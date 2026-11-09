تراجع طفيف في عوائد السندات بمنطقة اليورو بدعم من انخفاض أسعار النفط

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً في التعاملات المبكرة، الاثنين، مدعومة بانخفاض طفيف في أسعار النفط، ولكن التحركات ظلت محدودة في ظل ترقب المتعاملين مؤشرات جديدة من أسواق الأسهم أو الطاقة.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 3.24 في المائة، بينما تراجع العائد على السندات لأجل عامين نقطتي أساس إلى 2.95 في المائة، وفق «رويترز».

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد مؤشراً مرجعياً لعوائد السندات في منطقة اليورو، قد سجل تراجعاً للأسبوع الرابع على التوالي، مع اتجاه المستثمرين إلى السندات الحكومية بوصفها ملاذاً آمناً في ظل اضطرابات أسواق الأسهم. كما دفعت المخاوف بشأن الدين الفرنسي خلال الشهر الماضي المستثمرين إلى الإقبال على السندات الألمانية على وجه الخصوص.

وجاءت هذه التراجعات بعد ارتفاع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 3.65 في المائة أواخر سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2009، متأثراً بموجة بيع عالمية في أسواق السندات، غذَّتها المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم، إلى جانب تنامي حجم الاقتراض من جانب الحكومات والشركات.

وساهم تراجع أسعار خام برنت بنحو 2 في المائة، وتجدد المخاوف بشأن أسهم التكنولوجيا، ولا سيما سهم «إنفيديا»، في دعم السندات خلال تعاملات الاثنين، إلا أن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا حدَّ من مكاسبها.

وسجلت عوائد السندات الحكومية الأوروبية الأخرى تحركات مماثلة لنظيرتها الألمانية؛ إذ انخفض العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 4.76 في المائة، بينما تراجع العائد على السندات الإيطالية لأجل الاستحقاق نفسه نقطتي أساس إلى 4.32 في المائة.

وتترقب أسواق السندات صدور بيانات التضخم الأميركية المقررة الثلاثاء، بوصفها المحطة الرئيسية التالية على جدول البيانات الاقتصادية.