«سي إم إيه سي جي إم» تفرض رسوماً طارئة مع تجدد التوترات في مضيق هرمز

أعلنت شركة الشحن الفرنسية «سي إم إيه سي جي إم» أنها ستفرض رسوماً إضافية طارئة على الوقود، بدءاً من الأول من أغسطس (آب)، بسبب تجدد التصعيد في مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الوقود.

وقالت الشركة، في إشعار نشرته على موقعها الإلكتروني، إن «التصعيد المتجدد للأعمال العدائية في مضيق هرمز خلال الأيام الماضية أدى إلى ارتفاع حاد جديد في أسعار الوقود، ما بدد الانخفاض الذي شهدته خلال الأسابيع الأخيرة».

وأضافت: «نتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف وقود السفن بشكل كبير عبر جميع المناطق وخطوط الملاحة، مما أثر في التكلفة الإجمالية للنقل البحري».

وأوضحت الشركة أن الرسوم الإضافية الجديدة ستتراوح بين 65 و165 دولاراً للحاوية الواحدة، وستظل سارية حتى إشعار آخر.