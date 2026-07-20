أرباح «بنك البلاد» السعودي ترتفع إلى 407 ملايين دولار في النصف الأول

سجل «بنك البلاد» نمواً في صافي أرباحه خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 4.18 في المائة، ليبلغ 1.527 مليار ريال (نحو 407.3 مليون دولار)، مقارنة بـ1.466 مليار ريال (390.96 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية الأولية الصادرة عن البنك على السوق المالية السعودية (تداول)، نمو صافي أرباح الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.36 في المائة ليصل إلى 791.6 مليون ريال (211.09 مليون دولار)، مقارنة بـ765.8 مليون ريال (204.21 مليون دولار) للربع المماثل من عام 2025، بدعم مباشر من ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

نمو الدخل العملياتي والتنويع الاستثماري

وأرجع البنك ارتفاع صافي الأرباح للنصف الأول إلى نمو إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.58 في المائة ليبلغ 3.142 مليار ريال (837.97 مليون دولار)، نتيجة ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ودخل العمليات الأخرى، فضلاً عن صافي المكاسب من القيمة العادلة للأدوات المالية.

وقد قابل ذلك ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.46 في المائة لتبلغ 1.312 مليار ريال (349.94 مليون دولار)، يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الرواتب والاستهلاك.

توسع قوي في المركز المالي والودائع

وعلى مستوى المركز المالي، حقق البنك نمواً ملحوظاً في إجمالي موجوداته بنسبة 15.17 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) لتصل إلى 186.478 مليار ريال (نحو 49.727 مليار دولار)، مقارنة بـ161.902 مليار ريال (43.173 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وشهدت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) توسعاً بنسبة 15.32 في المائة لتبلغ 133.418 مليار ريال (35.578 مليار دولار)، بينما قفزت ودائع العملاء بنسبة 18.76 في المائة لتستقر عند 147.187 مليار ريال (39.250 مليار دولار)، مما يعكس ثقة القاعدة العملاء والتوسع التشغيلي للبنك. كما ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 14.51 في المائة لتصل إلى 23.769 مليار ريال (6.338 مليار دولار).

مخصصات الائتمان وربحية السهم

وعلى صعيد المخصصات، ارتفع إجمالي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للنصف الأول بنسبة 25.17 في المائة ليبلغ 127.3 مليون ريال (33.94 مليون دولار). غير أن مخصصات الربع الثاني وحدها شهدت انخفاضاً بنسبة 21.95 في المائة مقارنة بالربع السابق (الربع الأول 2026) لتستقر عند 55.8 مليون ريال (14.88 مليون دولار)، نتيجة لتحسن وتكوين المحفظة التمويلية.

وسجلت ربحية السهم للفترة الحالية 0.97 ريال (0.26 دولار)، مقارنة بـ0.98 ريال للفترة المماثلة، والتي تم احتسابها بقسمة صافي دخل الفترة بعد الزكاة وخصم تكاليف صكوك الشريحة الأولى على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة البالغ 1.485 مليون سهم.