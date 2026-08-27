الذهب يرتفع وسط ترقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الخميس، مع استمرار المخاوف من تراجع قيمة العملات، فيما تحولت أنظار المستثمرين إلى التصريحات المرتقبة بشدة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفين وارش، هذا الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 4630.09 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:32 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 في المائة إلى 4685.50 دولار.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لدى «أواندا»، إن المخاوف من تراجع قيمة الدولار، إلى جانب القلق بشأن عجز الموازنة الأميركية، تظل داعمة للذهب على المدى المتوسط.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 5 في المائة الأسبوع الماضي، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية توسيع مشترياتها من السندات القديمة طويلة الأجل، وهو ما أثار مخاوف بشأن تراجع قيمة الدولار.

وتترقب الأسواق تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفين وارش، خلال الندوة السنوية للبنك المركزي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، وسط توقعات بأن تقدم مزيداً من المؤشرات بشأن اتجاه السياسة النقدية.

وقال وونغ: «ينتظر السوق الخطاب للحصول على وضوح أكبر بشأن كيفية تعامل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع المشهد الاقتصادي الراهن. وإذا لم يقدم وارش توجيهات محددة بشأن مسار السياسة النقدية مستقبلاً، فمن المرجح أن تظل توقعات السوق الحالية بشأن رفع أسعار الفائدة دون تغيير يُذكر».

وتُسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 36.5 في المائة لرفع أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول)، بينما تصل احتمالات الرفع بحلول ديسمبر (كانون الأول) إلى 72.7 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء أن التضخم السنوي في الولايات المتحدة ظل دون تغيير على نحو غير متوقع في يوليو (تموز)، وبمستوى أعلى بكثير من مستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، وذلك للشهر الخامس والستين على التوالي.

ومن المرجح أن يؤدي توقف التضخم عن التراجع من ذروة سجلها مؤخراً بفعل الحرب على إيران إلى زيادة حدة النقاش داخل البنك المركزي بشأن ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.

ويُنظر إلى الذهب باعتباره أداة تحوط في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل من جاذبيته، نظراً إلى أن الذهب لا يدر عائداً.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، من المقرر أن يزور رئيس الوزراء القطري طهران لإعادة إطلاق الجهود الدبلوماسية، بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بشأن تعهد واشنطن بتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران من خلال استهداف شركائها التجاريين بالعقوبات.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 في المائة إلى 69.28 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.1 في المائة إلى 1848.57 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1334.49 دولار.