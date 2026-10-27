مؤشر السوق السعودية يرتفع 1.5 % في مستهل تداولات الثلاثاء

افتتحت السوق السعودية الرئيسية «تاسي» تداولات الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 1.5 في المائة، ليصعد المؤشر إلى 9909 نقاط، مواصلاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، بعد موجة هبوط دفعته إلى أدنى مستوياته منذ عام 2021.

وتصدَّر سهم «البحر الأحمر» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 9.96 في المائة ليصل إلى 17.45 ريال، تلاه سهم «الأسماك» مرتفعاً بنسبة 9.83 في المائة إلى 53.75 ريال.

كما صعد سهم «شمس» بنسبة 8.32 في المائة إلى 10.42 ريال، وسهم «رسن» بنسبة 8.17 في المائة إلى 133.70 ريال، بينما ارتفع سهم «تبوك الزراعية» بنسبة 7.58 في المائة إلى 33.50 ريال.

وفي الأسهم القيادية، واصل سهم «أرامكو السعودية» الارتفاع بنسبة 0.55 في المائة إلى 25.74 ريال.