الأسهم الكورية تستقر بدعم مكاسب شركات الرقائق

استقرت الأسهم الكورية الجنوبية في تعاملات، يوم الثلاثاء، مع موازنة مكاسب أسهم شركات الرقائق خسائر قطاعات أخرى، بينما يترقب المستثمرون بيانات التجارة المحلية ونتائج شركة «ميكرون تكنولوجي» للحصول على مؤشرات بشأن الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وتراجع مؤشر «كوسبي» 5.34 نقطة، أو 0.08 في المائة، إلى 6884.40 نقطة بحلول الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش.

وارتفع سهم «سامسونغ إلكترونكس» 1.76 في المائة، فيما زاد سهم «إس كيه هاينكس» 0.51 في المائة، مدفوعين بتوقعات استمرار قوة الطلب على الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال مسؤول تنفيذي في «سامسونغ» إن رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) يُتوقع أن تمثل نحو 30 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية لرقائق الذاكرة الديناميكية (DRAM) لدى شركات تصنيع الرقائق العام المقبل، ارتفاعاً من نحو 20 في المائة حالياً.

وينتظر المستثمرون بيانات التجارة الكورية لشهر سبتمبر (أيلول)، إلى جانب نتائج «ميكرون» في وقت لاحق من الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات إضافية على الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن صادرات كوريا الجنوبية يُرجح أن ترتفع للشهر السادس عشر على التوالي في سبتمبر (أيلول)، مدعومة بالطلب على الرقائق المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وإن كان معدل النمو متوقعاً أن يتباطأ بسبب انخفاض عدد أيام العمل.

وفي المقابل، تراجعت معظم الأسهم القيادية الأخرى. وانخفض سهم شركة «إل جي إنرجي سوليوشن» لصناعة البطاريات 3.16 في المائة، فيما تراجع سهما «هيونداي موتور» و«كيا» 1.55 و2.47 في المائة على التوالي.

كما انخفض سهم شركة «بوسكو هولدنغز» للصلب 3 في المائة، بينما تراجع سهم «سامسونغ بايولوجيكس» 2.36 في المائة.

ومن بين 907 أسهم جرى تداولها، ارتفع 162 سهماً مقابل تراجع 702 سهماً، في حين سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات للأسهم بقيمة 941.8 مليار وون (692.5 مليون دولار).

وعلى صعيد سوق الصرف، تراجع الوون الكوري 0.04 في المائة إلى 1360.4 وون للدولار، مقارنة بـ1359.9 وون في الإغلاق السابق.

وفي سوق السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات، الأكثر تداولاً، 1.6 نقطة أساس إلى 4.094 في المائة، فيما تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات 2.2 نقطة أساس إلى 4.522 في المائة.