«سومو» العراقية تسعى لشراء شحنات من زيت الغاز لأول مرة منذ أكثر من عام

تسعى شركة «سومو» العراقية لشراء شحنات من زيت الغاز، لشهريْ أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين، عبر مناقصة فورية، في أول خطوة من نوعها منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وفق ما نقلت «رويترز» عن وثيقة، يوم الاثنين.

وزيت الغاز (GasOil) هو أحد مشتقات النفط الخام، وهو عبارة عن سائل هيدروكربوني مقطّر يقع في نطاق الغليان واللزوجة بين الكيروسين وزيت التشحيم، ويُعرف في كثير من الدول باسم الديزل الأحمر (Red Diesel) أو السولار، ويستخدم كوقود أساسي للمركبات والمُعدات الثقيلة، وكذلك في أنظمة التدفئة.

وتعتزم شركة «سومو» المملوكة للدولة شراء 127.5 ألف طن متري (949.875 ألف برميل) من زيت الغاز، بنسبة كبريت 2500 جزء في المليون، على أن يجري تحميل الشحنة الأولى البالغة 40 ألف طن، بحلول الأول من أغسطس المقبل، وفقاً للوثيقة.

ويُغلق باب تقديم العروض في 22 يوليو (يوم الأربعاء المقبل)، وتكون العروض سارية لمدة 20 يوماً.

وأفادت مصادر تجارية، وفقاً لـ«رويترز»، بأن شركة تسويق النفط العراقية «سومو» سعت، في يناير الماضي، إلى بيع كميات محددة الأجل من زيت الغاز، بنسبة كبريت منخفضة، على أن يجري تحميلها، خلال الفترة من فبراير (شباط) إلى أبريل (نيسان) من ميناءي خور الزبير أو أم قصر.

وقد بدأ العراق تشغيل مصفاة كربلاء الجديدة في عام 2023.