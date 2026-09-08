«غولدمان ساكس»: تدفقات المنتجات النفطية عبر «هرمز» تهوي إلى 35 % من مستويات ما قبل الحرب

قال مسؤول تنفيذي في «غولدمان ساكس»، الثلاثاء، إن تدفقات المنتجات النفطية من مضيق «هرمز» بلغت 35 في المائة من مستويات ما قبل الحرب، مقارنة بـ70 في المائة بالنسبة للنفط الخام.
وأوضح دان ستروفين، الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية في «غولدمان ساكس»، خلال مؤتمر «أبيك»، دون تحديد كميات دقيقة، أن «صدمة الإمدادات في الشرق الأوسط أكبر بالنسبة للمنتجات النفطية منها بالنسبة للنفط الخام، لا سيما بالنسبة للمنتجات الثقيلة مثل الديزل».
وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة «كبلر» أن نحو 2.2 مليون برميل يومياً من المنتجات المكررة، مثل الديزل والبنزين ووقود الطائرات والنفتا، تم شحنها من الشرق الأوسط عبر مضيق «هرمز»، العام الماضي، بينما بلغت كميات النفط الخام 14.95 مليون برميل يومياً.
وتباطأت حركة الملاحة عبر مضيق «هرمز» هذا الأسبوع بعد أن هددت إيران، الاثنين، بالرد على أي هجمات أميركية جديدة.
وأظهرت بيانات لشركة «كبلر»، الثلاثاء، أن عدد سفن الشحن التي مرت عبر مضيق «هرمز» تراجع إلى 7 سفن، الاثنين، مقابل 8 سفن في اليوم السابق.
وتواجه المنتجات النفطية شحاً كبيراً في المعروض؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسبة تفوق صعود النفط الخام؛ ما أدى إلى أزمة في الديزل والسولار ووقود الطائرات في بعض الدول أبرزها روسيا.