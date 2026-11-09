الأسهم الأوروبية تستقر وسط ترقب تطورات الذكاء الاصطناعي وصفقات مصرفية

استقرت الأسهم الأوروبية، عند افتتاح تعاملات الاثنين، في وقت يقيّم فيه المستثمرون آفاق الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، بينما انصبّ الاهتمام على صفقات مرتقبة في القطاع المصرفي تشمل مصرفيْ «كريدي أغريكول» و«بانكو بي بي إم».

واستقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 648.88 نقطة، بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، في حين تصدَّر قطاع التعدين المكاسب بارتفاعه 1.4 في المائة، مواكباً صعود أسعار المعادن النفيسة، وفق «رويترز».

وقفز سهم «بانكو بي بي إم» بنسبة 9.4 في المائة، بعدما أعلن مصرف «كريدي أغريكول» الفرنسي أنه اقترح دمج وحدته التابعة في إيطاليا مع المصرف الإيطالي، في خطوة من شأنها إنشاء كيان مصرفي موحد يصبح ثالث أكبر مصرف في البلاد.

في المقابل، تراجع سهم المصرف الفرنسي بنسبة 1.4 في المائة.

وارتفع سهم «يونيكريديت» بنسبة 3.6 في المائة، بعدما أعلن المصرف ارتفاع أرباحه، في الربع الثالث، بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين بفارق كبير، كما رفع مستهدَف أرباحه للعام بأكمله، في وقت يستعد فيه لوضع استراتيجية بشأن مصرف «كومرتس بنك». وارتفع سهم المصرف الألماني بنسبة 2.5 في المائة.

وتحركت أسهم شركات التكنولوجيا، مثل «أيكسترون» و«إيه إس إم إل»، بين المكاسب والخسائر المحدودة، بعد تراجعات حادة سجلتها، الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن آفاق الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي.

وأثار تقرير بشأن صِلات مزعومة للرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، بسيدة أعمال صينية متهمة بنقل معلومات إلى بكين، تساؤلات بشأن مستقبل رئيس الشركة الرائدة في صناعة الرقائق.

وتراجع سهم «إنفيديا»، المُدرَج في بورصة فرنكفورت، بنسبة 6 في المائة.

وانخفض سهم شركة «هوختيف» الألمانية للإنشاءات بنسبة 5.3 في المائة، بعدما أعلنت شركة «إيه سي إس»، المساهم الأكبر فيها، أنها لم تدرس إطلاق عرض استحواذ على المجموعة الألمانية.

كما تراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة، مثل «إل في إم إتش» و«بربري»، بأكثر من 2 في المائة لكل منهما، بعدما أظهرت بياناتٌ ضعف طلب المستهلكين في الصين، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي سوق رئيسية للمنتجات الفاخرة الأوروبية.