لا تغير في حركة سفن البضائع بمضيق هرمز

أظهرت بيانات أولية لتتبع السفن صادرة اليوم، الثلاثاء، أنه لم يطرأ تغيير يذكر على عدد السفن العابرة لمضيق هرمز أمس الاثنين مقارنة بيومي السبت، والأحد، إذ استقر في حدود خمس سفن، وهو أقل من المتوسط لعشرة أيام، والذي بلغ نحو 14 سفينة.

وأظهرت بيانات «كبلر» أن أربعاً من هذه السفن دخلت المضيق، وخرجت واحدة.

ولا تحتسب السفن التي تعبر المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها ضمن هذا العدد.

وأشارت البيانات إلى أنه لم تكن هناك أي ناقلات سوائل بين السفن التي عبرت الممر المائي يوم الاثنين.

ومن بين السفن التي دخلت المضيق، كانت إحداها ناقلة غاز صغيرة فارغة وصلت عبر الطريق الإيراني. أما السفن الثلاث الأخرى فكانت سفن شحن جافة محملة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات «كبلر» أن عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أيام عند 27 سفينة، منها 14 سفينة دخلت، و13 خرجت.

وأظهرت البيانات أن خمساً من عمليات عبور السفن البالغ عددها 27 كانت لناقلات نفط خام بحجم «أفراماكس»، أو «سويزماكس».

ولم تكن أي من السفن التي دخلت أو خرجت ناقلات نفط خام عملاقة، أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال.