النحاس يحوم دون المستوى القياسي مع ازدياد المخزونات في الولايات المتحدة

انخفض سعر النحاس، يوم الأربعاء، دون أعلى مستوى قياسي له، مع استمرار تراكم المخزونات في الولايات المتحدة، تحسباً لفرض تعريفة جمركية محتملة على واردات النحاس المكرر، ما قد يؤدي إلى شح الإمدادات بالأسواق الأخرى.

وتراجع سعر النحاس القياسي لأجَل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.55 في المائة إلى 14628 دولاراً للطن المتري، بحلول الساعة 02:45 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 14779 دولاراً للطن، يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة 0.44 في المائة إلى 110740 يواناً (16.509.38 دولار) للطن.

وواصلت مخزونات النحاس في بورصة «كومكس» ارتفاعها، لتصل إلى 797.275 طن قصير، أو ما يعادل 723.275 طن متري، حتى يوم الثلاثاء.

ويتوقع بعض المحللين، الآن، أن تصل أسعار النحاس إلى مستوى 15000 دولار للطن، للمرة الأولى، هذا الأسبوع.

وقالت شركة «آي إن جي»، في مذكرة، يوم الأربعاء: «يبدو أن الارتفاع مدفوع، بشكل متزايد، بالسياسات»، مضيفةً أن الأسعار قد تشهد تصحيحاً حاداً إذا جرى تأجيل فرض الرسوم الجمركية أو استبعادها، في ظل استمرار ضعف الطلب.

ويوم الثلاثاء، قدّرت ناتالي سكوت-غراي، كبيرة محللي المعادن بشركة الوساطة «ستون إكس»، أن أكثر من 1.2 مليون طن متري من النحاس دخلت الولايات المتحدة منذ أن بدأت واشنطن تحقيقها، بموجب المادة 232، بشأن النحاس، في فبراير (شباط) من العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض المخزونات المتاحة خارج الولايات المتحدة إلى «مستويات تاريخية منخفضة».

كما ازدادت مراكز المستثمرين في النحاس. وقالت سكوت-غراي إن مراكز الشراء في بورصة «كومكس» اقتربت من أعلى مستوياتها في نحو خمس سنوات.

وارتفع سعر النحاس في بورصة «كومكس» بنسبة 2.11 في المائة، يوم الثلاثاء، مواصلاً اتجاهه الصعودي منذ يوليو (تموز) الماضي.

وفي الصين، أكبر مستهلك للنحاس في العالم، تسارع تضخم أسعار المنتجين في أغسطس (آب) الماضي، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة، في حين ظل الطلب المحلي الأساسي ضعيفاً.

وارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع 3.5 في المائة خلال يوليو، بينما تسارع التضخم الاستهلاكي إلى 0.8 في المائة، من 0.5 في المائة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن، انخفض سعر الألمنيوم بنسبة 0.25 في المائة، والزنك 0.56 في المائة، والرصاص 0.16 في المائة، والنيكل 1.08 في المائة، والقصدير 0.11 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.49 في المائة، والزنك 0.04 في المائة، والرصاص 0.50 في المائة، بينما انخفض النيكل بنسبة 0.23 في المائة، والقصدير 0.3 في المائة.