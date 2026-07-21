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الاقتصاد

«الدريس» السعودية ترفع أرباحها 28 % إلى 33 مليون دولار في الربع الثاني

إحدى المحطات التابعة لـ«الدريس» في السعودية (المركز الإعلامي للشركة)
إحدى المحطات التابعة لـ«الدريس» في السعودية (المركز الإعلامي للشركة)
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«الدريس» السعودية ترفع أرباحها 28 % إلى 33 مليون دولار في الربع الثاني

إحدى المحطات التابعة لـ«الدريس» في السعودية (المركز الإعلامي للشركة)
إحدى المحطات التابعة لـ«الدريس» في السعودية (المركز الإعلامي للشركة)

أعلنت شركة «الدريس للخدمات البترولية والنقليات» (الدريس) ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 28.1 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2026، لتبلغ 124 مليون ريال (33 مليون دولار)، مقارنة بـ96.7 مليون ريال (25.8 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 12.5 في المائة مقارنة بـ110.1 مليون ريال (29.4 مليون دولار) المسجلة في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت «الدريس»، في بيان نُشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن نمو الأرباح على أساس سنوي يعود إلى ارتفاع مبيعات قطاعَي «ناقل» و«بترول»، وزيادة الإيرادات الأخرى، وعوائد الاستثمار في الصكوك، وانخفاض مصروفات البيع والتسويق، وذلك رغم تراجع إيرادات الودائع البنكية، وتسجيل خسائر من الاستثمار في المشروع المشترك، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وتكاليف التمويل.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 7.33 مليار ريال (1.95 مليار دولار)، مقارنة مع 6.21 مليار ريال (1.66 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعة بالتوسع في عدد المحطات وزيادة عدد الشاحنات.

وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 18.4 في المائة ليبلغ 234.1 مليون ريال (62.4 مليون دولار)، مقارنة مع 197.7 مليون ريال (52.7 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما نمت الإيرادات خلال النصف الأول بنسبة 17.6 في المائة إلى 14.16 مليار ريال (3.78 مليار دولار)، مقارنة مع 12.04 مليار ريال (3.21 مليار دولار) في الفترة الموازية من العام الماضي.

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