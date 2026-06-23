السعودية تقر اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال جلسته يوم الثلاثاء، على اللائحة التنفيذية لنظام تملّك غير السعوديين للعقار، كما أقر النطاقات الجغرافية التي يُسمح لغير السعوديين بالتملك فيها.

وقال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، إن موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية ونطاقات التملك تمثل خطوة مهمة لتدشين مرحلة جديدة في السوق العقارية السعودية.

أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل، الذي ينعكس اليوم في موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية ونطاقات تملك غير السعوديين للعقار، لتدشن مرحلة جديدة في السوق العقاري.تفتح هذه الخطوة آفاقاً استثمارية جديدة، وتعزز نمو القطاع، وترفع مساهمته الاقتصادية... https://t.co/3CgaXtPLkq — ماجد الحقيل (@majedhogail) June 23, 2026

وأضاف أن القرار «يفتح آفاقاً استثمارية جديدة، تعزز نمو القطاع، وترفع مساهمته الاقتصادية عبر زيادة المعروض وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص واعدة للوطن وأبنائه».

كان نظام تملّك غير السعوديين للعقار قد دخل حيز التنفيذ في 22 يناير (كانون الثاني) 2026. ويتضمن المشروع 15 مادة تناولت إجراءات تملك الأجانب، من أفراد وشركات وكيانات غير ربحية.