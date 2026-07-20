تراجع إنتاج الألمنيوم عالمياً 1.5 % على أساس سنوي في يونيو

أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الدولي للألمنيوم، يوم الاثنين، أن الإنتاج العالمي انخفض في يونيو (حزيران)، بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي إلى 5.98 مليون طن مع انخفاض الإنتاج من منطقة الخليج بمقدار الثلث.

وتعرض مصهران في منطقة الخليج، التي يمثل إنتاجها نحو 9 في المائة من الطاقة الإنتاجية العالمية للألمنيوم، لهجوم إيراني في أواخر مارس (آذار) في إطار الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مما منعهما من الشحن إلى أسواق التصدير عبر القنوات المعتادة.

وقال المعهد إن إنتاج الخليج بلغ 332 ألف طن في يونيو، بانخفاض عن 507 آلاف طن قبل عام.

وعلى أساس يومي، استقر إنتاج المنطقة عند 11 ألف طن مقارنةً بمايو (أيار)، لكنه لا يزال أقل من مستوى الأساس قبل الحرب البالغ 17800 طن.

وأعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، هذا الشهر، أنها تستأنف الإنتاج في مصهر الطويلة بأبوظبي بوتيرة أسرع من المتوقع بعد إغلاقه الطارئ في مارس، لكنها أشارت إلى أن العودة إلى المستويات السابقة قد تستغرق عاماً كاملاً.

وعلى الصعيد العالمي، ذكر المعهد أن متوسط الإنتاج اليومي من الألمنيوم بلغ الشهر الماضي 199300 طن، بزيادة قدرها 0.3 في المائة عن مايو الذي شهد احتساب يوم إضافي.