التي جعلت «يونيكريديت»، وفق وصفها، الأفضل في القطاع خلال السنوات الخمس التي قاد فيها أورسيل المجموعة.

ورأى محللو «جيه بي مورغان» أن هذا الموعد يأتي متأخراً قليلاً عن التوقعات، بعدما أشار أورسيل سابقاً إلى إمكانية بدء تنفيذ الخطة في يناير (كانون الثاني).

لكن «يونيكريديت» قالت إن دمج «كومرتس بنك» مع وحدته الألمانية المحلية «إتش في بي» قد يتم في وقت أبكر مما كان متوقعاً، بما يتيح تحقيق «قيمة إضافية كبيرة».

وقال أورسيل لقناة «سي إن بي سي» إن «يونيكريديت» تسعى إلى إقامة علاقة قوية وبنَّاءة مع الحكومة الألمانية، وإنها تبدي مرونة في هذا الشأن، ولكنها لن تقدم التزامات مسبقة حيال طلب برلين الإبقاء على إدراج «كومرتس بنك» في بورصة فرانكفورت.

وكانت «يونيكريديت» قد أشارت إلى أن عملية الدمج لن تتم قبل عام 2028، موضحة أنها تريد أولاً إتاحة المجال للإدارة الجديدة لتنفيذ التغييرات داخل «كومرتس بنك»، الذي لا تزال الحكومة الألمانية تمتلك حصة تبلغ 13.3 في المائة منه.

وللاستعاضة عن الرئيسة التنفيذية الحالية للبنك، بيتينا أورلوب، يتعين على «يونيكريديت» الدعوة إلى تصويت للمساهمين وتعيين مجلس إشرافي في «كومرتس بنك». وقال أورسيل إن المجموعة ستتخذ هذه الخطوات «فوراً» بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة.

وكانت أورلوب قد عارضت بشدة عرض «يونيكريديت»، ولكنها تحدثت الأسبوع الماضي بإيجابية عن احتمال التوصل إلى صفقة.

وارتفع صافي أرباح «يونيكريديت» خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) إلى 3.3 مليار يورو (3.7 مليار دولار)، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 2.8 مليار يورو، وفقاً لمتوسط تقديرات جمعتها الشركة.

وتتوقع المجموعة الآن أن تتجاوز أرباحها لعام 2026، قبل احتساب البنود الاستثنائية، بكثير المستوى الذي كانت قد توقعته سابقاً عند نحو 11.5 مليار يورو.

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أرباح بنوك نمو استثمار بورصة إيطاليا

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الاقتصاد

«جي بي مورغان» تخفض تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد»

أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)
أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)
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«جي بي مورغان» تخفض تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد»

أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)
أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)

خفضت مجموعة «جي بي مورغان» تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد» من «زيادة الوزن»، مشيرة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات النقدية العالمية وآفاق الذكاء الاصطناعي، في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وقالت المجموعة في مذكرة صدرت يوم الجمعة: «في حين أن تراجع الزخم الاقتصادي الدوري يشكل عادة عاملاً سلبياً لعملات الأسواق الناشئة، فإن ضعف أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يسهم في الحد من التفوق الاستثنائي للاقتصاد الأميركي، ويضغط على الدولار»، وفق «رويترز».

وتعكس هذه المراجعة تغيراً في نظرة المجموعة إلى عملات الأسواق الناشئة، في ظل تداخل تداعيات التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع اتجاهات السياسة النقدية العالمية.

مواضيع
الذكاء الاصطناعي أسواق شركات الاقتصاد الأميركي انتخابات التجديد النصفي الأميركية أميركا
الاقتصاد

مستثمرون سعوديون وباكستانيون يطلقون صندوقاً لتعزيز التجارة والاستثمار

توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)
توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)
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مستثمرون سعوديون وباكستانيون يطلقون صندوقاً لتعزيز التجارة والاستثمار

توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)
توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)

أطلق مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المشترك، الاثنين، صندوقاً للاستثمار المباشر بحجم أوليّ يبلغ مئات الملايين من الدولارات، يستهدف تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، في إطار مساعٍ لتوسيع دور القطاع الخاص في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وقال المجلس، الذي تأسس بمبادرة من حكومتي البلدين، إن حجم الصندوق قابل للزيادة وفقاً للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، موضحاً أن 75 في المائة من استثماراته ستوجَّه إلى مشروعات في باكستان، في حين ستخصَّص النسبة المتبقية للاستثمار في مشروعات داخل السعودية.

مواضيع
الاقتصاد السعودي استثمار شركات السعودية باكستان
الاقتصاد

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 %

سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
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صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 %

سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 في المائة خلال 2026، مقارنة بـ4.1 في المائة في توقعات سابقة، مؤكداً أن الاقتصاد أظهر مرونة قوية في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوماً بعدم تأثر البنية الأساسية للطاقة على نطاق واسع، ونشاط قطاع الخدمات اللوجستية، وقوة الأسس الاقتصادية، واستمرار السياسات المالية الحصيفة.

وقال الصندوق، في بيان صدر الاثنين عقب اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط، إن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع، مدفوعاً بارتفاع إنتاج المحروقات واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، في حين ارتفع التضخم بفعل زيادة تكاليف الغذاء والنقل والواردات.

وأوضح البيان أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان نما بنسبة 3.8 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، مع تعويض قوة الأنشطة الهيدروكربونية التراجع في قطاعات التشييد والصناعة والأنشطة المرتبطة بالسياحة.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع متوسط التضخم من نحو 1 في المائة خلال عام 2025 إلى قرابة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) 2026، نتيجة ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل بشكل رئيسي.

وفي المقابل، حافظت المالية العامة والحسابات الخارجية على تسجيل فوائض خلال النصف الأول من العام الحالي؛ إذ بلغ الفائض المالي 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قُدّر فائض الحساب الجاري بنحو 3.7 في المائة. كما تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى 30.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو (حزيران) 2026.

توقعات النمو والمالية العامة

وتوقع الصندوق أن يتسارع نمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 في المائة خلال عام 2026، مدفوعاً بزيادة النشاط الهيدروكربوني، إلى جانب استمرار نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 1.4 في المائة.

ورجح أن يبلغ متوسط التضخم 3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى نحو 2 في المائة على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، توقع الصندوق استمرار قوة الوضع المالي، مع تسجيل فائض في الميزانية العامة بمتوسط 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027. كما رجح عودة فائض الحساب الجاري إلى نحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، واستمرار تسجيل فوائض خلال المدى المتوسط.

وأشار الصندوق إلى أن السياسة المالية خلال عام 2026 توفر دعماً مناسباً لاحتواء تداعيات الحرب، مع الحفاظ على الانضباط المالي، داعياً إلى أن يكون أي دعم إضافي للأسر الأكثر تأثراً والشركات القابلة للاستمرار مؤقتاً وموجهاً وشفافاً، وأن يجري تمويله من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

وشدد على أهمية توجيه أي إيرادات إضافية ناتجة عن ارتفاع عائدات النفط نحو إعادة بناء الاحتياطيات المالية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، مع توفير مساحة للاستثمار في تعزيز المرونة الاقتصادية وتنويع مصادر النمو.

وعلى المدى المتوسط، دعا الصندوق إلى مواصلة الإصلاحات المالية، بما يشمل تعزيز الإدارة الضريبية، والتدرج في إلغاء الدعم غير الموجه مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً، ورفع كفاءة الاستثمار العام، وتطوير الأطر المالية بما يضمن استدامة المالية العامة، ويعزز مصداقية السياسات الاقتصادية.

إصلاحات لتعزيز المرونة

وفي السياسة النقدية، رأى الصندوق أن ربط سعر صرف الريال العُماني يظل مرتكزاً مناسباً وموثوقاً للسياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن استكمال مشروع تطوير السياسة النقدية، بما يشمل تفعيل ممر لأسعار الفائدة وإطلاق تسهيل الإيداع لليلة واحدة بالريال العُماني، من شأنه تعزيز انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد وتطوير أسواق النقد ورأس المال المحلية.

كما وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بملاءة مالية وسيولة وربحية جيدة، مع محدودية انكشافه المباشر على القطاعات الأكثر تأثراً بالصراع، داعياً إلى مواصلة تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2025، وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية، واستكمال تفعيل شبكات الأمان المالي وترتيبات إدارة الأزمات.

وأكد الصندوق أن تصاعد حالة عدم اليقين على المستويين الإقليمي والعالمي يعزز الحاجة إلى تسريع التحول الاقتصادي وتقوية القدرة على مواجهة الصدمات في إطار «رؤية عُمان 2040».

وتشمل الأولويات، وفق البيان، تحسين كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتقليص دور الدولة في المجالات التي يمكن أن يضطلع فيها القطاع الخاص بدور أكبر، إلى جانب تطوير سوق العمل، وتعزيز التكامل التجاري، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الكوارث الطبيعية.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة عبد الله الحسن، قد أجرت مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط خلال الفترة من 25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن تُعد تقريراً بنتائج المشاورات لعرضه على المجلس التنفيذي للصندوق، بعد استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.

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