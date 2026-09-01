النفط يتجاوز 91 دولاراً مع عودة مخاطر الإمدادات من الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار في التعاملات الآسيوية الثلاثاء، مع تجدد المخاوف من اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط، بعد استئناف المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تزداد فيه المخاطر المحيطة بحركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وصعد خام برنت 1.05 دولار، أو 1.2 في المائة، إلى 91.54 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.27 دولار، أو 1.5 في المائة، إلى 87.03 دولار. وكانت الأسعار قد قفزت في الجلسة السابقة بنحو 2.7 في المائة لـ«برنت»، و2.8 في المائة للخام الأميركي.

وتجددت المخاوف من تعرّض البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج لأضرار، فضلاً عن احتمال زيادة اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز الذي كانت تمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن عدد سفن البضائع الظاهرة التي عبرت المضيق، الاثنين، بلغ خمس سفن يومياً، مقابل متوسط 14 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة، ولم تكن أي منها ناقلة نفط.

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة أبلغت عن تعرضها لثلاثة مقذوفات في أثناء مغادرتها مضيق هرمز، من دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية.

وتتزامن هذه التطورات مع تراجع مخزونات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي بنحو 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 286.6 مليون برميل، ما يقلّص أحد هوامش الأمان التي تعتمد عليها سوق النفط العالمية.

ويرى محللو «إيه إن زد» أن تدفقات النفط عبر «هرمز»، رغم استمرارها، لا تزال دون مستويات ما قبل الصراع، فيما بدأت المخزونات العالمية التي دعّمت السوق خلال الفترة الماضية في التراجع.

وحسب استطلاع أجرته «رويترز» في أغسطس (آب)، يتوقع محللون بقاء أسعار النفط فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل خلال 2026، مع استمرار اضطرابات الشحن.