«باركليز» يفتتح مكتباً في الرياض رغم الاعتداءات الحوثية

يعود بنك «باركليز» البريطاني إلى السوق السعودية بافتتاح مكتب جديد في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، بعد أكثر من عقد على انسحابه منها، في خطوة تعكس استمرار اهتمام المؤسسات المالية العالمية بالفرص الاستثمارية في المملكة، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تفرضها الحرب الإقليمية وتصاعد الاعتداءات الحوثية.
وأعلن البنك، الاثنين، افتتاح مكتبه الجديد، بعد حصوله على ترخيص لمزاولة أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية في المملكة، واستكماله في عام 2025 إجراءات الحصول على ترخيص مقره الإقليمي في الرياض، وفق ما أوردته «بلومبرغ».
وعيّن «باركليز» ماجد الحسون رئيساً تنفيذياً ورئيساً للخدمات المصرفية الاستثمارية في «باركليز كابيتال السعودية»، بحسب بيان البنك.
ويمثل حصول البنك على ترخيص المقر الإقليمي خطوة مهمة في عودته إلى المملكة، في ظل توجه المملكة باستقطاب المؤسسات والشركات الدولية لإنشاء مقارها الإقليمية في الرياض، وربط ذلك باستمرار حصولها على فرص الأعمال والتعاقدات مع الجهات الحكومية.
ويأتي توسع «باركليز» في المملكة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز حضوره في منطقة الشرق الأوسط. وكان الرئيس التنفيذي للبنك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، جايديب خانا، قد قال لـ«بلومبرغ» في أكتوبر (تشرين الأول) إن البنك يراهن بقوة على الفرص المتاحة في المنطقة، مشيراً إلى خططه لتعزيز أعماله في تركيا أيضاً.
وعزز البنك حضوره في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة بالخليج من خلال تعيينات جديدة، كما نقل مصرفياً متخصصاً في أسواق رأس المال من لندن إلى دبي لتولي دور إقليمي أوسع.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) استيفاء شركة «باركليز كابيتال سعودي» متطلبات بدء ممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية، المرخص لها بممارستهما بموجب قرار مجلس الهيئة الصادر في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. ويأتي ذلك استكمالاً لخطوة البنك في أكتوبر 2025، عندما أعلن حصوله على ترخيص مؤقت من الهيئة لمزاولة أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية، تمهيداً لتفعيل أعماله في المملكة.
وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة «باركليز»، سي إس فينكاتاكريشنان، قد أكد في وقت سابق أن السعودية تمثل محوراً أساسياً في استراتيجية نمو البنك بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً عن تطلعه إلى دعم طموحات المملكة في إطار «رؤية 2030».