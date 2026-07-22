الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين مع تصاعد التوترات

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، يوم الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء فنية، في وقت قيَّم فيه المستثمرون اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وترقبوا اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6 في المائة إلى 4139.64 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:07 بتوقيت غرينيتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ السابع من يوليو (تموز). كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) 1.7 في المائة إلى 4144.20 دولار للأوقية.

وساهم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في رفع أسعار النفط وتعزيز المخاوف بشأن التضخم، مما عزز توقعات تشديد السياسة النقدية، وهو ما كان قد دفع الذهب الأسبوع الماضي إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل يونيو (حزيران).

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»: «عاد المشترون إلى السوق بحثاً عن فرص شراء عند مستويات جذابة بعد التراجع الأخير، كما أن الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران تدعم أيضاً تحركات الأسعار».

وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز» يوم الاثنين، إن طهران تلقت مقترحاً من الوسطاء لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، في محاولة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الموقع في يونيو. كما زار وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، باكستان، التي تضطلع بدور الوساطة، وطلب من إسلام آباد مواصلة جهودها.

وفي سياق السياسة النقدية، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيُبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير حتى نهاية عام 2026. ووصف غالبية المشاركين في سؤال منفصل بشأن احتمال رفع الفائدة خلال العام الحالي هذا الاحتمال بأنه «مرتفع»، في تحول عن الشهر الماضي عندما اعتبر معظمهم أن احتماله «منخفض».

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائداً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 في المائة إلى 59.87 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ العاشر من يوليو.

كما صعد البلاتين 2.4 في المائة إلى 1667.22 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 3.0 في المائة إلى 1320.75 دولار للأوقية.