العراق يؤكد المضي قدماً في الإصلاحات المالية لتعزيز الإيرادات غير النفطية

أكد وزير المالية العراقي، فالح ساري، أن بلاده ماضية في تنفيذ إصلاحات مالية ترتكز على تطوير الإدارة المالية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتحديث الأنظمة المصرفية والضريبية والجمركية، بما ينسجم مع أولويات البرنامج الحكومي.

وأشار الوزير، خلال استقباله، الأحد، وفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه، والممثل الخاص للبعثة في العراق إيمانويل ساليناس، إلى «أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية والدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي، لا سيما في مجالات بناء القدرات المؤسسية، وإعداد السياسات المالية، ودعم المشاريع التنموية وتحفيز الاستثمار».

وجدد وفد البنك الدولي، وفقاً لبيان لـ«المالية» العراقية، دعمه للحكومة العراقية في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وأفاد البيان بأن اللقاء بحث آليات التعاون مع البنك الدولي في تقديم الدعم الفني والاستشاري لإعداد الموازنة العامة المقبلة، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي، ويراعي أولويات الإنفاق، ويدعم الاستدامة المالية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.