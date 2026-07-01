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الاقتصاد

«سبكيم» تبدأ الإنتاج التجريبي لتوسعة مصنع تكسير الإيثيلين

جناح «سبكيم» بأحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «سبكيم» بأحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«سبكيم» تبدأ الإنتاج التجريبي لتوسعة مصنع تكسير الإيثيلين

جناح «سبكيم» بأحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «سبكيم» بأحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)

بدأت شركة «الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)» الإنتاج التجريبي لمشروع توسعة مصنع تكسير الإيثيلين في «الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين»، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع، وفق إفصاح الشركة على منصة «تداول».

ويعد المشروع أحد المشاريع المشتركة لشركة «التصنيع والصحراء للأوليفينات»، التي تمتلك فيها شركة «الصحراء للبتروكيماويات» حصة تبلغ 32.55 في المائة.

وكانت «سبكيم» قد أرست في ديسمبر (كانون الأول) 2023 عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء والتوسعة على شركة «SGC - eTEC» بقيمة 500 مليون دولار، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع تكسير الإيثيلين بنحو 18 في المائة.

وقالت الشركة إن المشروع دخل مرحلة التشغيل التجريبي عقب استكمال الأعمال الإنشائية، وذلك ضمن الجدول الزمني المعلن سابقاً، الذي كان يستهدف بدء الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2026، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالمشروع في حينها.

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الاقتصاد

البنوك الألمانية ترفض مقترحاً برفع «المركزي» الأوروبي الحد الأدنى للاحتياطيات

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
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  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

البنوك الألمانية ترفض مقترحاً برفع «المركزي» الأوروبي الحد الأدنى للاحتياطيات

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

رفضت رابطة كبرى للبنوك الألمانية، الأربعاء، رفضاً قاطعاً احتمالات زيادة البنك المركزي الأوروبي لنسبة النقد التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي في الحسابات غير المدرة للدخل.

كانت «رويترز» قد ذكرت يوم الثلاثاء، أن البنك المركزي الأوروبي يدرس مضاعفة نسبة الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي في هذه الحسابات، وهي خطوة من شأنها خفض فاتورة أسعار الفائدة للبنك المركزي نفسه، والتخفيف من الآثار الجانبية لجهوده في مكافحة التضخم.

لكن هاينر هيركنهوف، الرئيس التنفيذي لرابطة البنوك الألمانية، قال إن فرض متطلبات أكثر صرامة سيفاقم، ما يعد في جوهره، ضريبة على البنوك الأوروبية، مما سيؤدي إلى «تخلفها أكثر في المنافسة العالمية».

وقال في بيان وفقاً لوكالة «رويترز»: «سيؤدي ذلك إلى تجميد سيولة إضافية، وإضعاف ربحية المؤسسات، وتقليص نطاق استثماراتها وإقراضها».

وأفادت مصادر لـ«رويترز»، بأن الزيادة المحتملة، التي يناقشها صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، سترفع الحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي من 1 إلى 2 في المائة من ودائع عملاء البنوك وبعض أشكال التمويل الأخرى.

وقال هيركنهوف: «في ظل تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، تحتاج أوروبا إلى بنوك قوية، لا إلى مزيد من العوائق التنافسية».

ومن المتوقع صدور قرار بشأن هذه الخطوة المحتملة، التي لم يناقشها مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي رسمياً، بحلول الخريف. وأشارت المصادر إلى أن النقاش داخل البنك المركزي الأوروبي لا يزال في مراحله الأولى.

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البنك المركزي الاتحاد الأوروبي برلين ألمانيا الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد

السوق السعودية ترتفع 0.5 % بدعم الأسهم القيادية

رجل يسير أمام لافتة «تداول» (أ.ف.ب)
رجل يسير أمام لافتة «تداول» (أ.ف.ب)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السوق السعودية ترتفع 0.5 % بدعم الأسهم القيادية

رجل يسير أمام لافتة «تداول» (أ.ف.ب)
رجل يسير أمام لافتة «تداول» (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة، مضيفاً 57 نقطة ليغلق عند 10857 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.8 مليار ريال.

وجاء الأداء مدعوماً بصعود عدد من الأسهم القيادية، إذ ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 66 ريالاً.

كما أنهت أسهم «أكوا» و«سابك» و«التصنيع» و«سبكيم العالمية» و«الأهلي السعودي» تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوحت بين 1 و2 في المائة.

في المقابل، تراجعت بعض الأسهم مع عمليات جني أرباح، إذ هبط سهم «زين السعودية» إلى 10.25 ريال بنسبة 3 في المائة، وسهم «بوبا العربية» إلى 171 ريالاً بنسبة 2 في المائة، وذلك عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

كما هبط سهم «نسيج» بنسبة 8 في المائة، فيما تراجع سهم «الشرقية للتنمية» بنسبة 4 في المائة عند 14.42 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 4 ملايين سهم، هي الأعلى منذ نحو عامين.

وقفزت أسهم «المركز الكندي» و«صناعات كهربائية» و«بان» و«أمانة» و«ثمار» بنسب تراوحت بين 8 و10 في المائة، مما دعم أداء المؤشر خلال الجلسة.

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تداول أسواق أسعار الأسهم الأسواق المالية السعودية
الاقتصاد

وارش يرفض تقديم أي تلميحات بشأن أسعار الفائدة

صورة أرشيفية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش (رويترز)
  • سنترا البرتغال : «الشرق الأوسط»
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  • سنترا البرتغال : «الشرق الأوسط»
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وارش يرفض تقديم أي تلميحات بشأن أسعار الفائدة

صورة أرشيفية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش (رويترز)

رفض رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، تقديم أي تلميحات بشأن أسعار الفائدة، موضحاً أن آثار السياسة النقدية تمتد بين الاقتصادات.

وقال وارش في «قمة نقدية» جمعته الى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، ومحافظ بنك كندا تيف ماكلم، في سنترا البرتغالية، إنه سيتم اتباع مسار جديد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشدداً على أن طفرة الذكاء الاصطناعي بدأت تظهر بشكل واضح في الولايات المتحدة.

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