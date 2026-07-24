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الاقتصاد

ارتفاع أسبوعي يتجاوز 10 في المائة لأسعار النفط وسط تصعيد في الشرق الأوسط

مع امتداد السخونة من هرمز إلى البحر الأحمر

سفن في مضيق هرمز (رويترز)
سفن في مضيق هرمز (رويترز)
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ارتفاع أسبوعي يتجاوز 10 في المائة لأسعار النفط وسط تصعيد في الشرق الأوسط

سفن في مضيق هرمز (رويترز)
سفن في مضيق هرمز (رويترز)

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط، يوم الجمعة، لكنها كانت لا تزال متجهة نحو مكاسب أسبوعية كبيرة بسبب المخاوف من تعطل تدفقات الطاقة في البحر الأحمر، ومخاوف من مزيد من التصعيد في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، أو 1.11 في المائة، لتصل إلى 99.55 دولار للبرميل عند الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، بعد أن استقرت مرتفعة بنسبة 7 في المائة فوق 100 دولار في الجلسة السابقة لأول مرة منذ مايو (أيار)، وذلك بعد أن أعلن الحوثيون الموالون لإيران أنهم هاجموا ناقلات نفط في البحر الأحمر.

وحافظ العقد على مساره نحو ارتفاع بنسبة 13 في المائة هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط بمقدار 1.12 دولار، أي بنسبة 1.21 في المائة، لتصل إلى 91.06 دولار للبرميل، في مسارها نحو ارتفاع أسبوعي بنسبة 10.4 في المائة. وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة يوم الجمعة: «إن اضطرابات الإمداد المحتملة التي تواجه السوق حالياً أكبر من أي وقت مضى خلال الحرب. فليس تدفق النفط عبر مضيق هرمز قد توقف تقريباً فحسب، بل هناك مخاطر واضحة على تدفقات النفط من البحر الأحمر». وأضافوا: «إن التصعيد الإضافي في الخليج والمخاوف من اتساع رقعة الصراع يعرضان كمية كبيرة من إمدادات النفط للخطر».وانخفض عدد ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز إلى ناقلة واحدة فقط يوم الخميس، وهو أدنى مستوى لها منذ 7 مايو، وفقاً لبيانات تتبع السفن من شركة «كبلر» للتحليلات. ويُسيطر ممر باب المندب الملاحي على الوصول من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي، ويُعدّ ثاني أهم ممر مائي للنفط بعد مضيق هرمز.وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«محاسبة إيران» على أي هجمات أخرى. وكانت إيران تضغط على الحوثيين لإغلاق باب المندب، بوابة البحر الأحمر، إذا واصلت الولايات المتحدة مهاجمة البنية التحتية للطاقة الإيرانية، وذلك بعد انهيار الهدنة المؤقتة بين البلدين قبل أسبوعين.وفي يوم الخميس أيضاً، أعلنت وزارة الطاقة الكازاخستانية أن شركات النفط خفضت الإنتاج مؤقتاً بعد أن أجبرت هجمات يُشتبه في أنها بطائرات مسيرة أوكرانية على إغلاق ميناء التصدير الرئيسي في البلاد على البحر الأسود.وأفادت مصادر في قطاع النفط والغاز، يوم الثلاثاء الماضي، بأن اتحاد خط أنابيب بحر قزوين أوقف استقبال النفط من كازاخستان بعد تعليق عمليات الشحن بسبب هجمات استهدفت ناقلات النفط في المحطة. ويُغطي هذا الخط نحو 2 في المائة من إمدادات النفط الخام العالمية اليومية.ولم تُحدد وزارة الطاقة الكازاخستانية حجم تخفيضات الإنتاج، إلا أن أحد المصادر ذكر أن أكبر حقول النفط في البلاد قد خفض إنتاجه بأكثر من النصف.

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