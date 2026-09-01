شركة نرويجية تستحوذ على «كابريكورن إنرجي» البريطانية مقابل 396 مليون دولار

أعلنت شركة النفط النرويجية «دي إن أو (DNO)» موافقتها على شراء شركة «كابريكورن» البريطانية مقابل 396 مليون دولار، متفوقةً بذلك على منافستها «جينيل إنرجي».

وستعرض «DNO»، التي تركز على كردستان، 5.214 دولار نقداً لكل سهم من أسهم «كابريكورن»، وهو سعر أعلى من عرض «جينيل» البالغ 4.74 دولار للسهم الواحد الذي قدمته في يوليو (تموز).

وأعلن مجلس إدارة «كابريكورن»، الثلاثاء، أنه سيوصي المساهمين بعرض «DNO» الأفضل، متراجعاً بذلك عن دعمه لعرض «جينيل» البالغ 360 مليون دولار.

يأتي اهتمام «DNO» بشركة «كابريكورن»، التي تركز على مصر، بعد أسابيع من رفض محاولتها شراء «جينيل»، التي تعمل معها في إقليم كردستان العراق، بسبب مخاوف من انخفاض قيمة الشركة.

وتتسارع وتيرة إبرام الصفقات بين شركات النفط العاملة في الشرق الأوسط، إذ مكّن الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ اندلاع حرب إيران في فبراير (شباط) بعض شركات الطاقة التي تركز على المنطقة من السعي وراء عمليات الاندماج والاستحواذ.

وقد حظيت شركة «كابريكورن» باهتمام كبير للاستحواذ عليها لعدة أشهر، بما في ذلك من مجموعة «كافاني» السعودية الخاصة وشركة «ساموس» للاستثمار المباشر، قبل أن تنسحبا من المفاوضات.