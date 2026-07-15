الذهب يتراجع مع صعود النفط وتزايد المخاوف التضخم

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، بعد مكاسب تجاوزت 2 في المائة في الجلسة السابقة، إذ عزز ارتفاع أسعار النفط المخاوف من عودة الضغوط التضخمية واستمرار أسعار الفائدة الأميركية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مما ضغط على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 4035.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 0.7 في المائة إلى 4042.20 دولار للأوقية.

وكان الذهب قد قفز بأكثر من 2 في المائة، الثلاثاء، ليلامس 4100.49 دولار للأوقية، مرتداً من أدنى مستوياته في أسبوعين، بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة خلال يونيو (حزيران) بأكثر من المتوقع، مدفوعاً بتراجع أسعار الطاقة.

إلا أن أسعار النفط واصلت مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، ولوّح باستهداف محطات الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات، في أحدث تصعيد أميركي للصراع.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لدى «أواندا»: «أعتقد أن السوق بدأ يتجاوز بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، باعتبارها تعكس الماضي أكثر مما تستشرف المستقبل. استمرار ترمب في فرض الحصار على السفن الخارجة من مضيق هرمز يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وهو ما يزيد الضغوط على الذهب».

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط يغذي المخاوف بشأن التضخم ويعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ورغم أن الذهب يعد تقليدياً أداة للتحوط من التضخم، فإنه يفقد جزءاً من جاذبيته في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة، لكونه لا يحقق عائداً.

وفي السياق نفسه، رحب مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ببيانات التضخم الهادئة لشهر يونيو، لكنهم أكدوا الحاجة إلى مزيد من القراءات الإيجابية قبل الاقتناع بأن ضغوط الأسعار تتراجع بصورة مستدامة.

ويترقب المستثمرون في وقت لاحق من الأربعاء صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن توفر مؤشرات إضافية بشأن اتجاه التضخم.

وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتعاملين باتوا يرجحون بنسبة 58 في المائة رفع أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال سبتمبر (أيلول)، مقارنة مع 76 في المائة قبل صدور بيانات التضخم، فيما لا تزال الأسواق تسعر احتمالاً يقارب 80 في المائة لرفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المائة إلى 58.48 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.2 في المائة إلى 1635.56 دولار، وصعد البلاديوم بالنسبة نفسها إلى 1307.11 دولار للأوقية.