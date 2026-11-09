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الاقتصاد

تراجع طفيف في عوائد السندات بمنطقة اليورو بدعم من انخفاض أسعار النفط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT
TT

تراجع طفيف في عوائد السندات بمنطقة اليورو بدعم من انخفاض أسعار النفط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً في التعاملات المبكرة، الاثنين، مدعومة بانخفاض طفيف في أسعار النفط، ولكن التحركات ظلت محدودة في ظل ترقب المتعاملين مؤشرات جديدة من أسواق الأسهم أو الطاقة.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 3.24 في المائة، بينما تراجع العائد على السندات لأجل عامين نقطتي أساس إلى 2.95 في المائة، وفق «رويترز».

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد مؤشراً مرجعياً لعوائد السندات في منطقة اليورو، قد سجل تراجعاً للأسبوع الرابع على التوالي، مع اتجاه المستثمرين إلى السندات الحكومية بوصفها ملاذاً آمناً في ظل اضطرابات أسواق الأسهم. كما دفعت المخاوف بشأن الدين الفرنسي خلال الشهر الماضي المستثمرين إلى الإقبال على السندات الألمانية على وجه الخصوص.

وجاءت هذه التراجعات بعد ارتفاع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 3.65 في المائة أواخر سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2009، متأثراً بموجة بيع عالمية في أسواق السندات، غذَّتها المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم، إلى جانب تنامي حجم الاقتراض من جانب الحكومات والشركات.

وساهم تراجع أسعار خام برنت بنحو 2 في المائة، وتجدد المخاوف بشأن أسهم التكنولوجيا، ولا سيما سهم «إنفيديا»، في دعم السندات خلال تعاملات الاثنين، إلا أن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا حدَّ من مكاسبها.

وسجلت عوائد السندات الحكومية الأوروبية الأخرى تحركات مماثلة لنظيرتها الألمانية؛ إذ انخفض العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 4.76 في المائة، بينما تراجع العائد على السندات الإيطالية لأجل الاستحقاق نفسه نقطتي أساس إلى 4.32 في المائة.

وتترقب أسواق السندات صدور بيانات التضخم الأميركية المقررة الثلاثاء، بوصفها المحطة الرئيسية التالية على جدول البيانات الاقتصادية.

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سندات اليورو أسهم طاقة تكنولوجيا بريطانيا

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ارتفاع تكاليف الكبريت يضغط على أرباح «معادن» رغم نمو الإيرادات

أحد المعامل بالسعودية التابع لشركة «معادن» (الشرق الأوسط)
أحد المعامل بالسعودية التابع لشركة «معادن» (الشرق الأوسط)
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ارتفاع تكاليف الكبريت يضغط على أرباح «معادن» رغم نمو الإيرادات

أحد المعامل بالسعودية التابع لشركة «معادن» (الشرق الأوسط)
أحد المعامل بالسعودية التابع لشركة «معادن» (الشرق الأوسط)

سجلت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» انخفاضاً في صافي أرباحها، خلال الربع الثالث من عام 2026، بنسبة 23.7 في المائة إلى 1.68 مليار ريال (449 مليون دولار)، مقارنة بنحو 2.21 مليار ريال (588 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، وفق النتائج المالية المنشورة على موقع السوق المالية السعودية «تداول».

وأرجعت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 29.5 في المائة، متأثراً بارتفاع تكلفة المبيعات في وحدة أعمال الفوسفات، نتيجة زيادة تكاليف سلاسل الإمداد والمواد الخام، وتحديداً الكبريت، إلى جانب عدم تحقيق مبيعات من صادرات الأمونيا خلال الربع. كما تأثرت الأرباح بارتفاع المصاريف التشغيلية، خصوصاً مصاريف الاستكشاف، وانخفاض دخل التمويل، وارتفاع صافي مصروف الزكاة وضرائب الدخل ورسوم الامتياز.

وقابلت هذه التأثيرات جزئياً زيادة أسعار بيع المنتجات في وحدات الأعمال وارتفاع حجم المبيعات في وحدة الذهب.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الشركة، خلال الربع الثالث، بنسبة 11.3 في المائة إلى 11.14 مليار ريال (2.97 مليار دولار)، مقارنة بنحو 10.01 مليار ريال (2.67 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعَزَت الشركة نمو الإيرادات إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات في جميع وحدات الأعمال، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في وحدة أعمال الذهب، في حين حدّ من هذا الارتفاع انخفاض حجم المبيعات في وحدة أعمال الفوسفات، نتيجة عدم تحقيق مبيعات من صادرات الأمونيا خلال الربع.

وعلى صعيد نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، انخفض صافي أرباح «معادن» بنسبة 3.2 في المائة إلى 5.49 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، مقارنة بنحو 5.68 مليار ريال (1.51 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق. وتراجعت ربحية السهم إلى 1.42 ريال، مقابل 1.48 ريال للفترة المقابلة.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الفترة إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 12.8 في المائة، متأثراً بارتفاع تكلفة المبيعات في وحدة أعمال الفوسفات، نتيجة زيادة تكاليف سلاسل الإمداد والمواد الخام، خصوصاً الكبريت، إلى جانب انخفاض مبيعات صادرات الأمونيا. كما تأثرت الأرباح بارتفاع المصاريف التشغيلية، مدفوعة بزيادة مصاريف الاستكشاف، وانخفاض دخل التمويل، وارتفاع صافي مصروف الزكاة وضرائب الدخل ورسوم الامتياز. وقابل ذلك جزئياً ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى لوحدة أعمال الفوسفات، نتيجة الاعتراف بدخل تأمين لمرة واحدة بقيمة 375 مليون ريال (100 مليون دولار)، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل وارتفاع حصة الشركة في أرباح استثماراتها.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الشركة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنسبة 10.5 في المائة إلى 30.87 مليار ريال (8.23 مليار دولار)، مقارنة بنحو 27.94 مليار ريال (7.45 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة هذا النمو إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات في جميع وحدات الأعمال، إلى جانب زيادة حجم مبيعات وحدة أعمال الذهب، بينما حدّ من نمو الإيرادات انخفاض حجم مبيعات وحدة أعمال الفوسفات، نتيجة تراجع مبيعات صادرات الأمونيا خلال الفترة.

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معادن الاقتصاد السعودي السوق المالية السعودية أسهم تداول السعودية
الاقتصاد

تراجع طفيف في عوائد السندات بمنطقة اليورو بدعم من انخفاض أسعار النفط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT
TT

تراجع طفيف في عوائد السندات بمنطقة اليورو بدعم من انخفاض أسعار النفط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً في التعاملات المبكرة، الاثنين، مدعومة بانخفاض طفيف في أسعار النفط، ولكن التحركات ظلت محدودة في ظل ترقب المتعاملين مؤشرات جديدة من أسواق الأسهم أو الطاقة.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 3.24 في المائة، بينما تراجع العائد على السندات لأجل عامين نقطتي أساس إلى 2.95 في المائة، وفق «رويترز».

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد مؤشراً مرجعياً لعوائد السندات في منطقة اليورو، قد سجل تراجعاً للأسبوع الرابع على التوالي، مع اتجاه المستثمرين إلى السندات الحكومية بوصفها ملاذاً آمناً في ظل اضطرابات أسواق الأسهم. كما دفعت المخاوف بشأن الدين الفرنسي خلال الشهر الماضي المستثمرين إلى الإقبال على السندات الألمانية على وجه الخصوص.

وجاءت هذه التراجعات بعد ارتفاع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 3.65 في المائة أواخر سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2009، متأثراً بموجة بيع عالمية في أسواق السندات، غذَّتها المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم، إلى جانب تنامي حجم الاقتراض من جانب الحكومات والشركات.

وساهم تراجع أسعار خام برنت بنحو 2 في المائة، وتجدد المخاوف بشأن أسهم التكنولوجيا، ولا سيما سهم «إنفيديا»، في دعم السندات خلال تعاملات الاثنين، إلا أن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا حدَّ من مكاسبها.

وسجلت عوائد السندات الحكومية الأوروبية الأخرى تحركات مماثلة لنظيرتها الألمانية؛ إذ انخفض العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 4.76 في المائة، بينما تراجع العائد على السندات الإيطالية لأجل الاستحقاق نفسه نقطتي أساس إلى 4.32 في المائة.

وتترقب أسواق السندات صدور بيانات التضخم الأميركية المقررة الثلاثاء، بوصفها المحطة الرئيسية التالية على جدول البيانات الاقتصادية.

مواضيع
سندات اليورو أسهم طاقة تكنولوجيا بريطانيا
الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تستقر وسط ترقب تطورات الذكاء الاصطناعي وصفقات مصرفية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
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الأسهم الأوروبية تستقر وسط ترقب تطورات الذكاء الاصطناعي وصفقات مصرفية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية، عند افتتاح تعاملات الاثنين، في وقت يقيّم فيه المستثمرون آفاق الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، بينما انصبّ الاهتمام على صفقات مرتقبة في القطاع المصرفي تشمل مصرفيْ «كريدي أغريكول» و«بانكو بي بي إم».

واستقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 648.88 نقطة، بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، في حين تصدَّر قطاع التعدين المكاسب بارتفاعه 1.4 في المائة، مواكباً صعود أسعار المعادن النفيسة، وفق «رويترز».

وقفز سهم «بانكو بي بي إم» بنسبة 9.4 في المائة، بعدما أعلن مصرف «كريدي أغريكول» الفرنسي أنه اقترح دمج وحدته التابعة في إيطاليا مع المصرف الإيطالي، في خطوة من شأنها إنشاء كيان مصرفي موحد يصبح ثالث أكبر مصرف في البلاد.

في المقابل، تراجع سهم المصرف الفرنسي بنسبة 1.4 في المائة.

وارتفع سهم «يونيكريديت» بنسبة 3.6 في المائة، بعدما أعلن المصرف ارتفاع أرباحه، في الربع الثالث، بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين بفارق كبير، كما رفع مستهدَف أرباحه للعام بأكمله، في وقت يستعد فيه لوضع استراتيجية بشأن مصرف «كومرتس بنك». وارتفع سهم المصرف الألماني بنسبة 2.5 في المائة.

وتحركت أسهم شركات التكنولوجيا، مثل «أيكسترون» و«إيه إس إم إل»، بين المكاسب والخسائر المحدودة، بعد تراجعات حادة سجلتها، الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن آفاق الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي.

وأثار تقرير بشأن صِلات مزعومة للرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، بسيدة أعمال صينية متهمة بنقل معلومات إلى بكين، تساؤلات بشأن مستقبل رئيس الشركة الرائدة في صناعة الرقائق.

وتراجع سهم «إنفيديا»، المُدرَج في بورصة فرنكفورت، بنسبة 6 في المائة.

وانخفض سهم شركة «هوختيف» الألمانية للإنشاءات بنسبة 5.3 في المائة، بعدما أعلنت شركة «إيه سي إس»، المساهم الأكبر فيها، أنها لم تدرس إطلاق عرض استحواذ على المجموعة الألمانية.

كما تراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة، مثل «إل في إم إتش» و«بربري»، بأكثر من 2 في المائة لكل منهما، بعدما أظهرت بياناتٌ ضعف طلب المستهلكين في الصين، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي سوق رئيسية للمنتجات الفاخرة الأوروبية.

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