أرباح «بي إن بي باريبا» تتجاوز التوقعات في الربع الثالث بدعم من الاستثمار المصرفي

أعلن بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، الأربعاء، ارتفاع أرباحه في الربع الثالث متجاوزة توقعات المحللين، بدعم من الأداء القوي لقطاع الاستثمار المصرفي، بالتزامن مع إعلان برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 1.3 مليار يورو (1.45 مليار دولار)، وتقليل البنك من تأثير الارتفاع الحاد في عوائد السندات الحكومية.

وقال البنك إن صافي أرباحه الفصلية ارتفع بنسبة 14 في المائة إلى 3.46 مليار يورو، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت المؤسسة آراءهم، البالغ 3.23 مليار يورو، وفق «رويترز».

وزادت إيرادات أكبر بنك في منطقة اليورو من حيث الأصول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 13.76 مليار يورو، متجاوزة التوقعات بقليل.

وأعلن البنك أنه سيبدأ برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 1.3 مليار يورو في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما حقّق نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (سي إي تي 1)، وهي مقياس رئيسي للقوة المالية، بحلول نهاية يونيو (حزيران)، قبل الموعد المحدد.

وكان محللون في «آر بي سي» قد توقعوا قبل إعلان النتائج أن يقدّم البنك موعد برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 1.2 مليار يورو، بهدف «التعبير عن الثقة بآفاقه المستقبلية».

وتواجه البنوك الفرنسية تحديات إضافية مع الارتفاع الحاد في عوائد السندات السيادية بمنطقة اليورو، ولا سيما في فرنسا، في ظل المخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد، ما أعاد إلى الواجهة القلق بشأن انكشاف المصارف على الديون الحكومية.

وأوضح «بي إن بي باريبا» أن تعرضه لسندات الحكومة الفرنسية محدود، إذ بلغ نحو 19 مليار يورو في نهاية سبتمبر (أيلول)، مشيراً إلى أن فرنسا أسهمت بأقل من 10 في المائة من أرباحه قبل الضرائب في العام الماضي.

وقالت «جي بي مورغان» إن المشهد السياسي والاقتصادي لا يزال صعباً، وإن تقلبات فروق العوائد في أسواق السندات تضغط على البنوك الفرنسية، لكنها أبقت «بي إن بي باريبا» خيارها المُفضّل بين المصارف الفرنسية.

موسم نتائج حافل للبنوك الأوروبية

يعلن «بي إن بي باريبا» نتائجه بالتزامن مع مجموعة من البنوك الأوروبية هذا الأسبوع، وسط متابعة المستثمرين مدى قدرة المصارف على الحفاظ على مستويات الأرباح القياسية التي سجلتها مؤخراً.

وكان «إتش إس بي سي» قد خيّب آمال المستثمرين الثلاثاء بسبب ضعف نمو الإيرادات، ما دفع أسهمه إلى التراجع بنسبة 5 في المائة، في حين رفع منافسه «ستاندرد تشارترد» مستهدفات الربحية عقب إعلانه أرباحاً تجاوزت التوقعات.

وسجل «يو بي إس» نتائج جاءت متماشية إجمالاً مع التوقعات، بينما تجاوز كل من «سانتاندير» الإسباني و«دويتشه بنك» الألماني تقديرات المحللين.

قفزة في تداول الأسهم

للفصل الثاني على التوالي، استفاد «بي إن بي باريبا» من ارتفاع قياسي في إيرادات تداول الأسهم والخدمات الرئيسية المرتبطة بها. وقفزت هذه الإيرادات بنسبة 50 في المائة على أساس سنوي، متجاوزة متوسط الزيادة البالغ 37 في المائة لدى أكبر خمسة بنوك أميركية، وفق حسابات «رويترز» استناداً إلى إفصاحات الشركات.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية لوحدة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي، وهي وحدة عزّز الرئيس التنفيذي جان لوران بونافي دورها المحوري في استراتيجية البنك.

في المقابل، استقرت إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع، في ظل ضعف واسع النطاق شهدته أنشطة الدخل الثابت في القطاع خلال الربع الثالث.

أما أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد فارتفعت إيراداتها بنسبة 4 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة.